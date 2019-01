Zaštita od tumora: Recite 'ne' brzoj hrani i 'light' proizvodima

Na prvome mjestu znanstveno potvrđenih preporuka koje poboljšavaju zdravlje te smanjuju rizik od svih bolesti, pa i od raka, je prestanak pušenja, kaže onkologinja, dr. Ilona Sušac.

POGLEDAJTE VIDEO (prehrana za oboljene od raka):

[video: 1203625 / Prehrana protiv raka]

Dodaje da su mjere očuvanja zdravlja jednake za oba spola i uključuju održavanje normalne težine, redovito vježbanje, izbjegavanje alkohola i promiskuiteta, nošenje ugodne odjeće, boravak u prirodi te metode ublažavanja stresa. Osobito je važna i zdrava prehrana koja isključuje rafiniranu hranu (ponajprije šećere), konzerviranu hranu, polugotove obroke prepune soli, začina, umjetnih boja, aditiva, poboljšavača okusa...

Foto: ranczandras

Čega se još treba kloniti?

Osobito treba izbjegavati i tzv. “light” proizvode na kojima je naznačeno čega nema, ali ne i čega ima. A upravo to čega ima sto puta je štetnije od masnoća i šećera za koje barem znamo koliko nam mogu štetiti. Pesticidi u hrani su osobito opasni, jer narušavaju skladnost hormonskog sustava i kod žena i kod muškaraca, povezuju se s neplodnošću, nekim vrstama raka, neurološkim i degenerativnim bolestima te brojnim poremećajima. Potpuno treba izbaciti umjetna sladila i zaslađena pića, dok je malo alkohola u posebnim prigodama dopušteno.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL dr. Ilona Sušac

Kako da se muškarci zaštite od raka testisa?

Iako je još uvijek relativno rijedak oblik raka, rak testisa je u stalnom porastu. Muškarci koji u obitelji imaju bliskog srodnika koji je obolio od raka testisa, imaju veći rizik od obolijevanja. Već i starija djeca i odrasli muškarci trebaju redovito opipavati testise da se na vrijeme otkriju patološka otvrdnuća i deformacije. Urološkim pregledom, ultrazvukom i biopsijom stanje se ili isključuje ili potvrđuje.

Koji su simptomi raka?

Bezbolna oteklina ili otvrdnuće u testisu ili testisima predstavlja alarm. Promjena osjećaja u testisima, pojava osjećaja težine, te tupog bola u donjem dijelu trbuha ili preponama također su upozoravajući simptomi, kao i osjećaj bućkanja u testisu uslijed nakupljanja tekućine.

Pregled testisa: Kad osjetite simptome

Na pregled testisa odrasli muškarci odlaze kada primijete promjene i simptome. Muškarac ne treba posjećivati ni onkologa ni urologa redovito ako ne pipa ništa neobično u testisima. Ako nije siguran u svoju procjenu, može otići obiteljskom liječniku ili urologu.

Rizik ovog raka ne raste s godinama

Dok starije žene trebaju češće na preglede dojki, stariji muškarci ne moraju na pregled češće od mlađih. Naime, rak testisa se može javiti u svakoj životnoj dobi, ali je češći u mlađih muškaraca s, a najčešći je u dobi od 30 do 35 godina.

Muškarci bi trebali pregledati i krv, štitnjaču, ali i dojke...

Muškarci ne smiju zaboraviti provjeriti PSA u krvi koji može ukazivati na rak prostate već nakon 45. godine života, ali i dojke, jer i kod njih mogu oboljeti. Barem jedanput u dvije-tri godine trebali bi na ultrazvučni pregled štitnjače i kontrolu hormona štitnjače. Druge organe treba pregledavati ovisno o riziku od obolijevanja koji ovise o pojavnosti u obitelji te o stilu života i zanimanju. Srce je na prvom mjestu.

Uske gaće mogu izazvati urinarne infekcije, ali i uvrnuće testisa...

Iako nema znanstvenih dokaza da nošenje uskih gaća i hlača uzrokuje rak testisa, dokazano je da uska odjeća kod muškaraca može u tom dijelu tijela izazvati cijeli niz bolesti i bolnih sindroma, kaže dr. Sušac. Napominje da može izazvati bol u kralježnici zbog smanjenje pokretljivosti kukova, urinarne infekcije, slabost mokraćnog mjehura te uvrnuće testisa.

Foto: 123RF

Rak dojke je najučestaliji oblik raka kod žena, zahvaća sve dobne skupine, no može se relativno jednostavno otkriti. Sve žene bi se trebale pregledavati cijeli život. Na kontrolni pregled trebalo bi poći već od 20. ili barem od 25. godine života. Barem jedanput na godinu trebale bi se kontrolirati barem jednom metodom pregleda, kaže dr. Ilona Sušac.

Koje se sve metode pregleda preporučuju?

Ultrazvuk je metoda pregleda koja se primjenjuje u svim dobnim skupinama, a od 40. godine raste i dijagnostička vrijednost mamografije. Učestalost preventivnih pregleda određuje se na temelju nalaza građe i strukture tkiva dojke te rizika od obolijevanja. Ultrazvuk treba se preporučuje jedanput u 6 do 12 mjeseci (svakih 6 za visoko-rizične žene, a svakih 12 za žene s najmanjim rizikom). Mamografija se preporučuje svake 2 godine, a magnetska rezonancija po potrebi.

Zašto je važno redovito se kontrolirati?

Nažalost, rak dojke može se jako brzo manifestirati i često se događa da žene preko noći napipaju nešto u dojkama čega ranije nije bilo. Iako nije uvijek lako dokazati da na ranijim pregledima tumora doista nije bilo, kliničke studije pokazuju da je to moguće i da se mogu pojaviti tzv. intervalni karcinomi (pojava karcinoma između dva kontrolna pregleda-npr. na mamografskoj snimci prije dvije godine se ne vidi ništa, a na sadašnjoj snimci vidi se jasan karcinom).

Koji su simptomi raka?

Simptom i znak raka dojke može biti sve i ne mora biti ništa. Specifičnih simptoma i znakova nema, a oni koji se javljaju i najčešće dovedu ženu (ali i muškarca) do liječnika jest oteklina, otvrdnuće, kvržica ili krvav iscjedak. Sve navedeno može upućivati na rak, ali i na nešto nedužno.

Kako napraviti samopregled dojke?

Samopregled dojki preporučuje se raditi jedanput mjesečno, i to 5. ili 6. dana menstrualnog ciklusa. U ležećem položaju podignemo lijevu ruku te desnom pomno ispipamo dio po dio dojke pa istom rukom skliznemo u pazušnu jamu. Malo opustimo ruku da lakše pristupimo dubljim dijelovima jame i pokušavamo napipati glatke, mekane kuglice (limfne čvorove). Isto ponovimo na desnoj strani. Na kraju stisnemo bradavice da provjerimo iscjedak. Samo ako je tamnosmeđ, jantarno žut i vrlo obilan treba se javiti na pregled, iako ni tada ne znači da žena ima rak dojke.

Što sve smanjuje rizik od raka dojke?

Preporučuje se izbjegavanje dugotrajnog korištenja kontraceptiva, osobito prije prvog poroda, kao i dugotrajne hormonske nadomjesne terapije. S druge strane, početak rađanja prije 30. godine života, dojenje od godinu do dvije, te veći broj poroda pogoduju zdravlju dojki. Prekidi trudnoće štetni su i za reproduktivno zdravlje kao i za zdravlje dojki.

Rak dojke češći je u starijih žena

Rizik od raka dojke povećava se s godinama i najveći je u dobi od 50 do 70 pa se žene u toj skupini trebaju najčešće pregledavati. Nakon 70. godine života preporučuju se iste metode pregleda kao i do tada, ali nešto rjeđe, npr. ultrazvuk svake godine, a mamografiju svake dvije do tri godine.

Dobro zdravlje je u prehrani i užicima

Foto: 123RF

Da bi bila zdrava, žena treba paziti na prehranu, na tjelesnu aktivnost, priuštiti si sitne užitke koji ju vesele, ali i antistresne tretmane. Ne bi trebala zaboraviti na hobije, ali ni druženje s prijateljima. Trebala bi redovito godišnje obavljati ginekološki pregled i pregled dojki, a barem jedanput u tri godine i pregled štitnjače.

Stalne promjene čine ženske dojke podložne bolesti

Dojke se mijenjaju ne samo ovisno o menstrualnom ciklusu, nego i ovisno o dobi, o dužini dojenja, o uzimanju lijekova, o hormonima... Dojka je meta koju gađaju mnogi hormoni i brojne druge tvari u organizmu. Upravo te stalne promjene i brojni utjecaji čine dojku podložnom bolestima, kaže dr. Sušac.

Grudnjak skinite prije spavanja zbog cirkulacije

Ne možemo grudnjake okriviti za nastanak raka dojke, kaže dr. Sušac, no napominje da grudnjak treba biti udoban, od prirodnih materijala i što svjetlije boje. Tamnije boje su uglavnom štetne i mogu se upijati u kožu. Grudnjak ne smije iritirani nijedan dio dojki i one ne smiju biti jako stisnute. Tkanina ne bi trebala biti predebela da se zadrži prozračnost. Grudnjak treba skidati prije spavanja da bi dojke „prodisale“ i da se cirkulacija odvija nesmetano. Spavate li u grudnjaku jer vam veličina dojki predstavlja problem, birajte mekan grudnjak, bez žice.

PET SAVJETA DR. SUŠAC ZA PREVENCIJU RAKA DOJKE:

1. Sve žene bi se trebale pregledavati cijeli život počevši već od 20. ili barem od 25. godine, barem jedanput na godinu i barem jednom metodom pregleda. Ultrazvuk je metoda pregleda dojki koja se primjenjuje u svim dobnim skupinama, a od 40. godine života raste i dijagnostička vrijednost mamografije.

2. Ultrazvuk treba raditi jedanput u 6 do 12 mjeseci (svakih 6 za visoko-rizične žene, a svakih 12 za žene s najmanjim rizikom). Mamografija se preporučuje svake 2 godine, a magnetska rezonancija po potrebi.

3. Kako bismo pravilno odradili samopregled dojki, u ležećem položaju podignemo lijevu ruku te desnom pomno ispipamo dio po dio dojke pa istom rukom skliznemo u pazušnu jamu. Malo opustimo ruku da lakše pristupimo dubljim dijelovima jame i pokušavamo napipati glatke, mekane kuglice (limfne čvorove). Isto ponovimo na desnoj strani. Na kraju stisnemo bradavice da provjerimo iscjedak. Samo ako je tamnosmeđ, jantarno žut i vrlo obilan treba se javiti na pregled, iako ni tada ne znači da žena ima rak dojke.

4. Specifičnih simptoma raka dojke nema, a oni koji se javljaju i najčešće dovedu ženu ili muškarca do liječnika jest oteklina, otvrdnuće, kvržica ili krvav iscjedak. Sve može upućivati na rak, ali i na nešto potpuno nedužno.

5. Briga za sebe ujedno je i briga za ljude koji nas vole i kojima je stalo da živimo zdravo, sretno i dugo. Žena treba paziti na zdravu prehranu, na tjelesnu aktivnost, priuštiti si sitne užitke koji ju vesele, ne bi trebala zaboraviti svoje hobije, ali ni druženje s prijateljima. Trebala bi redovito godišnje obavljati ginekološki pregled i pregled dojki, a barem jedanput u tri godine i onaj štitnjače. Antistresni programi barem tri puta na godinu trebali bi biti sastavni dio stila života koji u mnogim sferama života žene postaje previše stresan. Pronaći dobar balans između davanja i primanja, čak i kada su vlastita djeca u pitanju, mudrost je koju bi svaka žena barem s godinama morala steći.