Zaspali u položaju žlice, on se probudio s gadnom 'modricom'

Građevinar Sam Phillips (23), iz Southamptona, probudio se s izrazito velikom modricom na nozi. Isprva nijem od šoka, probudio je svoju djevojku koja je spavala pored njega, i pokazao joj - 'ozljedu'. Fotku neobične mrlje podijelio je na Twitteru, a onda je otkrio i uslijed čega je nastala.

Njegova djevojka, 23-godišnja Jade, večer prije namazala je cijelo tijelo sredstvom za samotamnjenje, a kako ju je prije nego su zaspali zagrlio, dio kreme došao je u dodir s njegovom kožom. Zagrljeni su bili u popularnom položaju žlice.

Woke up thinking I had a big bruise on my leg, turns out you can’t spoon your mrs after she’s faked tanned 😂😂 pic.twitter.com/BEx2MpGz2K