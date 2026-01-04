Obavijesti

Zagrepčanka se otvorila tri godine nakon planiranog roka

Piše Ana Vukašinović,
Projekt su zajednički realizirali sarajevsko poduzeće Vranica i zagrebački Monter, a završetak gradnje planiran je bio do kraja 1973. godine, što se nije ostvarilo

Na uglu Savske i Ulice proleterskih brigada u Zagrebu niče najveća poslovna zgrada u gradu - budući poslovni div Vranice, pisao je Večernji list 4. siječnja 1973. Zgrada koja je znatno promijenila vizuru tog dijela grada bila je najviša građevina u Hrvatskoj do 2006. godine, visoka 91,5 metara, kad ju je nadvisio 97-metarski Eurotower u Zagrebu, "ima 26 katova i ukupno 24.000 četvornih metara poslovnog prostora, koji će se prodavati po cijeni od 11.400 dinara po četvornome metru", pisalo je. Projekt su zajednički realizirali sarajevsko poduzeće Vranica i zagrebački Monter, a završetak gradnje planiran je bio do kraja te godine. Međutim, Zagrepčanka, koju su tako prozvali tek kasnije, a građena je prema projektu Slavka Jelineka i Berislava Vinkovića, bila je gotova tek tri godine kasnije. Tad je bila najveća i najmodernija poslovna zgrada u Hrvatskoj i cijeloj bivšoj SFRJ.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

