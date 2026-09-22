Zagreb je u znaku Zlatnog rujna: Podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti

Povodom Zlatnog rujna, mjeseca podizanja svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi, udruge Jak kao Jakov, Krijesnica, Krin i Zaklada Nora Šitum udružuju snage kako bi zajednički poslale važnu poruku javnosti: nijedno dijete i nijedna obitelj ne bi trebali prolaziti kroz iskustvo maligne bolesti sami.

Pozivaju se svi građani, obitelji i svi koji žele pružiti podršku da se pridruže okupljenima u srijedu, 23. rujna 2026. godine, od 16 sati na zagrebačkom Zrinjevcu, gdje će se zajedničkim programom obilježiti Zlatni rujan i podsjetiti na važnost podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima.

Ovogodišnje obilježavanje nosi snažnu poruku: "Prava riječ u pravo vrijeme - podrška djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima".

Foto: Krijesnica

Kada dijete oboli od maligne bolesti, život cijele obitelji mijenja se iz temelja. Uz zahtjevno liječenje, strah i neizvjesnost, roditelji i djeca suočavaju se i s izazovima koje okolina često ne prepoznaje. Ponekad je teško pronaći prave riječi, a još teže znati kako pomoći.

No podrška ne mora biti velika da bi bila dragocjena. Ponekad je dovoljno biti prisutan, saslušati bez osuđivanja, ponuditi konkretnu pomoć ili jednostavno reći: "Tu sam ako me trebaš."

Foto: Krijesnica

Upravo zato ove godine organizatori žele potaknuti javnost na više razumijevanja, obzirnosti i solidarnosti te podsjetiti da podrška ne prestaje završetkom liječenja. Djeci i njihovim obiteljima potrebna je i tijekom povratka u svakodnevni život, ali i onda kada se suočavaju s najtežim ishodima bolesti.

Foto: Krijesnica

Zajedništvo četiriju organizacija simbol je zajedničke odgovornosti i snage koju možemo stvoriti kada djelujemo zajedno. Iako svaka od naših organizacija ima vlastitu priču i područje djelovanja, povezuje ih isti cilj, a to je biti uz djecu i njihove obitelji onda kada im je podrška najpotrebnija.

Foto: Krijesnica

PROGRAM OBILJEŽAVANJA

"Obilježavanje Zlatnog rujna započet će u 16 sati na zagrebačkom Zrinjevcu, gdje će posjetitelje očekivati druženje, zanimljive radionice i program namijenjen djeci i obiteljima. U 19 sati sa Zrinjevca će krenuti zajednička povorka podrške prema Zagrebačkim fontanama, kao simbol zajedništva i solidarnosti s djecom oboljelom od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Građane se poziva da se povorci pridruže sa žutim ili zlatnim odjevnim predmetom, koji simboliziraju Zlatni rujan i dragocjenost svakog dječjeg života suočenog s malignom bolesti. Program će se nastaviti na Zagrebačkim fontanama u 20 sati, gdje će uslijediti prigodni govori, osvjetljavanje fontana simbolom zlatne vrpce te puštanje balona.

Zajedničkim okupljanjem na dvije zagrebačke lokacije organizatori žele stvoriti prostor za podršku, razumijevanje i solidarnost te još jednom podsjetiti da nijedno dijete i nijedna obitelj ne bi trebali kroz iskustvo maligne bolesti prolaziti sami. Jer prava riječ u pravo vrijeme može pružiti utjehu, razumijevanje i osjećaj da nitko nije sam. Budimo zajedno glas djece i obitelji. Pokažimo da zajedništvo nije samo riječ, nego podrška koja traje."