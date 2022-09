Zašto karamelizirani luk daje toliko poseban okus jelima i kako to napraviti pravilno?

Kada se luk karamelizira i dodaje slanom jelu, on to jelo uzdigne na neku novu razinu jer se spoj slatkog i slanog odlično nadopunjuju i stvaraju pravi užitak na nepcu.

Odlično ide uz meso s roštilja, hamburgere, pečeno meso, kuhani ili pečeni krumpir, pečena jaja, quiche, uz dimljenu slaninu, sir, majčinu dušicu...

Ali, da biste uživali u njegovom okusu, tad morate pripaziti kako ga pripremate. Mnogi ljudi griješe jer se žure dok to rade pa luk stave na previsoku temperaturu. Tada on postane tvrd i lagano pregoren - a to ne želite. Savršeno karamelizirani luk je spoj oštrog i slatkog okusa te mekane, pomalo ljepljive teksture.

Dakle, kod karameliziranja luka zaboravite na žurbu, to je postupak koji se radi polako i smireno, na nižoj temperaturi.

Napravite to kao chef, evo kako:

Sastojci:

Postupak:

Zagrijte ulje u velikoj dubokoj tavi, na laganoj vatri. Dodajte luk koji ste prethodno prepolovili i svaku polovicu narezali na tanke ploške. Ubacite i prstohvat soli pa ga dinstajte polako 30 do 40 minuta dok luk ne postane mekan i dobije zlatnu karamel boju. Povremeno promiješajte kako se luk ne ne bi zalijepio ili zagorio.

Potom dodajte šećer i ocat kako biste dobili onu slatkastu i pomalo oštru aromu. Nastavite kuhati na laganoj vatri još 5 minuta, povremeno miješajući dok smjesa ne postane ljepljiva, šećer se otopi, a ocat ispari.

Na kraju ste dobili karamelizirani luk koji je spreman za posluživanje ili dodavanje određenom jelu, prenosi bbcgoodfood.com.

Francuska juha od luka

Ova juha je odličan primjer koliko savršeno karamelizirani luk može biti svestran i imati glavu ulogu u pojedinim jelima.

Karamelizirajte luk pa dodajte malo brašna, bijelog vina, goveđeg temeljca... Kratko prokuhajte na laganoj vatri i dobili ste finu klasičnu francusku juhu.

Detaljan recept:

Sastojci:

Postupak:

Otopite maslac pomiješan s maslinovim uljem u velikoj tavi. Dodajte luk i pržite poklopljenog desetak minuta dok ne omekša. Potom ga pospite šećerom i kuhajte još 20 minuta uz često miješanje, sve dok se ne karamelizira - trebao bi biti zlatne boje, mekan kad se stisne prstima i imati puni okus. Pripazite da vam pred kraj pripreme ne zagori!

U zadnjih nekoliko minuta karameliziranja ubacite češnjak, zatim brašno i dobro promiješajte.

Pojačajte vatru i nastavite miješati dok u isto vrijeme postupno dodajete vino, a nakon toga i goveđi temeljac. Poklopite i kuhajte još 15 do 20 minuta.

Juhu poslužite uz tostirane šnitice bageta (ili prepržene na tavi bez ulja) i to na način da u vatrostalnu zdjelicu stavite juhu, na to pažljivo na vrh položite šnitu ili dvije tostiranih bageta i posipajte sirom. Potom zdjelice stavite ispod izvora topline, na primjer, u pećnicu kojoj je samo gornji grijač upaljen da se sir otopi.

Druga varijanta je ta da vruću juhu stavite u tanjur, posipate sirom i poslužite sa tostiranim bagetima (ili kruhom) koji stoje pored tanjura.

