Copy Taste: Zagreb sljedeća dva dana postaje centar top koktela

Zagreb na dva dana postaje epicentar koktel scene jer Copy Taste 2025. u Hrvatsku ponovno dovodi najbolje svjetske barove. U dvorištu Petog kupea i u Hotelu Zonar 17. i 18. travnja 2025. i odabranim zagrebačkim barovima koktele će posjetiteljima i znalcima pripremati majstori iz šest najboljih regionalnih koktel barova te šest barova s liste 100 najboljih barova svijeta, uz glazbu četiri vrhunska DJ-a.

Svi će tako imati priliku uživati u koktelima koji se inače poslužuju u vodećim svjetskim metropolama, i to bez da napuste Zagreb. Za ‘food corner’ brine se Rougemarin, a ulaz na Copy Taste u petak je slobodan, dok svi posjetitelji dobivaju besplatan welcome cocktail.

Organizatori ovogodišnjeg Copy Tastea, Dominik Bečvardi i Mišel Posavac iz zagrebačkog bara Peaches&Cream, koji je nedavno dobio svoje mjesto na svjetskoj prestižnoj listi 50 Best Discovery barova svijeta, podijelili su ovogodišnje Copy Taste događanje na dva dana.

- Prvi dan, 17. travnja, namijenjen je domaćoj barmenskoj sceni, odnosno našoj struci koja ima priliku participirati masterclass radionicama u zagrebačkom Hotelu Zonar. Cilj nam je bio na Copy Taste dovesti one koji uživaju u ovome poslu, uvijek teže znati više, prepoznati su u svijetu i vole prenositi znanja. Na masterclass radionicama svoje će znanje prijavljenima prenositi ponajbolji barmeni svijeta kao što su barmeni Handshake bara iz Mexico Cityja - broj 1 bara na listi World's 50 Best Bars, albanskog bara Nouvelle Vague i slovačkog bara Mirror, zatim barmeni Himkok bara iz Osla, Line bara iz Atene te pariškog bara Little Red Door -objasnio je Dominik Bečvardi.

Večernji program prvog dana donosi ekskluzivna gostovanja u šest zagrebačkih barova: Landsky Bar ugošćuje Nouvelle Vague iz Tirane, Peaches&Cream bit će domaćin Handshake bara , Roots ugošćuje Mirror iz Bratislave, u Uraniji će koktele pripremati barmeni Himkok bara iz Osla, Koi ugošćuje Line iz Atene, a u Blendu će predstaviti signature koktele Little Red Door bar iz Pariza.

A drugi dan, 18. travnja, rezerviran je za sve ljubitelje vrhunskih koktela, razmjenu dobre energije te izvrsnu glazbu. Od 16 sati do ponoći, zagrebački Peti Kupe postaje mjesto gdje se susreću lokalna strast prema koktelima i globalna izvrsnost. Posjetitelji će moći kušati signature koktele regionalnih barova te isprobati specijalno osmišljen jelovnik food cornera u suradnji s Rougemarinom.

Jedna od poruka ovogodišnjeg Copy Tastea je "Support Your Local Cocktail Bar" – jer lokalni barovi nisu samo mjesta za izlazak, već prostori kreativnosti, strasti i vrhunske usluge.

Događaj okuplja najbolje barove iz Hrvatske i regije koji će posjetiteljima pripremati svoje signature koktele, ali i poneki pomno osmišljen za ovo događanje. Fenomenalni program učinit će nezaboravnim:



● Strings Bar (Split, Hrvatska)

● Casa Bar (Makedonija)

● Silk & Fizz (Slovenija)

● Okosh Bokosh (Bosna i Hercegovina)

● Riddle Bar (Srbija)

● Kokotov rep (Crna Gora)

- Svaki bar pripremit će tri koktela, a riječ je o pažljivo odabranoj kombinaciji. Neke će posebno osmisliti za Copy Taste, dok će drugi biti njihovi prepoznatljivi signature kokteli koje inače poslužuju u svojim barovima – oni koji najbolje predstavljaju njihov stil i identitet. Svi koji nam se u petak pridruže u Petom Kupeu neće samo isprobavati koktele, već doživjeti karakter svakog bara, bez da moraju

putovati van Zagreba - rekao je Bečvardi te dodao:

- Iza svakog koktela stoji autorski pristup, jasna vizija i puno pažnje prema detaljima s ciljem prezentacije vrhunske razine koju regionalna scena danas nudi. To nije samo piće u čaši – to je komadić identiteta bara, pretočen u okus, miris i doživljaj. I upravo ta raznolikost i kvaliteta čine Copy Taste jedinstvenim mjestom za sve istinske ljubitelje koktela. Ulaz na Copy Taste je slobodan, a svi posjetitelji na ulazu dobivaju besplatni welcome cocktail.