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AI čita popularne knjige na YouTubeu besplatno, a izdavači ne znaju kako ga spriječiti

Piše Tin Žigić,
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AI čita popularne knjige na YouTubeu besplatno, a izdavači ne znaju kako ga spriječiti
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration | Foto: DADO RUVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Piratske audioknjiige na YouTubeu snimaju se AI glasovima, zaobilaze sustave zaštite i zarađuju novac od oglasa - a izdavači ne znaju kako ih zaustaviti.

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Najnoviji John Grisham roman "The Widow" možete naći na YouTubeu s više od 80.000 pregleda. Čita ga AI glas - robotski, emotivno prazan - uz nasumične slike poput tropske plaže i obitelji na pikniku koje nemaju nikakve veze s knjigom. Snimka je ilegalna, monetizirana i savršeno vidljiva svima koji je traže.

Ovo nije izolirani slučaj. YouTube je tiho postao najveća besplatna audioknjiižnica na svijetu - i većina toga su piratske kopije.

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Kako to uopće prolazi?

YouTube ima Content ID sustav koji automatski prepoznaje zaštićeni sadržaj - ali taj je sustav izvorno građen za glazbu. Za audioknjiige gotovo pa ne funkcionira. Dovoljno je malo promijeniti tempo, ton glasa ili dodati pozadinsku glazbu i sustav ne prepoznaje kopiju. Izdavači moraju ručno prijavljivati svaki video zasebno, što je za industriju koja svakodnevno izbacuje stotine novih naslova praktički nemoguće.

AI je problem doveo na novu razinu. Alatima poput ElevenLabsa ili sličnih servisa netko može u nekoliko sati pretvoriti cijelu e-knjigu u audiosnimku uvjerljivim sintetskim glasom, prenijeti na YouTube i uključiti monetizaciju. Piratske verzije novih naslova često se pojavljuju na platformi satima nakon službenog izlaska.

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Razmjeri problema su ozbiljni

Istraživanja pokazuju da čak 35 posto korisnika koji slušaju audioknjiige to rade upravo na YouTubeu - i da većina od njih pristupa ilegalnim kopijama. Industrija audioknjiiga vrijedi više od dvije milijarde dolara godišnje i jedna je od najbrže rastućih u digitalnom nakladništvu. Koliki je udio toga izgubljen na piratstvo, teško je procijeniti.

Udruženje američkih nakladnika u međuvremenu je sklopilo partnerstvo s tvrtkom Vermillio kako bi automatizirali detekciju i prijavu piratskog sadržaja, no YouTube je u izjavi za medije potvrdio da ne može unaprijed provjeravati svaki video koji se postavi na platformu.

Autor Shaun Rein otkrio je lažnu verziju sebe na YouTubeu kako čita poglavlja vlastite knjige - glas je bio kloniran iz njegovih javnih intervjua. Ni Stephen Fry nije imao sreće - snimke njega čitajući Harry Pottera iskorištene su još 2023. za izradu ilegalnog klona njegova glasa.

*uz korištenje AI-ja

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