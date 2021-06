Shelby je na TikToku objavila video u kojem je detaljno opisala incident zbog kojeg se osjećala posramljeno i uznemireno. Naime, u teretani je nosila crne tajice i odgovarajući sportski grudnjak, no bila je prisiljena napustiti teretanu zbog svojeg izgleda nakon što joj je osoblje teretane reklo da odjeća ne ispunjava pravila odijevanja teretane.

Recepcionerka teretane mi je rekla: 'Ne možeš pokazivati trbuh'. No, iako joj je bilo dopušteno da odradi trening, voditeljica programa joj je prišla 15 minuta kasnije i rekla joj da ode.

Shelby je opisala kako je incident bio užasno neugodan i da su ju izbacili iz teretane jer joj se vidio dio trbuha koji je izvirivao ispod sportskog grudnjaka. Video o ovom događaju je snimila odmah nakon izlaska iz teretane prije nego što ga je objavila na TikToku.

- Upravo sam otišla u teretanu, a gospođa na recepciji mi je rekla da imaju pravila po kojima se ne smije nositi sportski grudnjak u teretani, te da se ne smije vidjeti trbuh. Recepcionerka mi je ipak dozvolila da odradim trening, ali mi je napomenula to da znam za sljedeći put - ispričala je Shelby u videu.

Shelby je zatim opisala odjeću koju je nosila i koja je otkrivala samo djelić trbuha između sportskog grudnjaka i tajica s visokim strukom.

- Na traci sam bila 15 minuta i koordinatorica programa mi je prišla i zamolila me da odem - nastavila je.

Nakon što su ljudi pogledali njezin videozapis, neki od njih su potvrdili da je normalno da teretane imaju pravila odijevanja i da objasni što ju je tu zapravo pogodilo. U drugom videu je točno objasnila zašto se osjećala 'posramljeno' i zašto je incident toliko 'problematičan'.

- Dvije su stvari problematične u tome kako se ovo dogodilo i ni jedna nema nikakve veze s pravilima odijevanja - rekla je.

- Kodeks odijevanja je takav kakav je, to ne mogu promijeniti. Ali problem je bio u tome kako mi se gospođa na recepciji obratila. Rekla sam joj: ‘Ne smijemo nositi sportski grudnjak?’, a ona je na to rekla: ‘Pa ne mogu nam trbusi samo tako visjeti okolo’, i to omalovažavajućim tonom. To zaista nije u redu - objasnila je.

Shelby je zatim nastavila tvrditi da joj je rečeno da smije otići u teretanu, da bi nakon 16 minuta bila izbačena.

- Drugi problem je taj što mi je recepcionerka rekla da je u redu ovaj put, ali da sljedeći put nosim nešto drugo. Tako sam ušla u teretanu s gumenom trakom koju mi ​​je dala, a zatim mi je prišla voditeljica programa, nakon što sam već 15 minuta bila tamo i otjerala me dok mi se znoj slijevao po licu - rekla je.

Mnogi gledatelji ovog videa na TikToku shvatili su zašto je Shelby povrijeđena i složili su se da to stvarno nije bilo u redu.

- Nemoj se sramiti, njih treba biti sramota - napisala je jedna žena dok je druga dodala: 'Žao mi je, ovo stvarno nije bilo u redu', piše The Sun.