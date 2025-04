Zagreb i ostali gradovi će pse kastrirati po povoljnijoj cijeni

Grad Zagreb i ove godine nastavlja sufinanciranje kastracije skrbničkih (vlasničkih) pasa. Iz Grada su pozvali građane da iskoriste mogućnost kastracije svojih kućnih ljubimaca, uz subvenciju Grada Zagreba u iznosu od 75 eura za kastraciju ženke psa i 50 eura za kastraciju mužjaka.

Osim Zagreba, i Kutina, Đakovo, Dugo Selo, Koprivnica, Sisak, Rijeka, Pakrac, Varaždin, Pregrada, Karlovac, Selnica, Suhopolje, Križ, Sveta Marija, Kostrena, Koprivnički Bregi, Dubrava, Domašinec i mnogi drugi gradovi i općine također sufinanciraju troškove kastracije pasa i mačaka u 2025. godini. Neki od njih, kao što su npr. općine Koška, Lasinja i Veliko Trgovišće te grad Našice, financiraju kompletan iznos kastracije skrbničkih pasa i/ili mačaka.

Udruga Prijatelji životinja poziva građane da se informiraju o postojanju sličnih programa u svojim lokalnim zajednicama te da iskoriste mogućnost subvencioniranja kastracije kućnih ljubimaca. Ako takav program još nije uveden u njihovom gradu ili općini, potiču ih da zatraže njegovo uvođenje.

Naime, Zakon o zaštiti životinja propisuje da su skrbnici kućnih ljubimaca obvezni spriječiti nekontrolirano razmnožavanje. To znači da je svaki skrbnik dužan osigurati da ne dođe do neželjenog potomstva, a najučinkovitiji način za pse i mačke je kastracija, bez obzira na spol životinje. Zakon također omogućuje lokalnim vlastima da financiraju kastraciju skrbničkih životinja, čime pomažu i građanima i životinjama. Time se ujedno rješava jedan od glavnih uzroka napuštanja životinja i smanjuju troškovi njihova zbrinjavanja.

Foto: Shutterstock

Prijatelji životinja pohvaljuju sve gradove i općine koje financiranjem kastracije skrbničkih pasa i mačaka ulažu u ovu važnu i učinkovitu preventivnu mjeru. Takva ulaganja ne samo da doprinose dobrobiti životinja, već dugoročno donose i uštede u lokalnim proračunima.

- Psi i mačke su visokoreproduktivne vrste čiji se broj može udeseterostručiti u samo nekoliko godina. Psi mogu imati dva poroda godišnje s prosječno šest štenaca, dok mačke mogu imati tri poroda godišnje s prosječno tri do četiri mačića. Nemoguće je sve te životinje brzo, lako i adekvatno udomiti. Sve napuštene životinje u Hrvatskoj jednom su bile nečije, ali su ih njihovi skrbnici zbog neodgovornosti i nemara najprije prepustili nekontroliranom razmnožavanju, a potom napustili njih i/ili njihove potomke. Napuštene životinje na ulici dalje se razmnožavaju, izložene brojnim opasnostima, a i same, ne svojom krivnjom, mogu izazvati prometne nesreće. One ‘sretnije’, koje ne umru od gladi, žeđi, ranjavanja, zaraznih bolesti ili zlostavljanja, završe u skloništima. Kastracija muških i ženskih pasa i mačaka najbolji je način sprječavanja nastanka neželjenih štenaca i mačića te pomaže životinjama, njihovim skrbnicima i cijeloj zajednici - navode Prijatelji životinja.

Dodaju da postoje i razni zdravstveni razlozi za kastraciju, a kastrirana životinja živi dulje.

- Kastracijom se sprječava psihička patnja životinje, agresivnost prema drugim životinjama i bježanje od kuće zbog nerealiziranog spolnog nagona. Kastracijom se sprječavaju tumori na maternici i jajnicima, piometra (gnojna upala maternice), lažna trudnoća, tumori testisa, preveniraju se tumori na mliječnim žlijezdama te se smanjuje rizik od benigne hiperplazije prostate, upale prostate i nastanka perianalnih fistula. Kastracija je nužan način pomoći životinjama. Danas se takva operacija obavlja rutinski i životinja ubrzo nakon operacije može sve obavljati samostalno - poručuju.