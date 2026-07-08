Zadranka koja živi u Londonu ostala bez riječi: 'Morala sam odmah fotografirati'

Nova međunarodna kampanja Turističke zajednice Zadarske županije već prvih dana izaziva odlične reakcije u Londonu. Spektakularni prizori Zadarske regije ovih su dana preplavili jednu od najprometnijih podzemnih željeznica na svijetu - London Underground, a fotografije oglasa počeli su dijeliti i brojni Hrvati koji žive i rade u britanskoj prijestolnici.

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Među njima je i Zara Ružić, Zadranka koja je studirala je na Greenwich university kriminologiju i kriminalistiku psihologiju, diplomirala i magistrirala, a sada radi i živi u Londonu. Putujući londonskim Tubeom ostala je iznenađena kada je na jednoj od postaja ugledala impresivan vizual Zadarske regije. Trenutak je odmah zabilježila fotografijom i podijelila ga s obitelji i prijateljima.

- Lijep je osjećaj usred Londona vidjeti prizore svog kraja. Reklama je upečatljiva i privlači pažnju. Naravno da sam je morala fotografirati i poslati prijateljima - kaže Zara Ružić.

Nova promotivna kampanja Turističke zajednice Zadarske županije nosi snažnu poruku "This is not AI. This is Zadar Region", kojom se ističe kako prizori koji izgledaju gotovo nestvarno nisu rezultat umjetne inteligencije niti digitalne obrade, već autentične ljepote Zadarske regije. Kampanja traje 14 dana, a postavljena je na jednim od najfrekventnijih oglasnih površina unutar mreže londonske podzemne željeznice, gdje je svakodnevno vidi na stotine tisuća putnika iz cijelog svijeta. Video pogledajte OVDJE.

Koncept kampanje nastao je kao odgovor na sve izraženiji trend sadržaja generiranih umjetnom inteligencijom. Dok digitalni svijet sve češće briše granicu između stvarnog i virtualnog, Zadarska županija odlučila je pokazati upravo ono što nijedna tehnologija ne može stvoriti, stvarne krajolike, kristalno čisto more, razvedenu obalu, nacionalne i parkove prirode, bogatu kulturnu baštinu i autentične prizore koji ostavljaju bez daha.

Direktor Turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak ističe kako je cilj kampanje dodatno povećati prepoznatljivost destinacije na britanskom tržištu te inspirirati britanske i međunarodne putnike da upravo Zadarsku regiju odaberu za svoje buduće putovanje.

- London, kao jedna od najvećih europskih prometnih i turističkih metropola, idealno je mjesto za predstavljanje naše destinacije milijunima potencijalnih gostiju iz cijelog svijeta - poručio je Čvrljak.

Sudeći prema prvim reakcijama i fotografijama koje stižu iz Londona, kampanja je već ostvarila ono najvažnije, privukla je pozornost. Prizori zadarske regije usred užurbanog londonskog metroa izazivaju iznenađenje, oduševljenje i brojne komentare putnika, potvrđujući da autentična ljepota prirode i dalje ostavlja najjači dojam. Ovo je tek mali korak u svemu onome što Turistička zajednica Zadarske županije priprema s ciljem još snažnije promocije. Kroz cjelokupnu turističku ponudu, bogat sadržaj i događanja koja se već sada intenzivno razrađuju i za iduću sezonu, cilj je dodatno učvrstiti poziciju Zadarske županije kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija.