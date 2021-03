Na popisu bestselera Sunday Timesa, uz Jamesa Pattersona, Baracka Obamu i još nekih bestsellera, se nalazi i knjiga 'Zašto muškarci vole gadure: Od djevojke iz susjedstva do žene iz snova', koja je postala vrlo tražena među novom generacijom mladih žena. Mnoge od njih nakon čitanja knjige dijele svoje mišljenje o njoj u video prilozima na Tik Toku i tako ju podižu prema vrhu na ljestvicama čitanosti.

Autorica knjige Sherry Argov za Daily Mail pokušala je odgovoriti na pitanje zašto je knjiga zanimljiva i Generaciji Z.

- Prije nego što odgovorim na ovo pitanje, željela bih opisati kako se žene često ponašaju s muškarcima. Zamislite da su rodne uloge bile obrnute: Zamislite da muškarci kuhaju, čiste i provode vrijeme pred ogledalom pokušavajući izgledati seksi. Zamislite da su muškarci ti koji žele obavezu već nakon tjedan dana veze, pa ženi 12 puta na dan šalju poruku:'Nedostaješ mi XOXO' s emotikonima u ružičastom srcu.

Pretvarajmo se na kratko kao da su muškarci ti koji su govorili: 'Kuda ide ova veza?', ili 'Meni otkucava biološku sat'. Pokušajte vizualizirati svog ljubavnika kako se pridružuje tečaju plesa na šipki, kako bi mogao glumiti za vas u svilenim boksericama i čizmama do bedara. Sad zadržite tu misao. Jer, tako žene učimo da se ponašaju s muškarcima - piše Argov te nastavlja:

Napisala sam dvije najprodavanije knjige: 'Zašto muškarci vole gadure' (2003.) i 'Zašto se muškarci žene gadurama' (2017.), za žene koje su previše drage, njegujuće ili dostupne. Puno je takvih žena, jer smo socijalno uvjetovane da se tako ponašamo.

Do nedavno su moje čitateljice uglavnom bile žene u 30-ima, 40-ima i 50-ima.

Prije pisanja knjiga, intervjuirala sam stotine muškaraca - mladih, starih, bogatih, siromašnih, oženjenih, slobodnih, visoko obrazovanih, kao i onih iz radničke klase - kako bih otkrila sve njihove muške tajne. Postavila sam im pitanja poput: 'Što vas zaista privlači? Jeste li ikad namjerno ignorirali ženu? Je li vas njezin odgovor odgurnuo, ili natjerao da je želite više? Što osvaja vaše poštovanje? Utječe li to na vašu seksualnu želju? Što je za vas mentalni izazov?' I najočitije pitanje: 'Zašto muškarci vole gadure?'

Ubrzo sam shvatila da su žene potpuno zavedene. Muškarci su se pretežno složili oko toga da ih potajno privlače snažne žene, daleko više od onih koje imaju podanički mentalitet. Kada bi se žena zauzela za sebe, to je često bio trenutak kad je muškarac shvatio da se zaljubio u nju. A stoljećima su žene učili da, dok god su lijepe i izvode prave trikove u spavaćoj sobi, muškarac će plaćati sve račune i paziti na njih.

Nikad nisam razumjela zašto bi muškarac ostavio lijepu ženu koja bi učinila sve da mu udovolji, u korist naoko manje privlačne žene koja je izgledala manje susretljiva. Ali, muškarci su mi to objasnili, a ja sam podijelila uvide o tome u svojoj knjizi. Način na koji su to muškarci opisali pokazuje da im je ponašanje nekih žena dalo jasnu poruku. Rekle su: 'Nemam vlastito mišljenje, uključujući i vlastitu vrijednost. Vi ste središte mog svijeta'.

U mojim razgovorima s muškarcima poželjnost žene nije imala nikakve veze s tim je li nosila cipele marke Louboutin ili Jimmyja Chooa, ili o tome je bila brineta ili plavuša. Kad bi odavala 'miris očaja', ubrzo bi se umorio od nje, čak iako bi je isprva smatrao privlačnom.

Jedan čovjek s kojim sam razgovarala prisjetio se kako je 'pao' na svoju suprugu kad su prvi put bili intimni. Ali nije ga osvojila time što je radila u krevetu, već njezina neovisnost i emocionalna samokontrola. Naime, došao je po nju, izveo ju na večeru i vratili su se u njegov stan na prvu noć strasti. Kad se probudio u 5 sati ujutro, ona je već bila otišla. Zabrinut sjeo je u automobil da je potraži i pronašao je u blizini, kako žustro odlazi prema autobusnoj stanici. Jako mu je slatko rekla da taj dan radi, pa je krenula kući da se presvuče. Nije joj trebao da je vozi bilo kamo.

Naravno, inzistirao je na tome da je odveze. Kad je vezala pojas, zadobila je i njegovo poštovanje. Njezino ponašanje govorilo je: 'Sviđaš mi se, ali ne trebaš mi' - i, što je još važnije: 'Moj život mi je važan i nećeš biti prioritet nad mojim osnovnim potrebama'. To je sasvim drugačija poruka od one koju daje žena koja zove partnera koji je bolestan na posao i poslužuje mu doručak u krevetu, nakon čega slijede dva sata maženja. Muškarcima to poručuje: 'Previše mi trebaš.' I guši ih.

Za današnje mlade žene moja knjiga sadrži savjete za koje možda prije nisu čule. Depresivno je što društveni mediji - i općenito život na mreži - mogu biti duboko nesigurno mjesto za djevojke Gen-Z-a.

Upoznavanje putem interneta olakšalo je muškarcima da dođu do intimnog odnosa jednim pokretom prsta. Tinejdžerice tinejdžerima 'sekstaju' gole fotografije, dok neke internetske stranice za pronalazak žena ocjenjuju koliko su 'vruće'. Muškarci su smislili frazu da opišu ono što je zamijenilo stvarne izlaske: 'Netflix'.

Kad mlade žene otkriju moje savjete na TikTok-u, to je možda prvi put da čitaju o dostojanstvu i samopouzdanju, te o tome da se ne trebaju predavati dječacima prerano. To su važne lekcije.

Moja poruka za njih je: Ne bojte se zauzeti se za sebe. Ni jedan vas muškarac neće usrećiti, ali pravi muškarac će dodati sreću vašoj sreći. Što ga manje trebate, on će vas više željeti.

Muškarci vole 'mentalni izazov' ili neovisne žene, kako oni to kažu. Nikad nemojte dopustiti da vam netko poljulja vjeru u sebe.

Ponašati se kao gadura ne znači da trebate biti zle, to podrazumijeva sposobnost da se zauzmete za sebe - piše Argov. Dodaje da su je kontaktirale mnoge Tik Tokerice.

- Na primjer, Sarah Elizabeth pitala je: 'Ako sam već bila previše draga prema muškarcu i napravila niz pogrešaka, postoji li šansa da ipak primijenim savjete iz knjiga? Može li ikad biti prekasno?' Objasnila sam joj da muškarcima u jednom trenutku s vama može biti dosadno, a u drugoj ih već možete zaintrigirati.

Sjećam se da sam bila u radijskoj emisiji u Londonu i zamolila muškog voditelja da opiše jedno ponašanje žene koje bi ga odmah odbilo od nje.

- Stalni kontakt - rekao je. Kad bi mu žena bez razloga nastavila slati poruke, smatrao bi da previše ovisi o njemu.

Tada sam ga pitala: 'Što ako se odjednom prestane javljati?' Odgovorio je: 'Odmah bih je nazvao.' Moje knjige govore tinejdžericama ono što bi im rekao pretjerano zaštitnički nastrojen otac. Tinejdžeri su skloni ignorirati roditeljske savjete, ali ja ih dijelim kao prijatelj, a ne kao roditelj - kaže Argov te zaključuje:

'Učinak mojih knjiga savršeno je sažeo otac koji je slučajno pročitao jednu od njih, prije nego što ju je dao svojoj kćeri: Želio bih da moja kći čita vaše knjige, ali nikada ne bih želio da ih čita moja supruga.'