Paljenjem 4. svijeće na adventskom vijencu, one koja simbolizira radost, te delicijama s pršutom, završen je ovogodišnji Gastroadvent u splitskom restoranu Chops Grill. Jedinstvena je to manifestacija koja se od 2009. godine održava tijekom četiri nedjelje uoči došašća, promovira mediteransku prehranu i umijeće splitskih ugostitelja u pripremanju tradicionalnih i modernih jela s tematskim namirnicama, a ove godine bio je to pršut.

Prvi ovogodišnji Gastroadvent održan je u Sidi baru na Rivi gdje su novinari zapalili svijeću koja simbolizira vjeru i nadu, a drugi u restoranu Dvor uz delicije jednog od najboljih dalmatinskih chefova – Hrvoja Zirojevića i paljenjem svijeće mira. Treću svijeću koja simbiozira ljubav novinari su zapalili u Cornaro hotelu na adventskom vijencu kojeg je splitska umjetnica Tonka Alujević izradila od pojasa za spašavanje.

Uz 30-ak specijaliteta s pršutom mogla su se kušati i rumunjska hladna jela, vina i namazi koje je poslužila zajednica Hrvata iz te zemlje. Uz jelovnike Gastroadventa veže se i priča koja objedinjuje nutricionističke i povijesne zanimljivosti vezane uz mediteransku gastronomiju.

- UNESCO je mediteransku prehranu 2010. godine uvrstio u nematerijalnu kulturnu baštinu, a tada je opisana kao skup vještina, znanja, praksi i tradicija od polja do stola, uključujući usjeve, žetvu, ribolov, konzerviranje, preradu, pripremu i, posebno, potrošnju hrane. Mediteransku prehranu, kako navodi UNESCO, karakterizira prehrambeni model koji je ostao nepromijenjen tijekom vremena i prostora. Danas znanost, ali i protagonisti, ne govore o mediteranskoj prehrani već o načinu mediteranske prehrane koji nije samo lista hrane i jela. Navedeni pojam obuhvaća puno širi spektar, pa i ovo naše druženje na Gastroadventu u Splitu to pokazuje. Mediteranska prehrana ili mediteranska dijeta nije zatvorena i definirana lista namirnica, a niti popis jela koji strogo jamče ovaj model prehrane – kazala je nutricionistkinja Olja Martinić autorica Gastroadventa u Splitu.

U restoranu Dvor na drugom izdanju ovogodišnjeg Gastroadventa Hrvoje Zirojević objedinio je tradiciju i inovativno, a spajao je riblje i mesne okuse. Bile su tu roladice od pršuta punjene guščjom jetrom, pesto od pršuta i koromača, štrudel od pršuta i kiselog kupusa, bakalar bianco s čipsom od pancete, brudet od bakalara s pašta fažolom i pestom pršuta, ukiseljeno povrće sa začinskih biljem, saltimbocca, pljukanci s pršutom, tartufima,vrganjima te krem juha od buče s čipsom od pršuta.

- Odavno se morska jela kombiniraju s pršutom, kao što su recimo nekad bili vrlo omiljeni specijalitet škampi alla Cardinale, kombinacija rakova s pršutom. Na jelovniku Gastroadventa poslužili smo i neke malo drugačije varijante kombinacije ribljih jela s pršutom kao što je bakalar na pašta fažol za koji se radi poseban pešt i kuha kost od pršuta. Kuhali smo i tripice od bakalara koje pravimo od jetrice te svježe ribe što nam stiže iz Skandinavije, te brioche punjene pršutom i guščjom jetrom koje smo poslužili s višnjom odstajalom u višnjevači i također punjenom guščjom jetrom - rekao je Zirojević nakon što su novinari splitskih portala zapalili svijeću mira.

Zirojević je, inače bio chef godine prema hrvatskom izdanju Gault&Millau za 2019., a do ove godine bio je chef u Laganiniju u uvali Palmižana na otočiću Sveti Klement kod Hvara. Tamo su se njegovim delicijama oduševljavali Bono Vox, Beyonce i Jay Z, nogometna legenda Andriya Shevchenko, prinčevi Jordana i Saudijske Arabije, tenisač Novak Đoković, brojni znani i neznani željni Zirojevićevog spoja originalnosti i mediteranske gastro baštine.

Iduće nedjelje novinare je ugostila ekipa Cornaro hotela predvođena chefom Dujom Terzom te složila pravu gozbu s delicijama raznih zemalja mediteranskog kruga, te sva jela uvezala pršutom iz Hrvaca kod Sinja.

Terze je od hladnih predjela napravio nekoliko izvedenica tapenade, namaza od maslina i kapara za koji se tvrdi da potječe iz francuske Provanse. Bio je tu izvanredan tart s kozjim sirom i pršutom, ispekle su se viška pogača kao i njezina talijanska inačica focaccia. Od toplih jela, koja su dakako sva bila uz dodatak pršuta, bio je filet grdobine, hobotnica na starinski sa slanutkom, teleća prsa punjena porilukom, a našli su se na stolu domaći njoki s kaduljom i tagliatelle s kozicama.

Uz jela posluženi su dingač i postup vinarije Nikolica Radović u Potomju na Pelješcu koju vodi obitelji Radović, inače i vlasnici Cornaro hotela.

- Blagdansko vrijeme je vrijeme dobre hrane i druženja s obitelji i prijateljima. Zato su nam se u Cornaru na paljenju treće adventske svijeće pridružili i naši prijatelji iz Rumunjske kako bi zajedno slavili i kušali, kako dalmatinske, tako i rumunjske blagdanske delicije - kazala je Martinić.

U Chops grillu ekipa chefa Ivana Nikolića za veliko finale oduševila je finim zalogajima poput komadima bifteka na ražnjićima s pršutom i šljivama, žrnovskim makarunima s tartufima, grdobinom omotanom u pršut, pa i fritulama s njim. Zapečeno voće umotano u pršut posluženo je s burrata Mozzarellom, a mogli su se probati čokoladna torta i bakin kolač s malinama i bademima. Uz sve su poslužena vina Rizman obitelji Štimac koja nastaju na dugogodišnjoj vinogradarskoj tradiciji, ali i ekološkom pristupu u vinogradu i podrumu.

- Ekološkim certifikatom našim vinima daje se legitimitet onom izvornom i autohtonom čemu težimo. Još od pradjeda Rizmana, kojega ni peronospora nije zauvijek otjerala s ognjišta i koji se vratio i ponovo zasadio lozu u dolini Neretve, neumorno pričamo priču o skladu čovjeka i prirode, kamena i loze. Pričamo priču o održivosti, o sjajnom potencijalu autohtonih dalmatinskih i hrvatskih sorti, o vlastitim ekološkim vinogradima iz najmlađeg hrvatskog vinogorja Komarna - kazao je Salvador Mandarić, somelijer i vinski edukator.

Gastroadvent u Splitu zdušno podržavaju Turistička zajednica grada Splita i Splitsko-dalmatinska županija kako bi se promovirali domaći proizvođači, poduzetnici i turizam, a Split pozicionirao kao destinacija koja objedinjuje povijest, tradicionalnu i modernu gastronomiju.

1. Štrudel od pršuta i kiselog kupusa

Za 4 osobe

Sastojci: 0,5 kg lisnatog tijesta, 0,5 kg kiselog kupusa, 20 dag komadića pršuta i pancete (može se dodati i kuhani buncek), 5 režnjeva češnjaka, jedna vezica peršina, 3 žlice svinjske masti, jedan do dva luka

Priprema: U posudu za kuhanje stavite svinjsku mast dok se ne otopi i dodajte komadiće slanine te izdinstajte uz dodatak iskosanog češnjaka i pola vezice usitnjenog peršina. Kupus properite, no pazite da se kiselina posve ne ispere. Ubacite ga drugim sastojcima i prodinstajte s dva lista lovora, a možete dodati i mljevene crvene paprike po želji. Isprva kuhajte na jačoj vatri, a zatim smanjite i povremeno nadolijevajte vodu. Trebat će vam 35-40 minuta, pa deset minuta prije kraja kuhanja dodajte pršut, a može i malo prethodno skuhanog bunceka te ostatak peršina. Na lisnato tijesto stavite smjesu na početak i smotajte u štrudlu. Stavite savijaču u pećnicu ugrijanu na 180°C 25 minuta, a možete je i premazati žumancem. Poslužite kad se prohladi.

2. Bakalar bianco s čipsom od pancete

Za 4 osobe

Sastojci: 40 dag kuhanog bakalara, 1 kg krumpira, 3-4 režnja češnjaka, vezica peršina, 2,5 dl maslinovog ulja, 10 dag prošarane pancete

Priprema: U lonac stavite komade krumpire krupnije isječene kako bi manje upijali vodu. Na taj krumpir dodajte prethodno očišćeni i skuhani bakalar i vode da pokrije, a možete podliti i vodom u kojoj se kuhala riba kako bi dobili jaču aromu. Iskosajte češnjak i peršin, a fetice tankog sječenog pršuta stavite u pećnicu na 160° C na papir za pečenje na 35-40 minuta. Krumpir i bakalar kuhajte dok krumpir ne omekša, dobro procijedite, a u lonac gdje smo kuhali dodamo sjeckane češnjak i peršin, sol, papar i maslinovo ulje. Krumpir se istucite ili izmiksajte u kremu. Poslužite u dubljem tanjuru, pa dodajte čips od 3 ili 4 komada pancete ili pršuta.

3. Krem juha od buče sa čipsom od pršuta

Za 4 osobe

Sastojci: 1 kg bundeve, veći luk ili dvije manje, 2-3 režnja češnjaka, jedan žličica mljevenog svježeg đumbira, pole vezice peršina, 1 dl maslinovog ulja, 5 dag pršut (jedna šnita), 5 dag pancete, Bundeve ogulite, pa isijecite na krupnije komade te na papiru u škrovadi stavite peći na 180°C 20 minuta.

Priprema: Poškropite s malo maslinovog ulja. U loncu zažutite luk na maslinovom ulju, pa se dodajte iskosani češnjak. Dodajte kockice pancete i prodinstajte s lukom i češnjakom. Dodajte komade pečene bundeve, a trebate paziti da ne zagori kako ne bi dobili tamnu i gorku juhu. Zatim nadolijte povrtnim temeljcem ili oko litru i pol vode i pustite da kuha. Negdje na polovici kuhanja dodajte usitnjeni đumbir i papar,. Kad voda ispari an oko litru, juha je gotova i izmiksajte je štapnim mikserom. Pršut pecite na 160 °C 20-25

dok ne postane hrskav. Sjemenke buče pročiste od vlakana, ispecite ih, pa i njih možete poslužiti u juhi. Po želji dodajte bučino

ulje da se pojača aroma juhe, a može se staviti i mala žlica kiselog vrhnja za svježinu.

4. Hobotnica na starinski s pršutom

Sastojci: 1 kg kuhane hobotnice, 0,2 kg slanutka (skuhani), 0,2 kg boba (skuhani), 0,1 kg pršuta, 0,2 kg bijelog krompira, 0,1 kg luka, 2 dl bijelog vina, sol/papar/češnjak – prema željama

Priprema: Na maslinovom ulju sotirajte luk, dodajte krumpir i hobotnicu izrezane na kockice. Podlijte bijelim vinom. Nakon što vino ispari dodajte umak od rajčice te malo vode od kuhanja hobotnice. Zatim dodajte ranije skuhani slanutak, pršut i bob te kuhajte još 10 minuta.