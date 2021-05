Žene mogu odglumiti orgazam i ponekad to čine maestralno. Prisjetite se Meg Ryan u filmu 'Kad je Harry sreo Sally' - za stolom, dok ručaju u Katz's Deliu na Manhattanu, posvađali su se oko toga mogu li muškarci prepoznati kad se žena pretvara da je doživjela orgazam, pa Sally izvede živopisnu scenu glumeći orgazam pred svima u restoranu, kako bi pokazala koliko lažni orgazam može biti realan. Prizor završava tako što Sally nastavlja jesti kao da se ništa nije dogodilo, a gost za stolom do njihovog koji se spremao naručiti kaže: 'Ja bih isto ono što ona jede'.

Čak i u najintimnijem okruženju ženski orgazam obično nema vanjskih znakova koji se ne bi mogli odglumiti. Dok neke žene ejakuliraju tijekom orgazama, većina to ne doživljava. Unutarnji znakovi ženskog orgazma također se u velikoj mjeri mogu kontrolirati. Žene mogu kontrolirati mišiće u rodnici, a donekle i rektum. To im omogućava simulaciju orgazma, kako onih unutarnjih, manje vidljivih, tako i onih vanjskih, vrlo očitih znakova, piše psihologinja dr. Berit Brogaard na Psychology Today.

Zašto bi žene to radile? Razlozi su različiti. Dok neke fizički hipersenzibilne žene mogu postići orgazam nakon vrlo lagane stimulacije ili uzbuđenja, drugima je puno teže postići vrhunac, a unatoč tome žele odati dojam da ih je partner zadovoljio. Druge jednostavno žele da 'natezanje' završi.

No manje je poznata činjenica da i muškarci lažiraju orgazam. Muški orgazmi su obično vrlo vidljivi. Vrlo čest znak muškog orgazma je ejakulacija, što se ne može odglumiti.

Istraživanja o muškarcima koji glume orgazam su rijetka. Samo je nekoliko studija posebno proučilo ovo pitanje. U studiji iz 2010. godine, psiholozi Charlene L. Muehlenhard i Sheena K. Shippee zamolili su 180 muškaraca i 101 studenticu da ispune anonimni upitnik u kojem su odgovarali na pitanje koliko često lažiraju orgazam, ako ga lažiraju. Među sudionicima koji su imali spolne odnose, gotovo 30 posto muškaraca prijavilo je lažni orgazam, u usporedbi sa 67 posto žena. Iako je većina izvijestila da je lažirala orgazam tijekom spolno-vaginalnog odnosa, neki su ga lažirali i tijekom oralnog seksa, ručne stimulacije ili seksa putem Zooma.

Sudionici studije odgovarali su na pitanja o razlozima. Uobičajeni odgovor i među muškarcima i među ženama bio je da su lažirali jer su htjeli da seks završi, nisu željeli povrijediti osjećaje svog ljubavnika ili su željeli stvoriti dojam da im partner može ugoditi.

Istraživači pretpostavljaju da heteroseksualne osobe glume orgazme jer slijede hetero-normativni seksualni scenarij - muškarac upoznaje ženu, slažu se oko toga da će voditi ljubav, muškarac navede ženu da svrši, pa onda svrši sam. Pretvarajući se da su doživjeli orgazam, heteroseksualci jednostavno ispunjavaju ta očekivanja. Ostaje nejasno čine li to homoseksualci i queer osobe koje lažiraju orgazam zato što slijede sličan scenarij.

Studija iz 2016. godine koju su proveli psiholozi Léa J. Séguin i Robin R. Milhausen ispitivala je u kojoj mjeri muškarci lažiraju orgazam. Uključili su 230 muškaraca u dobi od 18 do 29 godina, koji su izvijestili da su se barem jednom pretvarali da su doživjeli orgazam sa svojom trenutnim partnericom. Zatim su popunili upitnik u kojem se pokazalo da su su orgazam lažirali otprilike u jednom od četiri seksualna susreta, uglavnom tijekom spolnog odnosa.

Ni jedna studija ne nudi uvid u to kako su muškarci sposobni lažirati orgazam. No vjerojatno se svodi na činjenicu da količina sjemena tijekom ejakulacije izuzetno varira među pojedincima i ovisi o trenutku u spolnom činu.

Čimbenici koji mogu utjecati na količinu sjemena uključuju fizičku spremu muškarca, doba dana, partnera s kojim je, koliko alkohola je popio, te je li nedavno ejakulirao. Budući da količina sperme koja se izbacuje tijekom 'pravog' orgazma može biti i minimalna, moguće je da partnerica ne može uvijek znati je li došlo do ejakulacije tijekom odnosa. Međutim, donekle je tajna kako bi se ejakulacija mogla uvjerljivo simulirati tijekom oralnog seksa ili ručne stimulacije.

Bez obzira na to kako se muškarci izvlače pretvarajući se da imaju orgazam, istina je da to čine. Vrijedno je žaljenja to što se toliko njih osjeća pod pritiskom da ga moraju lažirati tijekom onoga što bi trebalo biti jedno od najugodnijih iskustava s partnericom. Možda osvještavanje činjenice da i muškarci mogu glumiti u krevetu može pomoći i muškarcima i ženama da budu iskreniji prema svojim seksualnim partnerima.