Zaradila koronu na tulumu: 'Ni kućne zabave nisu bezopasne'

Nakon što se vratila s kućne zabave 22. veljače, Elizabeth Schneider iz Seattlea počela je osjećati prve simptome korona virusa.

- Nisam ni slutila da sam zaražena, mislila sam da je to samo umor od napornog tjedna – rekla je za CNN Schneider.

Vratila se kući sa zabave te od umora odlučila odmah otići u krevet. Drugog jutra probudila se s temperaturom od 38.3 Celzija. Ta je brojka navečer narasla do 39.4 stupnjeva Celzija.

POGLEDAJTE VIDEO:

"I didn't think too much of it. I thought maybe I was just a little tired," says Elizabeth Schnedier, who tested positive for coronavirus.

"I went and took a nap. When I woke up I had a 101 degree fever, and by the time I went to bed it had soared to 103," she tells @ErinBurnett. pic.twitter.com/D81qVyDuGl