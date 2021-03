Ležim gola na podu dnevne sobe u položaju morske zvijezde dok toplo sunce struji kroz prozor. Odjednom kroz moj laptop dopire umirujući ženski glas. 'Udahnite sunčevu svjetlost kroz yoni (naziv za vaginu u hinduizmu) i pomaknite seksualnu energiju gore i oko tijela', govori iscjeliteljica energije Vanya Silverten, autorica nove knjige Sveta revolucija.

'Zamislite da je u vašoj yoni slamka i njome pijete sunce.' Subota je u 11 sati i sudjelujem u individualnoj radionici kozmičkog orgazma - piše britanska novinarka za The Sun koja je odlučila isprobati ove tehnike za postizanje višesatnog orgazma.

Iako prosječni ženski orgazam obično traje od 13 do 51 sekundu (deset do 30 sekundi za muškarca), 'kozmički vrhunac' navodno može trajati do osam sati, a ne trebate pomoć partnera, to je samo između vas i svemira.

Svemirski orgazam za 4500 kuna

Tko ne bi želio biti dio ljudi s receptom za postići svemirski orgazam? No to dolazi sa svojim cijenom - oko 500 funti (4500 kuna) za privatnu sesiju i 150 funti (1400 kuna) za grupni trening. No kome onaj dobar, stari, kratki i jeftini orgazam nije dovoljan, ponuda postoji.

Vanya (40) kaže da je kozmički orgazam zapravo spontani orgazam iz svemira koji može trajati satima. Kroz tehnike disanja bilo tko - muško ili žensko - može naučiti pokretati seksualnu energiju oko svog tijela i imati kozmički orgazam. Ali trebate surađivati ​​sa svemirom da biste ga postigli.

Vanya je progovorila i o svom osmosatnom orgazmu cijelog tijela. 'Čulno buđenje' prije pet godina u prašumi Daintree promijenilo joj je život, kaže.

- Čim sam stavila stopala na tlo, počela sam osjećati kako mi kroz noge prodire snažna sila zemlje i aktivirala je moju seksualnu energiju. Osjetila sam kako se moja seksualna energija povezuje sa svim zvijezdama na nebu i osjećala sam se kao da zvijezde i sunce vode ljubav sa mnom. Bilo je to kao da se moja seksualna energija usklađuje sa svemirom. Doživljavala sam orgazme cijelog tijela više od osam sati - prisjetila se Vanya.

Vanyini savjeti da sami postignete kozmički orgazam

- Tijekom ovog procesa osjetila sam kako mi se cijelo tijelo regenerira. Sigurno je to stimuliralo moje hormone i povećalo plodnost, jer sam dva tjedna kasnije zatrudnjela s kćerkom. Sve lekcije koje predajem u svojim ženskim knjigama, radionicama i vježbanjima potječu iz ovog iskustva. Bilo je to najsenzualnije živo iskustvo koje sam ikad doživjela i pokazalo mi je da postoji nevjerojatna orgazmička magija u koju svi možemo ući - tvrdi Vanya.

Jedna polaznica njenog tečaja iz Londona govori kako žene mogu doživjeti više od 20 oblika orgazama po cijelom tijelu - srcu, grudima, pa čak i ustima - kad im se otključa seksualna energija.

- Razbit ćemo ideju da samo u vagini možete imati orgazam, jer je cijelo vaše tijelo sposobno za orgazam. Doživjela sam orgazme cijelog tijela, a da nitko drugi nije bio u sobi i da se nisam dotaknula - kaže ona.

A spontani orgazmi vrlo su česti, neki ljudi mogu imati jedan na plesnom podiju, a drugi ih u teretani kad vježbaju, poput coregazma.

Puno stvari može odrediti hoćete li ga doživjeti ili ne - vaše fizičko zdravlje, emocionalno stanje i snaga mišića. Zanimljivo je da ovi orgazmi nisu povezani sa seksualnim mislima i erotskim maštarijama.

- Vanya me ostavlja da sama nastavim s vježbama. Prolaze minute, a moje disanje postaje dublje. Čini se da je sve oko mene stalo i u srcu osjećam unutarnji mir. Sada se toplina sunca osjeća kao da me netko prisno dodiruje. Nešto kasnije osjećam kako mi se mišići zdjelice skupljaju. Nakon nekoliko minuta osjećam kako cijelo tijelo eksplodira u meni i nalet euforije. Drugačije je od normalnog orgazma, izvan je ovog svijeta. Poslije se osjećam voljeno, energizirano i mlađe - ispričala je novinarka o svom iskustvu.

I dok sve to zvuči podosta bajkovito, osmosatni orgazam možda je nešto što bismo voljeli doživljavati zaglavljeni na pustom otoku. No, realno, sa svakodnevnim poslom, pospremanjem, roditeljskim obavezama, kuhanjem, pa i potrebama za snom - tko ima osam sati na dan rezervirano samo za 'svršavanje'?