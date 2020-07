- Sve dok su sastojci sigurni za psa i ne \u0161tete mu, mo\u017eete koristiti \u0161to \u017eelite. \u010cak ne moraju biti slatki poput vo\u0107a, nego mo\u017eete koristiti i povr\u0107e. Za svog sam psa mislila raditi sladoled od kelja i brokule - kazala je dodaju\u0107i kako bi baza sladoleda trebao biti jogurt jer se lako probavlja, no valja pripaziti je li pas intolerantan na njega. U slu\u010daju intolerancije, pas bi mogao imati probavnih tegoba, pa je u tom slu\u010daju bolji izbor biljni jogurt.

Ljeto je, pa slobodno napravite domaći sladoled i za svog psa

Kupovni sladoled definitivno nije namirnica koju biste trebali ponuditi svojem psu, no ako radite domaći sladoled s provjerenim namirnicama, možete ga iskreno razvesliti bez rizika

<p>Pojedini kupovni sladoledi sadrže zaslađivač ksilitol koji je za pse otrovan, pa je i to jedan od razloga zašto ga pas ne bi trebao jesti, piše<a href="https://thetakeout.com/recipe-make-your-dog-some-puppy-ice-cream-this-summer-1844152574?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark"> TheTakeout.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mačka prvi put probala sladoled</p><p>Tek se 1979. godine profesor znanosti <strong>William Tyznik</strong> dosjetio proizvoditi i prodavati sladoled namijenjen isključivo psima, a rekao je kako se vodio mišlju da i psima treba poslastica nalik smrznutom voću kakvo konzumiraju djeca. Zato je prvi sladoled za pse bio s okusom vanilije, a navodno je sadržavao više vitamina nego meso.</p><p>Sladoled je nazvao Pet79, a kasnije ga je preimenovao u Fido Freeze i bio je vrlo uspješan. Sladoled je pakirao u čašice kako bi ga psi mogli držati između šapa i lizati ga. Tvrtku je 1985. prodao prehrambenom koncernu koji je nastavio s proizvodnjom sladoleda za ljubimce, samo pod drugim nazivom.</p><p>Zbog izolacije uzrokovane pandemijom, novinarka<strong> Aimee Levitt </strong>odlučila je zasladiti život svom ljubimcu Joeu. Na internetu je potražila recepte za sladoled i najprije izradila sladoled od lubenice. Pas je sve pojeo, pa je nazvala autoricu recepta <strong>Kiki Kane </strong>raspitujući se o mogućim drugim dodacima.</p><p>- Sve dok su sastojci sigurni za psa i ne štete mu, možete koristiti što želite. Čak ne moraju biti slatki poput voća, nego možete koristiti i povrće. Za svog sam psa mislila raditi sladoled od kelja i brokule - kazala je dodajući kako bi baza sladoleda trebao biti jogurt jer se lako probavlja, no valja pripaziti je li pas intolerantan na njega. U slučaju intolerancije, pas bi mogao imati probavnih tegoba, pa je u tom slučaju bolji izbor biljni jogurt.</p><p>- Za Joea sam napravila nekoliko vrsta sladoleda, uključujući onaj s jogurtom, maslacem od kikirikija i bananom uz dodatak sira i slanine, te sladoled koji sam nazvala Fat Elvis i sastoji se od banane, slanine i maslaca od kikirikija. Čini se da nije radio razliku među njima, no čini mi se da je Fat Elvis najbolje prošao - napisala je Levitt i priložila recept.</p><p><strong>Sastojci:</strong></p><p>Šalica grčkog jogurta<br/> 2 žličice kikiriki maslaca<br/> 1 banana<br/> 2 - 3 šnite slanine</p><p>U blenderu pomiješajte sve sastojke i dobro ih izmiksajte, a zatim smjesu prelijte u papirnate čašice ili silikonske kalupe. Zamrznite najmanje četiri sata, a potom servirajte četveronošcu. Ovisno o tome što vaš ljubimac voli, možete mijenjati sastojke i dodavati dinju, bobice, sir, meso, ribu ili povrće.</p>