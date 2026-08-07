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Zagreb 1974. godine dobio prve četvorke: 'Dječaci, živi i zdravi!'

Piše Marijana Matković,
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Zagreb 1974. godine dobio prve četvorke: 'Dječaci, živi i zdravi!'
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Četiri dječaka rođena su 5. kolovoza te godine, a dva dana kasnije osvanuli su na naslovnici Večernjaka

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U rodilištu bolnice "Dr. Ozren Novosel" (danas KB Merkur), 26-godišnja radnica restorana "Šubićevac", Marija Mijatović, rodila je prek­sinoć četiri zdrava dječaka. Majka i djeca dobro se osjećaju, o njima vode stručnu brigu dr. Nikola Đurić, dr. Izolina Duković i medicinske sestre rodilišta, koje smo snimili zajedno sa sretnom majkom i mališanima prvog dana njihova života, piše Večernji list na naslovnici 7. kolovoza 1974. godine, ispod fotografije koju je snimio poznati zagrebački kroničar i fotograf Pavao Cajzek.

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