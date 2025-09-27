Zagrebački Trg pun događaja - Mjerio se tlak, prosvjedovalo se protiv vojnog roka i nasilja

Na Trgu Josipa bana Jelačića u subotu prije podne bilo je iznimno živo, a središnji je događaj bila javno zdravstvena akcija pod naslovom "Svaki otkucaj je važan", s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti, u sklopu koje su građani mogli besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu glukoze i kolesterola, te izračunati indeks tjelesne mase. Na temelju toga stručnjaci koji su volontirali u akciji procjenjivali su njihov kardiovaskularni rizik te dijelili savjete o prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti za zdravlje. | Foto: Marko Seper/Pixsell