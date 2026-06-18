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Zajednički centar za razvoj europske umjetne inteligencije

Piše Horizon,
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Zajednički centar za razvoj europske umjetne inteligencije
Foto: ilustracija/Canva

EU razvija platformu AI-on-Demand za dijeljenje AI alata, podataka i računalnih resursa. Cilj je povezati europske istraživače, start-upove i javni sektor. Time se ubrzava razvoj i primjena umjetne inteligencije u Europi

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Europski istraživači u području umjetne inteligencije udružuju snage koristeći digitalnu platformu koju financira EU za razmjenu alata, podataka i računalne snage radi poticanja suradnje i inovacija.vIstraživači iz cijele Europe koriste umjetnu inteligenciju za obavljanje niza zadataka, od smanjenja podvodne buke do provjere činjenica u medijima i pametnije poljoprivrede.

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Donedavno nije postojala šire korištena zajednička platforma na kojoj bi se lako mogli razmjenjivati alati, podaci i računalna snaga, ali to se sad sve mijenja.

Europsko istraživanje i inovacije u području umjetne inteligencije odsad se objedinjuju na zajedničkoj digitalnoj platformi nazvanoj „AI-on-Demand (AIoD)”, internetskom centru koji financira EU i koji je osmišljen za pomoć istraživačima, start-up i drugim poduzećima i javnim tijelima da lakše surađuju i eksperimentiraju.

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Jedinstveni centar za europsku umjetnu inteligenciju

Tanvir Singh Badwal sa Sveučilišta u Corku u Irskoj od 2022. pomaže u razvoju AIoD-a.

- Ukratko, AIoD je mjesto na kojem istraživači i industrija mogu pristupiti resursima, koristiti se uslugama, pa čak i razvijati nove, rekao je. 

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Platforma se nije pojavila preko noći. Njezin je razvoj počeo još 2019., u sklopu projekta AI4EU, koji je financiran sredstvima EU-a, a koordinirao ga je Thales u Francuskoj, i kojim su postavljeni temelji za zajednički europski centar za umjetnu inteligenciju. Zatim je znatno proširena u sklopu projekta AI4EUROPE, u kojem je sudjelovao konzorcij sastavljen od 24 institucije iz 15 zemalja pod vodstvom Badwala i Sveučilišta u Corku od 2022. do 2025. 

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Sljedeću fazu danas pokreće suradnja u okviru projekta DeployAI, koji se financira iz programa Digitalna Europa i čiji je cilj uvesti platformu na tržište i proširiti njezino korištenje na industriju i javni sektor.

Jasno je da postoji potreba za takvom platformom. Dok SAD i Kina dominiraju razvojem umjetne inteligencije sa svojim tehnološkim divovima i velikim platformama, europsko okruženje umjetne inteligencije je fragmentiranije. U njemu su aktivni manji igrači, koji se svi vode različitim nacionalnim pravilima, programima financiranja i standardima za podatke. AIoD je stvoren kako bi se sve to međusobno lakše povezalo.

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Foto: Dado Ruvic

On nije zamjena za postojeće inicijative, kao što su Gaia-X ili europski oblak za otvorenu znanost, nego njihova nadgradnja jer služi kao praktična ulazna točka za alate umjetne inteligencije i suradnju.

Platforma olakšava pronalaženje skupova podataka, algoritama, računalnih resursa i partnera, a cilj joj je ubrzati inovacije i pomoći europskim rješenjima umjetne inteligencije da brže prijeđu iz istraživačkih laboratorija u stvarnu upotrebu.

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Sve se to uklapa u širu strategiju EU-a za umjetnu inteligenciju, kojom se nastoji ojačati istraživanje i industrija u Europi i pritom održati usklađenost umjetne inteligencije s demokratskim vrijednostima, temeljnim pravima i vladavinom prava. 

Od platforme do prakse

Kako to sve funkcionira u stvarnosti? Zamislite malo poljoprivredno-tehnološko start-up poduzeće koje razvija alat za pomoć poljoprivrednicima u optimizaciji navodnjavanja i upotrebe gnojiva. Njegov bi tim mogao koristiti AIoD za traženje satelitskih skupova podataka i skupova podataka o tlu i izradu prototipa prediktivnog modela korištenjem komponente AI Builder u sklopu platforme. 

Taj internetski alat omogućuje korisnicima da kreiraju radne procese s umjetnom inteligencijom koristeći vizualno sučelje, bez potrebe za mukotrpnim programiranjem.

Foto: Canva

Zatim bi korisnici mogli prijeći u Laboratorij za umjetnu inteligenciju u području istraživanja i inovacija (engl. Research and Innovation AI Lab, RAIL), internetsko okruženje u kojem se eksperimenti mogu provoditi izravno na platformi. U njemu korisnici mogu pristupiti integriranim računalnim resursima visokih performansi kako bi testirali i usavršili svoje modele.

Kad alat bude spreman, start-up poduzeće može stvoriti virtualnu zajednicu na platformi kako bi se povezalo s mentorima, pronašlo suradnike u drugim zemljama i svoje rješenje dalo u upotrebu u svim dijelovima Europe. Rezultat svega bio bi da poljoprivrednici mogu dobiti vremensku prognozu za nekoliko dana unaprijed i tako smanjiti upotrebu vode i gnojiva.

Sve na jednom mjestu u području umjetne inteligencije

AIoD kombinira nekoliko funkcija na jednom mjestu: dijelom je tražilica, dijelom mjesto za trgovanje, a dijelom internetski laboratorij.

Korisnici mogu pregledavati skupove podataka, znanstvene publikacije, obrazovne materijale, softverske komponente i unaprijed trenirane modele. Također imaju pristup naprednoj računalnoj snazi zahvaljujući povezanosti s europskim superračunalnim centrima kao što su Centar za superračunalstvo u Barceloni i sustav LUMI u Finskoj.

FILE PHOTO: A technician works at an Amazon Web Services AI data center in New Carlisle
Foto: Noah Berger

Važno je napomenuti da svi ti resursi nisu smješteni na samoj platformi, nego ona objedinjuje sadržaj drugih etabliranih platformi umjetne inteligencije i otvorenog koda, uključujući Hugging Face, Bonseyes i OpenML.

- Sve što je učitano na te druge platforme dohvaća se u našu, objasnio je Badwal. 

- Zamišljeno je da istraživači mogu pretraživati na jednom mjestu i pristupiti mnogo većem broju resursa, nastavlja.

To je važno jer su visokokvalitetni podaci i veliki računalni resursi često koncentrirani u dobro financiranim korporacijama ili elitnim institucijama. Olakšavanjem pristupa tim resursima AIoD nastoji osigurati ravnopravne uvjete za manje laboratorije i start-up poduzeća.

Nastavak korištenja alata i nakon završetka projekta

Drugi je cilj osigurati da alati razvijeni u istraživačkim projektima EU-a ne nestanu nakon završetka financiranja.

Jedan je primjer kompas za odgovornu robotiku ili RoboCompass, razvijen u okviru ranijeg projekta koji je financirao EU i sada dostupan preko AIoD-a. Taj alat za samoprocjenu posvećen je netehničkim aspektima odgovorne robotike. Namijenjen je tome da se istraživačima pomogne procijeniti u kojoj su mjeri njihovi roboti usklađeni s očekivanjima i dvojbama javnosti.

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- Svoj robot ocjenjujete u odnosu na različite društveno-gospodarske, okolišne, etičke i pravne aspekte, rekla je Joana Martinheira, konzultantica u portugalskoj komunikacijskoj agenciji LOBA, koja je bila uključena u tehnički razvoj internetske platforme. 

- Slično je kvizu. Na kraju dobivate ocjenu i preporuke za poboljšanje.

Udomljavanjem takvih alata AIoD omogućuje da rezultati istraživanja budu dulje i šire dostupni.

Stvaranje UI ekosustava

Za one koji se žele umrežiti, platforma uključuje i odjeljke za mentoriranje, forume za raspravu i direktorije projekata i objekata u području umjetne inteligencije u svim dijelovima Europe.

- AIoD pojednostavnjuje suradnju i sinergije među svim akterima u ekosustavu, rekla je Joana Martinheira.

Pretvaranjem mnoštva odvojenih alata i izoliranih projekata u zajednički, pretraživ i upotrebljiv resurs AIoD nastoji produbiti suradnju i ubrzati razvoj umjetne inteligencije u Europi.

Foto: Canva

S obzirom na to da je projekt DeployAI sad orijentiran na širenje platforme i njezino bolje povezivanje s industrijom i javnim uslugama, ambicija je jasna: omogućiti Europi ne samo intenzivna istraživanja u području umjetne inteligencije nego i funkcionalan ekosustav umjetne inteligencije koji ideje može pretvarati u praktična rješenja za poduzeća, vlade i svakodnevni život.

Autor: Michael Allen

Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanju i inovacijama Horizon. Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor.

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