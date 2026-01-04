Zagrepčanka se otvorila tri godine nakon planiranog roka

Na uglu Savske i Ulice proleterskih brigada u Zagrebu niče najveća poslovna zgrada u gradu - budući poslovni div Vranice, pisao je Večernji list 4. siječnja 1973. Zgrada koja je znatno promijenila vizuru tog dijela grada bila je najviša građevina u Hrvatskoj do 2006. godine, visoka 91,5 metara, kad ju je nadvisio 97-metarski Eurotower u Zagrebu, "ima 26 katova i ukupno 24.000 četvornih metara poslovnog prostora, koji će se prodavati po cijeni od 11.400 dinara po četvornome metru", pisalo je. Projekt su zajednički realizirali sarajevsko poduzeće Vranica i zagrebački Monter, a završetak gradnje planiran je bio do kraja te godine. Međutim, Zagrepčanka, koju su tako prozvali tek kasnije, a građena je prema projektu Slavka Jelineka i Berislava Vinkovića, bila je gotova tek tri godine kasnije. Tad je bila najveća i najmodernija poslovna zgrada u Hrvatskoj i cijeloj bivšoj SFRJ.

