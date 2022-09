Svjetski kongres u Dubrovniku: Kako umjetna inteligencija može pomoći umjetnoj oplodnji

Dubrovnik je ovih dana postao središnje mjesto okupljanja vrhunskih liječnika koji se bave umjetnom oplodnjom, ali i stručnjaka drugih profila koji razmjenom iskustava promišljaju o implementaciji umjetne inteligencije u liječenju neplodnosti i procesu umjetne oplodnje. Ovo je prva takva konferencija ikad organizirana na svijetu, a koja je posvećena isključivo toj grani medicine.

U fokusu kongresa na kojem se okupilo 170 stručnjaka je korištenje potencijala računalne tehnologije koja, kada se govori o liječenju neplodnosti, predstavlja novu nadu mnogim parovima. Glavni organizator ovog svjetskog kongresa je dr. Nikica Zaninović, profesor na njujorškom Weill Cornell Medicine Collegeu, instituciji koja je ujedno i bolnica. Profesor Zaninović koji na tamošnjem fakultetu radi već 28 godina govori nam o nevjerojatnim tehnološkim mogućnostima.



- Organizacija ove konferencije počela je prije tri godine s mojom idejom, pošto sam uvidio da je potrebno organizirati kongres koji će specifično pitati i odgovoriti na pitanje umjetne inteligencije i moguće aplikacije u liječenju neplodnosti i IVF-u. Pošto je ovo prva svjetska konferencija, odlučio sam da je najbolje napraviti u Dubrovniku za kojeg većina stranaca zna, a mnogi su već i bili tu. Doći je jednostavno, a grad je ipak perla Hrvatske – kaže nam za početak dr. Zaninović kojemu je glavni cilj bio okupiti svjetske eksperte iz različitih područja, ne samo medicine. Tako u Dubrovnik nisu stigli samo liječnici specijalizirani za ginekologiju i neplodnost, embriolozi, laboratorijski inženjeri i znanstvenici, tu su i računalni stručnjaci, poslovni ljudi...

- Aplikacija umjetne inteligencije u ovoj grani medicine zahtjeva više struka koji moraju zajedno raditi da bi došli do rezultata. Jedan liječnik nije stručnjak na području računalne tehnologije i obrnuto, to treba biti suradnja. Mnogi me pitaju zašto sad ova konferencija. Razlog je u tome što je struka došla na jednu razinu preko koje više ne vidimo kako možemo puno napraviti koristeći tehničke standarde i znanje koje imamo sada. Pokušavamo uvoditi nove metode koje nam mogu unaprijediti naše znanje, a time i postotak uspješnosti kod žena. Ovo je sad takozvani 'step up'. Implementacija umjetne inteligencije ne znači da će računala preuzeti ono što mi radimo, ali će nam reći što da radimo, pomoći će nam da napravimo odluku što da napravimo što bolje i preciznije. Ljudski mozak, pa i od onih koji su genijalci, mogu primjerice apsorbirati 100-ak podataka, ali jedno računalo može to isto tisuću puta više i brže. Tu su ogromne mogućnosti obrade podataka, analiziranja i klasificiranja. I ne samo to, računalni programi od dobivenih podataka mogu naučiti što je važno i grupirati ih. Mogućnosti računala su puno veće nego bilo kojeg čovjeka, sada je samo važno kako to koristiti, na koji način aplicirati – objašnjava nam dr. Zaninović.

Kaže nam da je umjetna inteligencija već implementirana u neke grane medicine te da su je američka zdravstvena institucija, FDA, već odobrila korištenje nekih tehnologija u kliničke svrhe.

- Primjerice, patologija, pregledavanje patoloških uzoraka. Jedno računalo može pregledati tisuće patoloških uzoraka vrlo brzo. Ne samo da ih može pregledati već može pronaći i nekakvu razliku u stanicama i prepoznati rak stanica puno brže i puno specifičnije – kaže nam dr. Zaninović.



Tako bi umjetna inteligencija u umjetnoj oplodnji također pomogla u preciznijoj obradi podataka, no u procesu umjetne oplodnje i liječenja neplodnosti, naglašava nam dr. Zaninović, iznimno je važna i psihološka pomoć pacijentima.

- Svaki centar u Americi osim liječnika ima i psihologa. Pacijent prolazi kroz intervju sa psihologom koji s njima razgovara o problemu i kako se osjećaju. Taj psihološki dodatak je jako važan jer je proces oplodnje za parove jako emotivan i jako stresan. Kada žena ne može začeti, imati djecu, to je teško i za nju i za partnera i za cijelu obitelj. Emotivna strana je jako važna posebno ako žena ne uspije začeti iz prve, tada se javlja razočaranje i jako je važna podrška psihologa i cijele zajednice. U našem centru na Cornellu imamo tri psihologa – kaže dr. Zaninović.



Implementacija umjetne inteligencije u procesu umjetne oplodnje predstavlja novu nadu brojnim parovima, a kako nam otkriva dr. Zaninović, institucija u kojoj radi već je u fazi testiranja tri modela umjetne inteligencije kako bi vidjeli koji će im najbolje odgovarati i koji će nam dati najveće uspjehe.



- U cijelom tom procesu transparentnost je najvažnija. Pacijent mora znati sve o svom tretmanu i na koji način se određene odluke donose – kaže dr. Zaninović najavljujući već i iduću konferenciju koja bi se trebala održati na Brijunima.



- Sada je tu 170 stručnjaka sa svih strana svijeta, iz Amerike, Južne Koreje, Izraela, europskih zemalja. Toliko je velik interes da su nam već najavili da za dvije godine možemo očekivati deset puta više sudionika – zaključuje dr. Zaninović. Uz njega, u organizaciji kongresa sudjelovali su i dr. Cristina Hickman iz Londona, dr. Zev Rosenwaks, s njujorškog Weill Cornell Medicine centra te dr. Velimir Šimunić iz Zagreba.

Najčitaniji članci