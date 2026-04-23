Zaboravite sve što znate o kolesterolu - nova istraživanja mijenjaju sve

No, znanost napreduje, a s njom se mijenja i naše razumijevanje ove složene molekule. Kardiolozi i nutricionisti danas sve glasnije ističu kako nije sav kolesterol loš. Štoviše, jedna njegova vrsta aktivno štiti naše srce, a ključ za optimizaciju njegove razine ne leži u potpunom izbjegavanju masti, već u pametnom odabiru namirnica.

Dobar protiv lošeg: Ključna uloga HDL kolesterola

Kako bismo razumjeli novu paradigmu, ključno je razlikovati dvije osnovne vrste kolesterola koje putuju našim krvotokom: LDL (lipoprotein niske gustoće) i HDL (lipoprotein visoke gustoće). LDL, poznatiji kao "loš" kolesterol, prenosi masnoće iz jetre prema stanicama. Problem nastaje kada ga ima previše, jer se tada počinje taložiti na stijenkama arterija, stvarajući plakove koji sužavaju krvne žile i dovode do ateroskleroze.

S druge strane, HDL kolesterol ima potpuno suprotnu ulogu. Djeluje kao svojevrsni "čistač" krvožilnog sustava. Njegov je zadatak prikupljanje viška kolesterola iz tkiva i sa stijenki arterija te njegov povratak u jetru, proces poznat kao reverzni transport kolesterola. U jetri se taj višak zatim razgrađuje i izlučuje iz organizma. Zbog toga visoke razine HDL-a pružaju značajnu zaštitu od kardiovaskularnih bolesti.

Nije bitna samo količina, već i kvaliteta

Najnovija znanstvena saznanja idu korak dalje, otkrivajući da puka brojka HDL kolesterola na laboratorijskom nalazu ne govori cijelu priču. Pokazalo se da farmakološki pokušaji da se isključivo povisi razina HDL-a nisu uspjeli smanjiti kardiovaskularni rizik, što je znanstvenike navelo na zaključak da je važnija "kvaliteta", odnosno funkcionalnost HDL čestica.

Funkcionalan HDL ne samo da učinkovito uklanja kolesterol, već posjeduje i snažna protuupalna i antioksidativna svojstva. On štiti druge lipoproteine, uključujući i štetni LDL, od oksidacije, procesa koji je ključan u nastanku aterosklerotskog plaka.

Znanstvenici su otkrili da postoje različite podvrste HDL čestica, a neke od njih, poput manjih i gušćih HDL3 čestica, posebno su učinkovite u zaštiti srca. Prehrana igra presudnu ulogu upravo u poboljšanju te funkcionalnosti.

Prehranom do boljeg HDL-a: Što jesti za zdravije srce?

Fokus se s izbjegavanja pojedinih namirnica pomaknuo na usvajanje cjelovitih prehrambenih obrazaca koji dokazano poboljšavaju ne samo razinu, već i funkciju dobrog kolesterola. Umjesto opsesivnog brojanja miligrama kolesterola u hrani, stručnjaci preporučuju usredotočiti se na unos namirnica koje podržavaju zdravlje srca.

Mediteranska prehrana kao zlatni standard

Jedan od najbolje istraženih modela prehrane za zdravlje srca je mediteranska prehrana. Ona se temelji na visokom unosu ekstra djevičanskog maslinovog ulja, voća, povrća, cjelovitih žitarica, mahunarki i orašastih plodova, umjerenoj konzumaciji ribe i peradi te niskom unosu crvenog i prerađenog mesa. Veliko kliničko istraživanje PREDIMED pokazalo je da mediteranska prehrana, posebice obogaćena ekstra djevičanskim maslinovim uljem, značajno poboljšava funkcionalnost HDL kolesterola i smanjuje rizik od teških kardiovaskularnih događaja za čak 30 posto. Smatra se da su za ovaj učinak uvelike zaslužni polifenoli, snažni antioksidansi iz maslinovog ulja.

Moćne namirnice za vaš HDL

Ako želite ciljano poboljšati zdravlje svog srca, nekoliko skupina namirnica trebalo bi se redovito nalaziti na vašem jelovniku. Masna riba poput lososa, skuše, srdela i inćuna iznimno je bogata omega-3 masnim kiselinama koje ne samo da mogu povisiti HDL, već i smanjuju trigliceride i djeluju protuupalno. Preporučuje se konzumacija barem dva puta tjedno.

Orašasti plodovi, poput oraha, badema i pistacija, te sjemenke, posebice mljevene lanene sjemenke, odličan su izvor zdravih masti, vlakana i biljnih sterola. Istraživanja pokazuju da orašasti plodovi ne samo da mogu utjecati na razinu, već i poboljšavaju funkciju HDL čestica, pomažući im da učinkovitije "čiste" krvne žile.

Iako se često spominje da umjerena konzumacija alkohola, posebice crnog vina, može povisiti HDL, kardiolozi su vrlo oprezni s takvim preporukama. Potencijalni rizici povezani s alkoholom, poput povišenja triglicerida, debljanja i rizika od aritmija, nadmašuju bilo kakvu potencijalnu korist. Stoga se alkohol ne bi trebao koristiti kao strategija za upravljanje kolesterolom. Sigurniji i učinkovitiji put do zdravog srca vodi kroz uravnoteženu prehranu bogatu cjelovitim namirnicama i redovitu tjelesnu aktivnost.

*Uz korištenje AI-ja