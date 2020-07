Zašto je srpanj 2020. godine poseban mjesec u numerologiji?

Mjesec srpanj je mjesec zajedništva. Prema numerologiji, ovog mjeseca u fokusu je zajednica i sve se radi zbog dobrobiti zajednice. Više u fokusu nije pojedinac, već dobrobit cijelog društva

<p>Srpanj je snažan mjesec u numerologiji: Prošli mjesec bio je '1' mjesec usredotočen na inovacije i nove početke. Bilo je to vrijeme kada su se nove strukture počele oblikovati, a vizije pravednijeg svijeta su se počele stvarati. No, sada je glavni broj 11, što čini srpanj '11/2' mjesec, jer broj 11 daju zajedno broj 2.</p><p>Srpanj 2020. (7/2020) u numerologiji izgleda ovako 7+2+0+2+0. Zbroj je 11. </p><p>Kad god u numerologiji naiđete na brojeve 11, 22 ili 33, ne smanjujete ih na jednoznamenkasti broj kao kod ostalih brojeva. To je zato što su u numerologiji ovi brojevi poznati kao 'glavni brojevi' i imaju veće značenje. Kombinacija '11/2' se ne događa svaki put kada dođete u mjesec 2, ali se događa unutar univerzalne godine 4. To je zato što se smatra da energija broja 11 pomaže društvo još više gurnuti prema napretku, što je glavno obilježje 4 godine u kojoj smo sada. Dok je žarište 1 energije lipnja bilo usmjereno na pojedinca, fokus 11/2 je na duhovnoj i strani ostalih. Broj 1 je o 'meni', dok je broj 2 o 'nama'.</p><h2>Mjesec 11/2 je znak da se udružite prema zajedničkom cilju</h2><p>Broj 11 nosi jednu od najmoćnijih vibracija u numerologiji. To je broj duhovnog vođe i psihičkog, povezan s kozmičkom mudrošću, uvidima i vanzemaljskim pojavama. Ovaj mjesec bit će vrijeme velikog buđenja kada će se ljudi početi buditi prema vlastitim unutarnjim istinama, kao i kozmičkim istinama.</p><p>Budući da ovaj mjesec nije samo 11, već i dva, idealan je trenutak da se ljudi krenu okupljati. Broj dva predstavlja mir, ravnotežu i sklad. To je također i broj partnerstva i suradnje. To nam daje poticaj da počnemo zajedno raditi na postizanju kolektivnih ciljeva umjesto osobnih, individualističkih. Fokus je sada na zajednici i okupljanju kako bismo ostvarili višu viziju - što je prikladno za trenutak u kojem se nalazimo.</p><p>Dva je broj koji je 'spor' i postojan na svom putu prema kolektivnom rastu. On nikada ne srlja ni u što, jer uvijek traži ravnotežu u svemu što radi. Uz tu energiju u zraku, ako se previše zalažete za određeni ishod, vjerojatno će doći do otpora. Ključ je strpljenje i povjerenje. Energija 11/2 također ne voli sukobe. Dakle, moguće je manje sukoba ili različitih vrsta sukoba nego što je bilo prošlog mjeseca.</p><p>Što za vas znači duhovnost? Što vašu dušu u to vrijeme zaokuplja? Kako se možete povezati sa svojom zajednicom kako biste postigli svjetliju budućnost za sve? Ovo su samo neka od pitanja koja ćete si postaviti ovog srpnja.</p><h2>Sada je vrijeme da razmislimo o namjerama koje smo imali u lipnju i pokrenemo ih</h2><p>Mjesečna prognoza numerologije je da kreće pokretanje ciljeva koje smo postavili u lipnju. Upitajte se kako ih možete postići na način koji će donijeti istinske i trajne promjene u vašem društvu, a ne samo vama, i učinite to svojom misijom tijekom ovog mjeseca. Vrijeme je da utvrdimo svoje prioritete i pronađemo mir kako bismo ih mogli podijeliti sa svijetom, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/july-2020-numerology-forecast-how-to-handle-this-112-month" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>