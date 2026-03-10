Obavijesti

Zadnje subote u ožujku uključite se u 'Sat za planet Zemlju'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kao i svake godine, WWF poziva gradove da simbolično zamrače svoje glavne trgove i prepoznatljive znamenitosti te tako pošalju snažnu poruku: ekosustavi su na rubu izdržljivosti

U subotu, 28. ožujka 2026., od 20:30 do 21:30 sati, obilježava se 20. jubilarno izdanje WWF ove globalne inicijative Sat za planet Zemlju. Upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća volonterska akcija na svijetu, ov Earth Hour se ove godine održava pod sloganom 'Najveći sat za Zemlju'. Milijuni ljudi diljem planeta pozvani su da jedan sat posvete prirodi i zajedničkom cilju - zaštiti našeg jedinog doma. 

Kao i svake godine, WWF poziva gradove da simbolično zamrače svoje glavne trgove i prepoznatljive znamenitosti te tako pošalju snažnu poruku: ekosustavi su na rubu izdržljivosti, a naš odnos prema prirodi mora se hitno promijeniti. 

- Svrha ove akcije je u podizanju svijesti o tome da zajedničkim snagama moramo svakodnevno činiti više kako bismo zaštitili prirodu. Naš odnos prema prirodi danas određuje kakav će svijet biti sutra, a ovaj sat što provodimo u mraku, samo je simbolično skretanje pozornosti na mrak u koji već godinama svojim ponašanjem guramo prirodu - istaknula je direktorica komunikacija WWF Adrije, Petra Boić Petrač. 

Koliko su nužne drastične promjene pokazuje i posljednji WWF-ov Izvještaj o stanju planeta koji bilježi smanjenje populacije divljih vrsta od čak 73% u posljednjih 50 godina. Novi Izvještaj o stanju planeta bit će objavljen u listopadu ove godine, a upravo sada imamo priliku udružiti snage i preokrenuti zabrinjavajući trend koji pokazuje ova statistika. Stoga pozivamo sve gradove i tvrtke da nam se gašenjem rasvjete pridruže u jubilarnom Satu za planet Zemlju! 

