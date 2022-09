'Zahvaljujući potpomognutoj oplodnji u Hrvatskoj je rođeno 50.000 djece, čitav jedan grad'

Metodom potpomognute oplodnje u Hrvatskoj je u posljednjih 40-ak godina rođeno gotovo 50.000 djece, čitav jedan grad. To je jedan lijepi doprinos našoj urušenoj demografskoj situaciji i to se mora istaknuti. Godišnje se rađa između 1800 i 2000 djece i mi smo time na razini udjela od pet posto u ukupnom natalitetu. Takvi podaci primjereni su za male zemlje, Amerika primjerice ima ni dva posto udjela u natalitetu. Ali to je velika zemlja pa je riječ o igri statistike. Od zemalja koje imaju sličan broj stanovnika kao Hrvatska, najveći udio ima Danska. Naša uspješnost je zaista korektna čak i uspoređujući sa zemljama zapadne Europe s kojima se najviše volimo uspoređivati. To je bila i poruka mog predavanja. Mi kao zemlja uvijek volimo biti iskompleksirani, ali u ovom pogledu možemo se uspoređivati s najboljima, počinje priču prof. dr. sc. Velimir Šimunić, koji je kao suorganizator i jedan od predavača sudjelovao na prvom svjetskom kongresu o umjetnoj oplodnji, preciznije o implementaciji umjetne inteligencije u toj grani medicine, AI Fertility World Conference.

Kongres se protekla četiri dana održavao u Dubrovniku, a okupio je oko 170 sudionika. Nisu tu bili samo liječnici specijalisti za ginekologiju i neplodnost, nego i klinički embriolozi i biolozi, znanstvenici laboranti, ali i računalni znanstvenici, poslovni ljudi... Glavni organizator ovoga kongresa jedinstvenog po tome jer se isključivo fokusirao na medicinski potpomognutu oplodnju i nove tehnologije je prof. Nikica Zaninović, koji je karijeru započeo u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a zadnjih 28 godina živi i radi u njujorškom Weill Cornell Medicine Collegeu, instituciji koja je ujedno i bolnica.

- Treba reći da je prof. Zaninović jedan od najuglednijih embriologa na svijetu i da radi u jednoj od najuspješnijih institucija na svijetu kad govorimo o medicinski potpomognutoj oplodnji. Pritisak od strane pacijenata tjera SAD na tehnološki napredak, Amerikanci plaćaju sve, oni sa zdravstvenim osiguranjem nemaju ništa pokriveno i zato oni jako forsiraju brzi uspjeh. To je razlika između Amerike i Hrvatske. Druga razlika je u tehnološkoj opremljenosti, iako moram reći kako mi temeljnu tehnologiju odlično pratimo više od 30 godina. Naše prvo dijete danas ima 38 godina - kaže nam prof. dr. sc. Šimunić.

Umjetna inteligencija u procesu umjetne oplodnje, kako nam kažu i dr. Zaninović i dr. Šimunić, ne znači da će računala preuzeti ono što liječnici rade, ali će im pomoći da odluku donesu bolje i preciznije. Struka je, kaže dr. Zaninović, došla na jednu razinu preko koje više ne vide kako mogu napredovati koristeći postojeće tehničke standarde i znanje. Uvođenjem novih metoda unaprijedit će se znanje liječnika, a time i postotak uspješnosti kod žena. Pomoći će i u otkrivanju bilo koje abnormalnosti u procesu umjetne oplodnje.

- Tehnologija će sigurno povisiti vjerojatnost točne dijagnoze, ali neće zamijeniti predimplantacijska genska testiranja. U Americi 50 posto parova, iz svojih ili nekih objektivnih razloga, odabiru istraživanje kromosoma na svojim zamecima, pa i ispod kromosoma - kaže nam prof. dr. sc. Šimunić, dok dr. Zaninović ističe kako umjetna inteligencija predstavlja goleme mogućnosti obrade podataka, analiziranja i klasificiranja, a računalni programi od dobivenih podataka mogu naučiti što je važno.

Idući korak je osmisliti kako umjetnu inteligenciju koristiti i aplicirati da poveća postotak uspješnosti u liječenju neplodnosti.

- Taj postotak je ovisan o dobi pacijentice. U žene koja ima 30 godina vjerojatnost da će dobiti dijete je 50 posto, pa i više. Žena koja ima između 38 i 40 godina šansa je ni 20 posto, u žena iznad 42 godine je ispod 10 posto. U kasnijoj dobi vjerojatnost je zanemariva. Proces umjetne oplodnje je psihološki atak na par i uvijek je veće opterećenje na ženi. Tu su i frustracije nakon eventualnog neuspjeha, koji je češći nego uspjeh. Ako išta trebamo poručiti jest da je dobro razgovarati sa psihologom, vrlo su važni mentalna ravnoteža, optimizam i samopouzdanje. To čini priličan postotak uspjeha. Ali ono što je najvažnije, a što žene nikad neće priznati, jest da se s liječenjem kasno započinje. Odluka o rađanju prvog djeteta donosi se katastrofalno kasno. U Hrvatskoj je to 29 godina, u Europi čak 31 godina. Kad budu spremne na dijete, dok se završi istraživanje i terapija, početak liječenja počinje kasno. Ženi reprodukcijska moć pada u 32. godini. To je temeljni problem i čini razliku između uspjeha i neuspjeha. Danas je na Zapadu popularno, pa i kod nas, takozvano očuvanje vlastite plodnosti ili socijalno zamrzavanje vlastitih stanica. Tako žene, primjerice, s 33 godine odluči zamrznuti vlastite jajne stanice jer nema mogućnost planirati trudnoću, nema povoljan socioekonomski status ili partnera ili naprosto žele karijeru. Takve jajne stanice odmrznu se u još povoljnoj dobi, ali one su mlade jer smo ih uzeli mlade - kaže prof. dr. sc. Šimunić koji očekuje da bi se u svijetu umjetna inteligencija, odnosno nove napredne tehnologije mogle početi rabiti u roku od godinu do dvije, a kod nas za tri do četiri godine.

- Liječenje neplodnosti je skupo liječenje, od lijekova, potrošnog materijala, hranilišta, odnosno medija u kojima žive jajne stanice i zameci, skupo je zamrzavanje... Čitava ta paleta postupaka koje imate mora biti skupa da bi bila uspješna. Ništa se to ne proizvodi ovdje, sve se mora uvoziti. Ono što je naprednije i s čim radi dio Zapada su posebni inkubatori koji imaju drugačiju kontrolu mikrouvjeta. Iz njih izlaze tehnologije koje se ovdje propagiraju i koje su vrlo skora budućnost, ponegdje već sadašnjost, a to je primjena umjetne inteligencije, da računalo nahranjeno informacijama bolje odlučuje od čovjeka je li takva jajna stanica, takav zametak, bolji nego drugi - kaže prof. dr. sc. Šimunić.

Dr. Zaninović naglašava kako već postoji nekoliko tvrtki koje su programe razvile te se rade i klinički slučajevi da se evaluiraju podaci kako bi se vidjelo jesu li uspješni i koliko te na koji način se tehnologije mogu primijeniti. Vrlo je entuzijastičan oko primjene umjetne inteligencije.

- Ljudi koji su ovdje došli su ekstatični, ovo je početak nečega što će nas dovesti do neke nove razine. Iako me pojedinci traže da se iduća konferencija održi već iduću godinu, mislim da je realno da bude 2024. godine, da se vidi koliki je napredak postignut u odnosu na ovo što smo proteklih četiri dana govorili i prezentirali. Mnogi su već najavili dolazak na Brijune, gdje planiramo idući kongres, kažu mi da mogu očekivati i deset puta više ljudi. Ako ih dođe i tri puta više, to bi bilo fantastično. Koliko su ljudi željni novih znanja i koliko je program dobar govori i činjenica da je dvorana svaki dan puna. Ovo je iznad mojih očekivanja i moram priznati da sam ponosan na uspjeh kongresa - rekao nam je za kraj dr. Zaninović.

Sve je učestaliji muški sterilitet

Više od 200 studija iz čitavog svijeta upućuju na to da se i u dokazano plodnih muškaraca reducira koncentracija spermija, njihova pokretljivost i uredne morfološke osobine. Istraživanja su utvrdila da se karakteristike spermiograma od 1980. godine umanjuju za 30 do 50 posto. Od tada je muški uzrok neplodnosti porastao od oko 20 posto, na današnjih 52 posto, kao jedini uzrok ili udruženi uzrok neplodnosti, rekao je nedavno za 24sata prof. dr. sc. Velimir Šimunić.

