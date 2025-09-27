ŽIVO U CENTRU GRADA
Zagrebački Trg pun događaja - Mjerio se tlak, prosvjedovalo se protiv vojnog roka i nasilja
Na trgu Bana Jelačića u subotu je bilo vrlo život: Uz akciju "Svaki otkucaj je važan", čiji je cilj bila prevencija kardiovaskularnih bolesti, održan je prosvjed protiv vraćanja vojnog roka i jedan performans
Na Trgu Josipa bana Jelačića u subotu prije podne bilo je iznimno živo, a središnji je događaj bila javno zdravstvena akcija pod naslovom "Svaki otkucaj je važan", s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti, u sklopu koje su građani mogli besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu glukoze i kolesterola, te izračunati indeks tjelesne mase. Na temelju toga stručnjaci koji su volontirali u akciji procjenjivali su njihov kardiovaskularni rizik te dijelili savjete o prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti za zdravlje.
Akciju su zajednički organizirali Ministarstvo zdravstva, Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u suradnji sa Zakladom „Hrvatska kuća srca“, Hrvatskom udrugom kardioloskih medicinskih sestara, KBC-om Zagreb, KB-om Sveti Duh, Udrugom StEPP i Kardiološkom studentskom sekcijom Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Mnogi građani iskoristili su priliku za provjeru svog zdrastveng stanja.
A u sklopu akcije volonteri su poučavali građane o osnovama oživljavanja, dnosno podsjetili na to kako nekome možemo spasiti život.
Gotovo u isto vrijeme održan je i prosvjed protiv ponovnog uvođenja vojnog roka.
Ovaj je prosvjed organizirao Centar za ekonomsko obrazovanje, a građani su mogli čuti argumente protiv uvođenja dvomjesečnog vojnog roka, što je Vlada nedavno najavila.
Bilo je onih koji su spremno izašli s transparentima protiv toga da mladi opet obavezno moraju u vojsku.
Na Trgu se održao i javni umjetnički performans koji se se referira na performans Aparición gvatemalske umjetnice Regine José Galindo.
Riječ je o prvom u nizu performansa kojim se najavljuje autorski projekt Anice Tomic i Jelene Kovacic, "Sigurna kuca" koji nastaje prema istoimenom romanu Marine Vujcic u produkciji Gradskog dramskog kazalista "Gavella".
Ovim performansom, kao i cijelim projektom, namjera je senzibilizirati javnost za problem obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.
A među performerima se slučajno našao i naš poznati glumac, Enes Vejzović, kojeg pratimo u drugoj sezoni serije "U dobru i zlu".
