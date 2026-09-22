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Zagreb će u srijedu zasjati zlatno u znak podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti

Piše Goran Ivanović,
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Zagreb će u srijedu zasjati zlatno u znak podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Zagreb će u srijedu biti u znaku Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog djeci oboljeloj od malignih bolesti. Na Zrinjevcu i kod Zagrebačkih fontana priprema se poseban program, a građani će simboličnim činom pokazati podršku djeci i njihovim obiteljima

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Zrinjevac i Zagrebačke fontane u srijedu, 23. rujna, bit će mjesta okupljanja građana u sklopu Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima dječje dobi. Ovogodišnje događanje nosi poruku „Prava riječ u pravo vrijeme – podrška djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima“.

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Program na Zrinjevcu počinje u 16 sati, kada će se održavati kreativne i STEM radionice za djecu. Od 18 sati posjetitelje očekuju druženje s predstavnicima udruga, face painting i nastup mađioničara.

Foto: promo

U 19 sati krenut će povorka sa Zrinjevca prema Zagrebačkim fontanama. Vrhunac programa bit će u 20 sati, kada će fontane zasjati zlatnom bojom, simbolom podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, a u zrak će biti pušteni i baloni.

Organizatori pozivaju građane da se pridruže i odjenu nešto zlatno ili žuto kako bi na simboličan način pokazali podršku djeci i njihovim obiteljima.

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Događanje zajednički organiziraju udruge Krijesnica, Jak kao Jakov i Krin te Zaklada Nora Šitum, s ciljem podsjećanja da djeca oboljela od malignih bolesti i njihove obitelji ne bi trebali kroz teško razdoblje prolaziti sami.

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