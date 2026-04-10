DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Čak i s potrošnjom oko 7 kg ribe godišnje, Zagrepčani su u to vrijeme bili na dnu europske ljestvice, a tako je i sada
Zagrepčani 1970-ih jeli i do 7, a danas samo 5 kg ribe godišnje!
Zagrepčani iz godine u godinu prednjače po potrošnji ribe u cijeloj državi. Jugoslaveni potroše u prosjeku dva, a Zagrepčani i do sedam kilograma, piše Večernji list na današnji dan 1974. godine u sklopu teme o tome koliko kvalitetne ribe uopće dolazi na tržište.
