Zašto je augmentacija kosti ključna za dentalne implantate?

Nakon gubitka zuba kost se prirodno resorbira, osobito u području gornje i donje čeljusti, gdje je opterećenje najveće. Ako je resorpcija izražena, augmentacija kosti postaje nužna kako bi se stvorila čvrsta podloga za dentalni implantat i spriječile komplikacije.

Što je augmentacija kosti?

Augmentacija kosti obuhvaća kirurške postupke kojima se nadoknađuje izgubljena kost ili poboljšava njezina gustoća i oblik. U dentalnoj medicini cilj je rekonstruirati alveolarnu kost tamo gdje postoji nedostatak, kako bi implantat bio okružen zdravim, dobro prokrvljenim tkivom. Ovisno o slučaju, koristi se vlastita kost pacijenta, certificirani biomaterijali ili njihova kombinacija, često uz zaštitne membrane koje potiču vođenu regeneraciju.

Zašto je važna prije ugradnje implantata?

Stabilnost: implantat funkcionira kao umjetni korijen zuba i mora biti čvrsto integriran u kost. Nedostatak kosti povećava rizik od mikropokreta i gubitka integracije.

Estetika: odgovarajući volumen kosti podupire zubno meso, pa je linija osmijeha uravnotežena, bez “udubljenja” ili povlačenja mekih tkiva.

Dugovječnost: dobro planirana augmentacija smanjuje vjerojatnost upala i mehaničkih opterećenja koja mogu skratiti vijek implantata.

Kada se preporučuje?

Augmentacija se razmatra nakon traume, parodontitisa, dugotrajne bezubosti ili vađenja zuba bez pravovremene nadoknade. U gornjoj čeljusti često je potrebno podizanje dna sinusa, a u donjoj čeljusti popunjavanje horizontalnih ili vertikalnih defekata. Kod većih rekonstrukcija ili All-on-4 koncepta, kvalitetna priprema kosti izravno utječe na ishod i funkciju.

Najčešće tehnike u praksi

Sinus lift (podizanje dna sinusa): povećava visinu kosti u stražnjem segmentu gornje čeljusti kako bi se omogućila ugradnja implantata dovoljne dužine.

Vođena regeneracija kosti (GBR): kombinira koštani graft i membranu koja onemogućuje urastanje mekog tkiva, čime se potiče stvaranje nove kosti.

Blok transplantati: mali blokovi autologne kosti fiksiraju se vijcima na mjesto deficita, idealno za veće defekte.

Augmentacija alveole nakon vađenja zuba: popunjavanje svježe rane graftom čuva volumen grebena i olakšava kasniji zahvat.

U mnogim slučajevima moguće je ugraditi implantat u istom aktu s augmentacijom, dok se kod većih defekata preferira fazni pristup kako bi cijeljenje bilo predvidljivo.

Kako izgleda postupak od dijagnoze do oporavka

Procjena započinje detaljnom anamnezom i CBCT snimanjem koje prikazuje volumen, gustoću i oblik kosti te položaj anatomskih struktura. Na temelju 3D analize izrađuje se plan terapije koji uključuje odabir tipa implantata, količinu potrebnog grafta i vremenski slijed.

Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, u sterilnim uvjetima. Kirurg pažljivo priprema ležište, postavlja koštani materijal i, prema potrebi, membranu i mikrovijke. Nakon zahvata slijedi razdoblje cijeljenja od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o opsegu. Tijekom tog vremena pacijent dobiva jasne upute o prehrani, higijeni i kontrolama. Oralna higijena je presudna: redovito čišćenje i profesionalna profilaksa smanjuju rizik upale i osiguravaju da novoformirana kost ostane stabilna.

Sigurnost, materijali i očekivanja pacijenta

Moderni koštani nadomjesci i membrane strogo su kontrolirani i biokompatibilni. Autologna kost i kombinacije s aloplastičnim ili ksenogenim materijalima odabiru se individualno, prema volumenu deficita i ciljevima. Većina pacijenata doživljava blagu postoperativnu osjetljivost i oteklinu koja prolazi kroz nekoliko dana. U dogovoru sa stomatologom planira se funkcionalna privremena nadoknada, kako bi govor i žvakanje bili što komforniji do završne protetike.

Važno je imati realna očekivanja: kvaliteta kosti, opće zdravlje i navike poput pušenja utječu na dinamiku cijeljenja. Kada se pridržava uputa i održava higijena, augmentacija kosti značajno povećava uspješnost ugradnje implantata i dugoročno čuva okolna tkiva.

Stručno iskustvo čini razliku

U Stomatološkoj poliklinici Krhen u centru Zagreba augmentacija kosti i ugradnja dentalnih implantata provode se prema najvišim standardima oralne kirurgije. Tim predvođen dr. sc. Juricom Krhenom i Tomislavom Krhenom primjenjuje napredne protokole planiranja, minimalno invazivne tehnike i provjerene biomaterijale. Posebna stručnost u zahvatima poput sinus lifta i vođene regeneracije kosti omogućuje predvidljive rezultate i prirodnu estetiku osmijeha.

Pacijenti dobivaju individualiziran pristup: od precizne dijagnostike i razgovora o terapijskim opcijama do izrade protetskog rješenja koje odgovara ugrizu i crti lica. Besplatni prvi pregledi i konzultacije olakšavaju donošenje informirane odluke, a kontinuirane kontrole osiguravaju da implantat i okolna kost ostanu zdravi i funkcionalni dugi niz godina.

Tko najviše profitira od augmentacije?

Osobe s izraženim gubitkom kosti nakon dugotrajnog nedostatka zuba

Pacijenti s kroničnim upalama ili s posljedicama parodontitisa

Kandidati za All-on-4 u gornjoj ili donjoj čeljusti kojima treba stabilna potpora

Slučajevi traume ili anatomskih varijacija koje onemogućuju standardnu ugradnju implantata

Pravovremeno planiranje, stručno izveden zahvat i odgovorna briga o oralnoj higijeni čine trokut uspjeha: čvrsta kost, stabilan implantat i funkcionalan, estetski zub koji se doima kao vlastiti.