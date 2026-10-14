Zagreb je predstavio svoj prvi Gault&Millau vodič kako bi dodatno unaprijedio svoju gastronomsku ponudu i privukao turiste zainteresirane za lokalne specijalitete
Zagreb ima prvi Gault&Millau vodič: Cilj je privući gurmane
Gastronomija je sve važniji dio turističkog iskustva, a Zagreb novom kampanjom "Delicious Zagreb" i prvim Gault&Millau vodičem posvećenim isključivo glavnom gradu želi dodatno privući ljubitelje hrane, lokalnih okusa i autentičnih doživljaja.
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- Čak 50 posto putnika restoran rezervira prije nego što kupi avionsku kartu, a svaki peti globalni putnik prednost daje destinacijama upravo zbog njihove gastronomske ponude. Ti podaci pokazuju koliko je hrana postala važan dio putovanja, a Zagreb to želi iskoristiti kako bi se dodatno pozicionirao na međunarodnoj gastronomskoj karti. Radimo na promociji zagrebačke gastronomije jer znamo koliko je ona važna putnicima. Prema istraživanju Hiltona, čak 89 posto pripadnika milenijske i generacije Z smatra važnim ostaviti prostor u svojem itineraru za lokalne zalogaje i okuse. Zato smo svi ovdje - istaknula je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba na predstavljanju prvog Gault&Millau vodiča.
Zagrebačka turistička zajednica gastronomsku ponudu grada promovira online i offline kampanjama na brojnim inozemnim tržištima, među kojima su Austrija, Italija, Njemačka, SAD, Poljska i Ujedinjeno Kraljevstvo.
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