Slovenija zatvara lokale i javni promet: 'Ne želimo biti Italija'

9.00 - Slovenija: zatvaraju se lokali i obustavlja javni promet

Slovenska vlada i krizni stožer u subotu su donijeli nove mjere ograničavanja epidemije koronavirusa, među ostalim zatvaranje lokala i obustavu javnog prometa, priopćeno je nakon sjednice koja je održana u kasnim večernjim satima.

Od ponoći će se privremeno zaustaviti javni putnički promet, autobusni i željeznički, uvodi se kontrola provođenja preventivnih mjera u trgovinama i zabranjuje rad lokala.

Mnogi još uvijek nisu svjesni da najviše sami mogu učiniti da se širenje zaraze smanji, kazao je ministar zdravstva Tomaž Gantar, dodavši da su nove rigorozne mjere potrebne jer se ljudi nisu pridržavali uputa o smanjivanju socijalnih kontakata na minimum, odnosno samoizolaciji, pa su mnogi lokali bili ovih dana "puni", a isto tako i trgovine.

"Virus nas napada već tjednima i ako u tom sukobu mislimo pobijediti sa što manje štete i kolateralnih žrtava, onda moramo početi razmišljati na drukčiji način. Zatvaraju se lokali, nema više druženja, država će se pobrinuti da shvatimo kako ne smijemo ugrožavati sebe i druge, a moramo početi od sebe samih", kazao je za medije novoimenovani glasnogovornik stožera i vlade Jelko Kacin, dodavši da su sada potrebne "radikalne" mjere.

Kacin je bio glasnogovornik vlade u vrijeme slovenskog državnog osamostaljenja i sukoba s tadašnjom JNA.

Od ponedjeljka se prema ranije donesenoj odluci zatvaraju na najmanje dva tjedna vrtići, škole i fakulteti.

"Blizu smo scenariju koji gledamo u susjednoj Italiji", kazao je na sjednici vlade i kriznog stožera Gantar, dodavši da je u ovom trenutku za Sloveniju veći problem lokalno širenje infekcije unutar države od unosa koronavirusa iz inozemstva, kako je to na početku bio slučaj.

Potvrdio je prvi slučaj umrlog od posljedica koronavirusa, starijeg muškarca koji je bio štićenik staračkog doma u Metliki te je kazao da se sljedećih dana očekuje veći broj težih slučajeva.

Vlada i krizni štab u nedjelju će se sastati s vodstvom svih bolnica kako bi se preciziralo koliko im je točno potrebno opreme i zaštitnih sredstava, a posebno respiratora.

Vojska će u vojarni u Ljubljani uspostaviti poljsku bolnicu i osigurati dodatne kapacitete za izolaciju bolesnika.

Prema službenim podacima u Sloveniji je 181 zaražena osoba, no slovenski infektolozi smatraju da je broj zaraženih višestruko veći.

Broj potvrđenih slučajeva zadnjih je dana naglo rastao, te se svaka dva dana udvostručavao, pa vjeruju da će za ograničavanje epidemije sljedeći dani i tjedni biti presudni.

Vlasti su najavile da će ubuduće podatke o testiranjima objavljivati na internetu, a na na konferencijama za novinare.

8.40 - Svijet - nove mjere u borbi protiv zaraze koronavirusom

Australija je postala zadnja država u azijsko-pacifičkoj regiji koja uvodi obveznu samoizolaciju za sve osobe koje dolaze iz inozemstva, vlada Litve stavila je čitavu zemlju u karantenu, a na Filipinima je ograničen broj ljudi koji od nedjelje smiju u sredstva javnog prijevoza.

"Kako bismo bili ispred vremena nametnut ćemo samoizolaciju svima koji dolaze u Australiju i to je na snazi od ponoći", kazao je premijer Scott Morrison na konferenciji za novinare u Sydneyu.

"To je zakonska obveza... Ako je vaš kolega bio na Baliju i vratio se i pojavio na poslu te sjeo pokraj vas, počinio je prekršaj", dodao je.

Australska odluka uslijedila je nakon što je dan ranije istu mjeru objavio Novi Zeland.

Australija će zabraniti dolazak svim kruzerima u svoje luke u idućih 30 dana... Vlada je preporučila i obveznu minimalnu udaljenost od 1,5 metra među ljudima no za sada neće zatvarati škole.

U Australiji je dosad zabilježeno više od 280 oboljelih od respiratorne bolesti izazvane koronavirusom. Tri su sobe preminule.

Južna Koreja - broj zaraženih prvi put manji od 100

U Južnoj Koreji prvi put nakon tri tjedna broj novozaraženih manji je od 100, objavile su zdravstvene službe.

U subotu je evidentirano 76 zaraza, a ukupno su u zemlji zaražene 8162 osobe. Broj umrlih u subotu je porastao za tri na 75. Te brojke potvrđuju silazni trend u broju novih slučajeva zaraze. Dan ranije zabilježeno je 107 novih slučajeva zaraze.

Zemlja je 29. veljače zabilježila vrhunac po broju novozaraženih osoba. Taj dan bilo je evidentirano 909 slučajeva zaraze.

Predsjednik Moon Jae-in u nedjelju je proglasio najpogođenije pokrajine "posebnim zonama pogođenima nesrećom" što omogućava vladi da snosi 50 posto troškova oporavka i uvede porezne olakšice stanovništvu i izuzme ih iz obveze plaćanja režijskih troškova stanovanja.

Većina slučajeva zaraze koncentrirana je oko grada Daegua na jugoistoku zemlje gdje je epidemija izbila među pripadnicima kršćanske zajednice.

Čitava Litva u karanteni na dva tjedna

Litavska vlada odlučila je da čitava zemlja bude u u karanteni iduća dva tjedna kako bi se ograničilo širenje virusa, odlučeno je u subotu kasno navečer.

Mjere stupaju na snagu u ponedjeljak od kada će strancima biti zabranjen ulazak u zemlju. Sve će prodavaonice biti zatvorene osim ljekarni i prodavaonica hrane.

Litavcima će biti zabranjen izlazak iz zemlje. U Litvi je sedam potvrđenih slučajeva zaraze.

Na Filipinima ograničen broj putnika u sredstvima javnog prijevoza

Na Filipinima oko Manile uspostavljene su kontrolne točke na kojima policija meri pridošlicama temperaturu. Radi se o početku primjene mjera koje će trajati mjeseci dana, a kojima se želi ograničiti širenje virusa.

U Manili je registriran najveći broj slučajeva od ukupno 111 otkrivenih u toj zemlji.

Otkazani su letovi prema i iz Manile, zabranjeno je održavanje misa, uvode se propisi o udaljenosti osoba i ograničen je broj putnika u sredstvima javnog prijevoza.

Argentina zabranila ulazak strancima iz najpogođenijih zemalja

Argentinske vlasti zabranile su ulazak strancima iz najpogođenijih zemalja te onima koji su u tim zemljama boravili u prethodna dva tjedna. Zabrana će biti na snazi 30 dana. U odluci se ne navode izrijekom zemlje iz kojih će dolazak biti zabranjen.

Argentina je privremeno prestala izdavati ulazne vize posjetiteljima iz SAD-a, Kine, Južne Koreje, Japana, Irana, Britanije i mnogih europskih zemalja, navodi britanska agencija Reuters.

U Argentini je evidentirano 45 slučajeva koronavirusa, objavilo je ministarstvo zdravlja.

8.00 - Prodavačice bez zaštite od koronavirusa proživljavaju teške dane

Dok tisuće zabrinutih stanovnika u Španjolskoj dramatično uzimaju s polica namirnice, možda i unoseći koronavirus u trgovine, očajne prodavačice nezaštićenih lica proživljavaju teške dane.

Od kada su u utorak u Madridu zatvoreni vrtići, škole i fakulteti mnogi građani su u strahu od zatvaranja supermarketa pohrlili u trgovine prazneći police.

„Ne stignemo iz skladišta iznijeti nove proizvode. Čim nešto stavimo, to odmah nestane“, govori 22-godišnja María u trgovini Carrefour. „Iscrpljene smo“, dodaje ta 1,60 metara visoka prodavačica, krhke građe, dok nosi kutiju tjestenine.

„Nema mandarina, nema mandarina“, viče jedna starija gospođa svom suprugu dok rukom iz plastične kašete uzima posljednje dvije naranče.

Namirnice redovito stižu kamionima u trgovine, a vlada preko televizije ponavlja da će trgovine s hranom ostati otvorene i da hrane neće nedostajati. No uplašeni kupci kao da ne vjeruju.

„Kada uđu i vide poluprazne police, ljute se na 'histeričnu' kupnju drugih. A zatim jednakom žestinom i sami kupuju“, objašnjava María.

Objašnjenje za takvo nekontrolirano ponašanje dao je psiholog Sebastian Mera. "Nitko ne zna što će biti za sat vremena, a kamoli idućih dana. Zbog toga ljudi kompulzivno kupuju", kaže Mera.

U trgovini Aldi, nedaleko od autobusnog kolodvora, slična je situacija. Na policama nedostaje meso.

„Radimo više nego ikada“, govori prodavačica Raquel dok na blagajni 'otkucava' velike pakete riže. Limuna ondje više nema, a nekoliko preostalih potpuno zelenih banana s Kanarskih otoka plaše kupce na odjelu s voćem.

Neki su kupci nervozni, neki kašlju. U Madridu je od koronavirusa oboljelo 2.940 osoba, a broj ubrzano raste. Umrle su 133 osobe, dvostruko više nego dan ranije. Španjolska je nakon Italije druga zemlja po broju oboljelih u Europi.

Dan žena već zaboravljen

María i njezina kolegica Belén navukle su na ruke plastične rukavice s odjela za voće kako bi se zaštitile. Unatoč umornim licima nakon višesatnog rada, ljubazno se smiješe. No ne zato što bi mogle dobiti bonus za dodatni i rizični rad.

“Poslodovac nam ništa nije rekao. Ne govori se o povišici, bonusu…nisu nam niti zaštitne maskice dali”, kaže Belén pa ironizira “Valjda misle da smo mi imune na virus”.

Od subote su u Madridu otvoreni samo supermarketi, ljekarne i kiosci. Zaposlenice u ljekarnama imaju zaštitne maske na licima te puštaju samo po dvoje kupaca, koji na ulazu vide istaknutu uputu o najmanje metru udaljenosti od osoblja. Zaposlenici na kioscima fizički su zbog pulta s novinama udaljeni od direktnog doticaja s kupcima i nose rukavice.

No takve uvjete nemaju prodavači u trgovinama. Menadžment Carrefoura i Aldija u subotu nije bio dostupan za komentar o uvjetima rada.

Prošli vikend su, na Dan žena, deseci tisuća žena diljem Španjolske izašli na ulice u prosvjed protiv nasilja i uvjeta rada. Potpora im je došla s mnogih strana.

No to sada malo znači Mariji dok iz polumračnog skladišta iznosi nove konzerve sardine. „Vidjet ćemo do kad ćemo izdržati ovim tempom“, govori. „No možda je koronavirus već došao po nas. Ne budem li sutra ovdje, znat ćete zašto me nema“, dodaje. A zatim se okreće kako bi napunila nepregledne police ispred nervoznih kupaca.

7.00 U Kini deset novih smrtnih slučajeva od koronavirusa

U Kini je u nedjelju zabilježeno 20 novih slučajeva zaraze koronavirusom i deset smrtnih slučajeva od te bolesti, pokazuju najnoviji podaci kineskog Nacionalnog zdravstvenog povjerenstva.

Svi novi smrti slučajevi od Covid-19, respiratorne bolesti uzrokovane novim koronavirusom, prijavljeni su u Wuhanu, glavnom gradu provincije Hubei, gdje je epidemija počela u prosincu.

Od 20 novozaraženih osoba, u 16 slučajeva riječ je o povratnicima iz inozemstva, a četiri slučaja su iz Wuhana.

U subotu je prijavljeno samo 11 novih slučajeva zaraze u Kini.

Respiratorna bolest Covid-19 do sada je u Kini usmrtila 3199 osoba. U to zemlji novim koronavirusom zaraženo je ukupno 80.844 osobe, a njih 66.911 uspješno se oporavilo od bolesti.

6.00 Srednja Amerika uvela mjere suzbijanja koronavirusa

Države Srednje Amerike Panama, Honduras, Guatemala i El Salvador u subotu su poduzele daljnje korake za suzbijanje širenja koronavirusa u regiji a poduzete su mjere u rasponu od zabrane okupljanja do ograničenja putovanja.

Honduras, Gvatemala i El Salvador zabranili su javna okupljanja kako bi se izbjeglo brzo širenje virusa kao u Aziji i Europi. Panama je ranije zabranila velika okupljanja.

U međuvremenu, vlada u Panami privremeno je obustavila letove iz Europe i Azije. To se ne odnosi na zrakoplove koji prevoze liječnike, medicinsku opremu i humanitarnu pomoć.

Do sada je koronavirusom diljem svijeta zaraženo 153.864 ljudi, a 5800 ih je umrlo, prenosi agencija Reuters.

3.00 Lokalni izbori u Francuskoj u nedjelju unatoč pandemiji

U Francuskoj se u nedjelju otvaraju biračka mjesta u prvom krugu lokalnih izbora unatoč tome što je dio sudionika tražio njihovu odgodu zbog pandemije koronavirusa i straha od male izlaznosti.

Lokalni izbori u Francuskoj prije samo tjedan dana bili su predmet žestokih nadmetanja i špekulacija, no ovaj su vikend pali u drugi plan pred koronavirusom kojim je u Francuskoj zaraženo 4500, a umrla je 91 osoba.

Dio francuskih političara tražio je odgodu izbora, no premijer Eduard Philippe uvjerava javnost da se izbori mogu održati uz strogu provedbu higijenskih mjera, a od glasača će se tražiti da se drže podalje jedan od drugog.

Francuzi biraju gradonačelnike 35.000 gradova i gotovo pola milijuna vijećnika.

Zbog pandemije koronavirusa u Francuskoj su od ponoći zatvoreni svi javni objekti koji nisu neophodni za život zemlje.

Prvi krug francuskih lokalnih izbora bit će test za politiku predsjednika Emmanuela Macrona i njegovu centrističku stranku Republika u pokretu (LREM), osnovanu prije četiri godine.

2.00 Estonija zatvara granicu za strane putnike

Estonija će od utorka, 17. ožujka, zabraniti inozemnim putnicima ulazak u zemlju u pokušaju sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, priopćila je u nedjelju estonska vlada.

Mjera zabrane ulaska u Estoniju neće se odnositi na Estonce, kao ni na strance čiji članovi obitelji žive u toj zemlji. Izlazak iz zemlje svima će biti omogućen.

Planira se dvotjedna izolacija za sve koji ulaze u Estoniju, s iznimkom vanjskotrgovinskog prometa.

Prevoznici koji nemaju simptome zaraze imaju osiguran prolaz, navodi u priopćenju premijer Juri Ratas.

Također, stranci bez simptoma mogu nesmetano ući u Estoniju ako su na putu u neku drugu zemlju.