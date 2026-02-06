Obavijesti

Zadranka Bojana izrađuje lutke koje čuvaju tradiciju: 'Radim ih po maminom sjećanju'

Piše Petra Mustač,
Čitanje članka: 5 min
Zadranka Bojana izrađuje lutke koje čuvaju tradiciju: 'Radim ih po maminom sjećanju'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL/

Umjetnički projekt ‘Jaseničanke’ ova slikarica je pokrenula 2023. godine. S majkom Anom u kreativnom timu ‘Baba Roga’ lutke ožive u ‘svom’ selu podvelebitskog kraja

"A, di su ti ovce baba?", nekad davno se moglo čuti na južnim obroncima Velebita. Tad je bilo i blaga i ljudi, no pasivni kraj je davno iseljen, a u Jasenicama je ostalo tek nekoliko baka koje odolijevaju surovim uvjetima života, no ne i godinama koje nose. Sjećanje na život kakav je nekad bio zato pokušava sačuvati kolektiv "Baba Roga", iza kojega stoje majka-krojačica Ana Brkić i kći-slikarica Bojana Vukojević. U svojim radionicama, malom zadarskom ateljeu u podrumu obiteljske kuće u Zadru i za šivaćom mašinom, dvije žene tako su od zaborava spasile kulturu koja je većinom usmena, bez pravih podataka etnologa, ali sačuvana u sjećanju. Bojana tako crta lica i karaktere lutaka, majka ih šije, a Bojanin brat radi postolja.

