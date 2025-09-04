Obavijesti

Zagreb Design Week 2025: Evo što nas sve čeka na festivalu domaćeg i stranog dizajna

Zagreb Design Week 2025 održava se od 9. do 21. rujna. Festival okuplja domaće i međunarodne kreativce koji kroz modu i produkt dizajn stvaraju dijalog tradicije, tehnologije i suvremenog izraza

Od 9. do 21. rujna Zagreb ponovno postaje epicentar suvremenog dizajna zahvaljujući najznačajnijem domaćem festivalu dizajna – Zagreb Design Weeku (ZGDW). Do 14. rujna festivalski program bit će smješten u fascinantnom ambijentu filmskih studija i parka Jadran filma u Zagrebu, a nakon toga seli se na različite lokacije diljem grada. Ove godine fokus je na stvaranju kreativnog dijaloga između mode i produkt dizajna, uz snažan naglasak na održivost, autentičnost, ručni rad i suvremene interpretacije tradicije.

Moda koja nadilazi puku estetiku: 7 dizajnerskih kolekcija koje oblikuju budućnost

Modni segment ZGDW-a i ove godine donosi selekciju dizajnera koji promišljaju modu kao umjetnost, osobni izraz i društvenu poruku. U četvrtak, 11. rujna u 20 sati, u Jadran filmu svoje kolekcije predstavit će sedam modnih brendova i dizajnera.

Vlaaz – Lana Ćirić

Brend Vlaaz, koji potpisuje dizajnerica Lana Ćirić, predstavlja proto kolekciju za proljeće/ljeto 2026. Kolekcija odiše elegancijom i sofisticiranošću, koristeći štampanu svilu i nježne prirodne materijale. Iako oslonjena na klasične modne forme, Ćirić ih prevodi u suvremeni kontekst s istančanim osjećajem za detalj. Nakon dugogodišnjeg rada u europskim luksuznim modnim kućama, Lana Ćirić 2021. pokreće Vlaaz u Zagrebu, donoseći hrvatskoj sceni svjež, ali duboko promišljen modni izričaj.

Synthex 2.0 – Helen Kelen

Eksperimentalna kolekcija Synthex 2.0 dizajnerice Helen Kelen nadilazi klasične granice runway mode. Ručni rad i upcycling glavni su stupovi ove kolekcije, u kojoj svaki komad nastaje bez digitalne tehnologije, isključivo manualnim procesom. Estetika naginje cyberwear, brutalizmu i klupskoj sceni – stvara se avangardni streetwear s jakim individualnim pečatom i održivim pristupom.

After Us, Moss – Morell

Pod krilaticom “Moda kao fosil”, Andrea Morell sa svojim brendom Morell donosi postapokaliptičnu kolekciju koja evocira svijet u kojem je priroda povratila dominaciju. Odjeća je djelomično prekrivena umjetnom mahovinom, stvarajući snažnu simboliku propadanja, regeneracije i trajnosti. Kolekcija je izrađena kombinacijom novih i rekonstruiranih komada, gotovo isključivo od recikliranih materijala. Morell je već zapažena na NY Fashion Weeku kolekcijom Wrath of Hecate, pod oznakom CroPride.

Neo50's – Matea Creative Studio

Kolekcija Neo50's vraća nas u pedesete godine prošlog stoljeća, no s jasnim suvremenim pečatom. Brend Matea Creative Studio reinterpretira vintage estetiku kroz prizmu današnje mode. Naglašeni strukovi, lepršave suknje i profinjeni detalji evociraju glamur starog Hollywooda, dok moderni krojevi i materijali uvode novu razinu nosivosti i izražajnosti.

Timeless Treasures – Norgäte

Brend Norgäte, nastao na spoju Anda u Peruu i europskog dizajna, donosi kolekciju izrađenu od luksuznih prirodnih materijala poput baby alpakine vune. Kolekcija Timeless Treasures odražava duhovnu i ekološku osviještenost, kroz jednostavne, ali elegantne linije koje slave dugovječnost i održivost. Svaki komad djeluje kao spoj prirode, tradicije i suvremenog luksuza.

Slavonika – Dada i Dunda

Inspirirana bogatom kulturnom baštinom Slavonije, kolekcija Slavonika brenda Dada i Dunda daje novi život starim tekstilima – ručnicima, dekama, stolnjacima i prostirkama. Održiva moda ovdje nije samo estetski koncept već aktivni čin očuvanja tradicije, kroz prenamjenu i reinterpretaciju zaboravljenih ručnih radova.

Primary Skin – Salicula

Brend Salicula u kolekciji Primary Skin istražuje odnos identiteta i odijevanja, kroz ideju „druga koža“. Jarke boje, brokati i presijavajući materijali stvaraju vizualnu mimikriju, u kojoj odjeća služi istovremeno kao maskiranje i razotkrivanje. Ova kolekcija progovara o psihološkom sloju mode – potrebi da se izrazimo, ali i skrivanju iza estetskih fasada.

Uz reviju – film „Thom Browne, The Man Who Tailors Dreams“

U sklopu modnog dijela programa prikazuje se i dokumentarni film o slavnom američkom dizajneru Thomu Browneu, poznatom po redefiniciji klasičnog sivog odijela i uvođenju rodno neutralnih kolekcija. Film počinje u 18 sati.

Dizajn namještaja – spoj tehnologije, baštine i inovacije

U Jadran filmu posjetitelji mogu istražiti i osam pažljivo kuriranih brendova namještaja, koji predstavljaju vrhunce suvremenog produkt dizajna – od ručne obrade drva, preko futurističke rasvjete, do namještaja izrađenog od meke pjene.

ELEMENTI – kolekcija re:gal

ELEMENTI je novi hrvatski brend koji promišlja svakodnevne objekte s estetskim zaokretom. Kolekcija re:gal transformira klasične arhivske police u svestrani modularni sustav. Fokus je na funkcionalnosti, iskrenosti materijala i estetski osmišljenim detaljima poput spojeva i okova – koji postaju dizajnerski elementi.

ARTISAN – majstorstvo drva

Brend ARTISAN gradi identitet na tradicionalnoj obradi drva i suradnji s inovativnim dizajnerima. Njihovi komadi su spoj baštine i modernog dizajna, nastali u harmoniji ručnog rada i suvremenih formi. ARTISAN-ov namještaj nije samo elegantan – on je stvoren da traje generacijama.

Foto: MARKO MIHALJEVIC

MIENA – riječni hrast i keramika

Kolekcija MIENA, u suradnji s dizajnericom Stefanie Girsberger, donosi riječni hrast star tisućljećima u kombinaciji sa sjajnom keramikom izrađenom od zemlje u kojoj je drvo ležalo. Ovaj konceptualni pristup spaja vrijeme, prirodu i materijalnost u jedinstvene, emotivne komade.

NUNC – slavonska inspiracija

Brend NUNC koristi slavonsko drvo kao osnovu za stvaranje suvremenog namještaja, inspiriranog tradicijom i svakodnevicom. Na ZGDW-u premijerno predstavljaju stolicu Knap, rad renomiranog studija Neisako, koja reinterpretira funkcionalni dizajn kroz bogat lokalni narativ.

TVIN – 150 godina kvalitete

Kao najveći proizvođač masivnog namještaja u regiji, TVIN donosi stoljetnu tradiciju i stručnost u obradi hrvatskog drveta, s naglaskom na slavonski hrast. Njihova proizvodnja obuhvaća 5 tvornica i 17 radionica, a dnevno proizvedu 545 komada namještaja – dokaz da industrijska proizvodnja može imati dušu.

TOKIO – japanska estetika, europski dizajn

Brend TOKIO donosi minimalizam i japansku preciznost u obliku podne svjetiljke Totem. Spoj tehnologije i elegancije, funkcionalnosti i suvremenog dizajna stvara vizualno upečatljiv objekt koji istovremeno osvjetljava i definira prostor. Instalacija TOKIO brenda izložena je unutar kompleksa Jadran filma.

THEMELIA x Zanotta – dizajnerski klasici

Kultni zagrebački showroom THEMELIA u suradnji s talijanskom ikonom dizajna Zanotta donosi legendarne komade industrijskog dizajna. Ova izložba je prilika da se uživo doživi namještaj koji je oblikovao povijest dizajna, i još uvijek inspirira suvremene autore.

SIXINCH – meka pjena, maksimalna sloboda

Belgijski brend SIXINCH specijalizirao se za namještaj izrađen od pjene, koji se koristi u javnim i dječjim prostorima. Njihova posebna tehnologija omogućuje izradu predmeta bilo kojeg oblika i boje, pomičući granice između funkcije i umjetnosti.

Zagreb Design Week 2025 u Jadran filmu stvara platformu za dijalog između mode i produkt dizajna, tradicije i inovacije, tehnologije i ručnog rada. S ulaznicom od svega 2 €, posjetitelji mogu doživjeti najuzbudljivije domaće i međunarodne dizajnerske prakse, uživati u modnim revijama, instalacijama, projekcijama i razgovorima.

Za više informacija i novosti pratite službene stranice:
zagrebdesignweek.com, Facebook: @zagrebdesignweek, Instagram: @zagrebdesignweek. 

Zagreb Design Week traje do 21. rujna – ne propustite priliku za inspiraciju, znanje i vizualno iskustvo koje pomiče granice dizajna.

