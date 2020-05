Zagrepčani se uplašili rojeva pčela: Ne dirajte ih i zovite 112

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Apiterapija: Pčele rade, a vi udišete i jačate svoj imunitet

Od polovice ili kraja travnja, pa približno do kraja lipnja traje razdoblje rojenja pčela, odnosno njihovo prirodno razmnožavanje, kad su one u potrazi za mjestom gdje će se smjestiti novi roj, i često se događa da se zavuku u nečijem dvorištu, jako blizu mjesta gdje ljudi obitavaju. Kako doznajemo u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, upravo u zadnje vrijeme značajno je porastao broj građana koji se javljaju zbog toga što im se roj pčela naselio u blizini, pa je pojačan i broj intervencija u sklopu kojih se one uklanjaju.

Kako njihovo zujanje može zvučati neugodno, mnogi građane se preplaše, posebno za djecu. No, u svim takvim situacijama, najvažnije je imati na umu da vas pčele neće napasti ako se osjećaju ugroženo, pa treba imati na umu da ih ne smijemo dirati. Dakle, građani ih nipošto ne bi smjeli uklanjati sami, niti ubijati, upozoravaju u toj službi.

POGLEDAJTE VIDEO: Umjetnica koja koristi pčele u meditaciji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U slučaju da primijetite roj pčela u blizini, treba to prijaviti na broj 112. Poziv dolazi do naše udruge i čim bude moguće - s obzirom na to da su naši pčelari u tome volonteri i uklanjaju pčele i uz svoje redovne poslove - netko od dežurnih kolega izlazi na teren, kaže Dražen Jerman, predsjednik udruge pčelara HUP 'Pčelinjak' iz Zagreba, koja ove godine ima licencu za zbrinjavanje rojeva pčela koje 'zalutaju' u naseljena područja grada. Dodaje kako ovih dana imaju i do 80 poziva građana dnevno.

Foto: Dreamstime

- Istina, nisu svi zbog rojenja pčela, no značajan broj poziva je upravo zbog toga - kaže. U razgovoru s građanima radi se i procjena hitnosti, pa su neki slučajevi prioritet - kaže. Tako su pčelari za vikend prioritetno uklanjali rok pčela s jednog dječjeg igrališta, a u ponedjeljak prioritetno rješavaju roj koji se naselio na igralištu XV. gimnazije, popularnog MIOC-a.

U gradskim službama kažu kako su ovih dana češći pozivi iz škola i sličnih institucija koje su uslijed zaštitnih mjera protiv korone i potresa neko vrijeme bile zatvorene, jer su pčele, čini se, na takvim mjestima pronašle mir.

- Dosta je rojeva koji se naseljavaju u dimnjake, što nam je ove godine veliki problem. Naime, na takve intervencije s nama inače idu vatrogasci, no ove godine oni to ne stignu, zbog toga što su angažirani u sanaciji štete od potresa, tako da u nekim slučajevima kad su se pčele naselile u dimnjake jednostavno nismo mogli reagirati, kaže Jerman.

Dodaje kako udruga na teren dolazi opremljena inovacijom - usisavačem za pčele. Košarom u koju se one privlače kako bi se lakše prenijele do pčelinjaka u koji će biti puštene, koji je osmišljen upravo zato da bi se ubrzale intervencije na koje pčelari izlaze s vatrogascima, kako ta služba ne bi gubila previše vremena. Nakon što ih povuku u takvu košaru, pčele se odvoze do pčelinjaka nekoga od iskusnih pčelara, ili onih koji tek formiraju svoje pčelinjake, kaže.

Foto: Photographer: Anton Balazh

- Znam da može biti neugodno ako se pčele nasele negdje u blizini, pogotovo kad su u većem broju, primjerice na fasadi, u kutiji za rolete, pa čak i iza stolca na terasi. Zvuk njihovog zujanja može biti neugodan, no jako je važno educirati građane, a posebno djecu, da ih ne smiju dirati - kaže Josip Križ predsjednik Udruge pčelara 'Lipa' iz Zagreba, čiji su pčelari ranijih godina radili na uklanjanju pčela iz grada.

Dodaje kako se ne treba bojati ni uboda pčele, jer on za većinu građana nije opasan.

Za pčele je karakterističan jedan ubod, nakon kojega žalac često ostaje u rani, što joj omogućava da još neko vrijeme otpušta otrov te tako otpusti količinu otrova koja može izazvati ozbiljniju alergijsku reakciju, upozorava dr. Ivica Cvetković, obiteljski liječnik iz Doma zdravlja Samobor.

Ako vas pčela ubode, a u rani je zaostao žalac, izvucite ga pincetom i dobro operite područje uboda vodom i blagim sapunom, kaže. Dobro je nanijeti hladni oblog, koji će ublažiti bol i smanjiti oteklinu, savjetuje liječnik.

I Josip Križ dodaje kako je najvažnije to mjesto dobro hladiti neko vrijeme, kako bi se ublažila oteklina.

- Ljudi koji znaju da su alergični na ubode odmah trebaju uzeti injekciju adrenalina. Ako do sada niste imali alergiju na ubode, ali se u roku od 15-ak minuta do pola sata od uboda oko tog mjesta pojavi osip, ili osjećate trnce na jeziku, odnosno imate osjećaj da vam je jezik odebljao, svakako se odmah treba javiti liječniku. Ako potvrdi da je riječ o alergijskoj reakciji, pacijent će dobiti adrenalinsku injekciju i to u pravilu rješava problem - dodaje liječnik.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Divovske pčele: Vjerovali da su izumrle, no dobro su se sakrile

POGLEDAJTE VIDEO (Ksenija Marinković) #ZAJEDNO24SATA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Eko