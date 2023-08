Zagreb kao kajdanka: Turiste Nada vodi u glazbenu šetnju Gornjim gradom i Maksimirom

Prošetati zagrebačkim Gornjim gradom doživljaj je sam po sebi, čak i Zagrepčanima, bilo onim mladima ili nešto starijima, no kad vas u glazbenu šetnju povede muzikologinja Nada Bezić (59), 'minglanje' po poznatim ulicama poprima jednu drugu notu. Naime, ona vodi glazbene šetnje na hrvatskom, a za posebne grupe i na engleskom jeziku. Stranci su obično stručnjaci, glazbenici ili muzikolozi, a domaći uglavnom 'samo' zaljubljenici u Zagreb kakav je nekad bio. I njegovu povijest koju zajedno s Nadom žele sačuvati od zaborava.

- Odaziv domaćih je velik, većinom su to građani Zagreba koji više žele znati o svojem gradu, ali ima i dosta škola, glazbenih i općih. Drago mi je da vidim mlade ljude da se interesiraju za nešto što ne mogu baš pronaći na internetu - kaže dr. sc. Nada Bezić koja je ujedno i knjižničarka te radi u Hrvatskom glazbenom zavodu, kao voditeljica knjižnice već više od 30 godina. Počasna je turistička vodičica specijalizirana za glazbenu povijest Zagreba, a to je titula koju joj je dodijelilo Ministarstvo turizma. Uz to je i počasna članica Društva turističkih vodiča Zagreba, iako, naglašava, nije profesionalni vodič.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nada će vam kroz šetnje dočarati duh Zagreba kakav je bio prije sto ili možda tristo godina, pokazat će vam gdje su se održavali salonski koncerti, ali i u kojoj je kući odrastao naš slavni skladatelj Vatroslav Lisinski - preko puta Mesničke ulice, tamo gdje i počinju Nadine glazbene ture koje financiraju Hrvatski glazbeni zavod i TZ Grada Zagreba. Saznat ćete i tko je bio Rudolf Matz, autor poznate i priznate metode violončela u svijetu, ali i da je njegova supruga bila prva suvremena čembalistica u Zagrebu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Lisinski je ostao bez ulice 1933. godine koju su s Gornjeg grada premjestili na današnju Peščenicu, no na kraju su mu je i vratili. Ivan pl. Zajc umro je u jednoj kući u Visokoj ulici u kojoj je uzgajao ruže, a poklonici su ga često s bakljama znali pratiti kući iz nekadašnjeg kazališta na Markovom trgu. To kazalište dao je sagraditi Kristofor Stanković 1833. nakon što je dobio na lutriji - priča Nada, pokazujući nam spomen ploče na zgradama svojih slavnih stanara, a koje će tek rijetki prolaznici zapaziti.

Anka Gvozdanović u svom glazbenom salonu 1920-ih njegovala je salonsko muziciranje, a zanimljivo, kćerka arhitekta Ignjata Fischera, Ivana završila je u dirigiranje između dva rata, i bila je prva naša dirigentica, ali je ostatak života radila kao šaptačica u kazalištu - nastavlja Nada.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Doznali smo i gdje je živjela Milka Trnina, dok se njeni raskošni kostimi mogu pogledati u Muzeju grada Zagreba, ali i da je nekadašnja Palača Amadeo bila dom prvom zagrebačkom javnom kazalištu u tadašnjoj Blatnoj ulici. Kasnije su je nazvali Kazališna ulica. Naravno, Nada će vam otkriti i gdje je djelovao klub Kvak u kojem su se pjevale operete-parodije, ali i 'zapeljati' u dvorište u kojem se snimao najzagrebačkiji film 'Tko pjeva zlo ne misli'.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Nada zanimljivo priča, to nisu one uobičajene priče koje smo slušali u školi, a za svaku lokaciju izvuče neku crticu - kaže šetačica Vanda, dok Davorka dodaje da je na ovu šetnju došla kao ljubiteljica Zagreba i zato jer zajedno sa suprugom voli čuti lijepe zagrebačke priče.

- Osim glazbene šetnje Gornjim gradom, tu su još dvije - šetnja Mirogojem i Zelenom potkovom. Moram reći da je ove godine baš bilo veliko zanimanje za glazbenu šetnju Zelenom potkovom, koja je nova u turističkoj ponudi Zagreba. Imala sam u okviru manifestacije Jane's Walk i po jednu glazbenu šetnju naseljem Prečkom i maksimirskim ulicama - govori nam Nada. Autorica je knjige Glazbene šetnje Zagrebom od koje je, zapravo, sve i krenulo, a koju će stranci, ponosno nam govori, već u kolovozu moći kupiti u prijevodu na njemačkom i engleskom, u izdanju Školske knjige.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- U knjizi su još šetnje Ilicom, od Britanskog do Jelačićevog trga, te Kaptol i Nova Ves. Moji stari šetači, a od kojih neki dolaze i više puta, me često pitaju kada ću organizirati šetnje i tim dijelovima, no to ćemo još vidjeti - smije se ova žena zavidne energije i znanja. Poziva i da dođete na sljedeću šetnju 30. kolovoza 2023. kada otkriva 'simfoniju' Zelene potkove.