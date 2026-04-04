Zašto ne biste trebali sušiti ovu odjeću u sušilici: Greška koja košta, a niste ni svjesni

Sušilica za rublje bez sumnje je jedan od najpraktičnijih kućanskih aparata, osobito tijekom hladnijih mjeseci. Prebaciti mokru odjeću iz perilice u sušilicu i za sat vremena imati suhe i tople komade postala je rutina u mnogim kućanstvima. Ipak, ta praktičnost ima svoju cijenu, a ona se ne mjeri samo u potrošenoj električnoj energiji.

Mnogi ne znaju da je upravo sušilica, a ne perilica, glavni krivac za uništene omiljene komade odjeće - od skupljenih džempera do rastegnutih tajica i izblijedjelih majica.

Stručnjaci upozoravaju da nisu sve tkanine stvorene za visoke temperature i prevrtanje u bubnju. Ignoriranje simbola na etiketama i stavljanje osjetljivih materijala u sušilicu greška je koja skraćuje životni vijek odjeće i dugoročno stvara nepotrebne troškove.

Toplina kao tihi neprijatelj tkanina

Iako se čini da je sušenje samo proces uklanjanja vlage, visoka temperatura u sušilici zapravo pokreće niz kemijskih i fizičkih procesa koji oštećuju vlakna.

Intenzivna vrućina uzrokuje stezanje i skupljanje prirodnih vlakana poput vune i pamuka, zbog čega vaša odjeća može postati manja za nekoliko brojeva. Sintetički materijali, iako otporniji na skupljanje, mogu se trajno deformirati ili izgubiti svoj prvobitni oblik. Osim toga, visoke temperature ubrzavaju razgradnju molekula boje u tkanini, što dovodi do blijeđenja.

Živopisne boje postaju isprane, a tamni komadi gube dubinu. Vlakna s vremenom postaju krhka, tanja i sklonija pucanju, što se očituje kroz pojavu rupica ili onih sitnih kuglica na površini materijala.

Postoji nekoliko kategorija odjeće koje nikada ne biste trebali izlagati toplini sušilice. Iako se popis čini dugačkim, pravilo je jednostavno: sve što je rastezljivo, nježno, strukturirano ili ukrašeno zahtijeva poseban tretman.

Elastin i osjetljivo rublje: Zbogom rastezljivosti

Kupaći kostimi, sportska odjeća poput tajica i topova, grudnjaci te čarape i hulahopke obično sadrže velik postotak elastina, spandeksa ili likre. Upravo su ta vlakna zaslužna za njihovu rastezljivost i prianjanje uz tijelo.

Visoka temperatura u sušilici doslovno razgrađuje i topi ta elastična vlakna, zbog čega odjeća gubi oblik, postaje opuštena i gubi svoju funkcionalnost. Kod grudnjaka dodatni je problem što se žice mogu deformirati, a nježna čipka poderati ili spaliti.

Prirodna vlakna: Skupljanje i gubitak sjaja

Vuna i kašmir na vrhu su popisa materijala koji se ne smiju sušiti u sušilici. Toplina i mehaničko trenje uzrokuju proces poznat kao filcanje, pri čemu se vunena vlakna nepovratno isprepliću i zbijaju.

Rezultat je drastično smanjen odjevni predmet koji je izgubio svu svoju mekoću i postao krut. Slično vrijedi i za svilu; iako se neće skupiti kao vuna, visoke temperature uništit će njezin karakterističan sjaj, ostavljajući je beživotnom i naboranom na način koji je teško ispraviti čak i glačanjem.

Koža, ukrasi i posebni materijali

Predmeti od prave ili umjetne kože nikada ne bi smjeli u sušilicu. Vrućina isušuje prirodna ulja iz kože, što dovodi do pucanja, krutosti i trajnih deformacija. Isto tako, odjeća s ukrasima poput šljokica, perlica ili ljepljenih aplikacija iznimno je osjetljiva.

Ljepilo se na visokoj temperaturi topi, ukrasi mogu otpasti, otopiti se i oštetiti ne samo odjevni predmet, već i unutrašnjost samog bubnja sušilice. U ovu kategoriju spadaju i tenisice, kod kojih toplina može otopiti ljepilo koje spaja potplat s ostatkom cipele, te kupaonski tepisi s gumiranom podlogom koja se zbog vrućine počinje mrviti i raspadati.

Kako pravilno sušiti i sačuvati odjeću

Najvažniji korak prije bilo kakvog sušenja jest provjera deklaracije na odjeći. Simbol za sušenje je kvadrat, a ako se unutar njega nalazi prekriženi krug, to je jasna uputa proizvođača da taj odjevni predmet ne smije u sušilicu. To nije preporuka, već pravilo koje će sačuvati vašu odjeću.

Za osjetljive komade najbolja je alternativa sušenje na zraku. Džempere od vune i kašmira uvijek sušite položene na ravnu površinu, primjerice na suhi ručnik postavljen preko stalka za sušenje. Tako ćete spriječiti da se rastegnu pod vlastitom težinom dok su mokri.

Svilu, kupaće kostime i odjeću jarkih boja sušite u sjeni kako biste izbjegli da ih izravna sunčeva svjetlost dodatno izblijedi. Ako želite ubrzati proces, mokri odjevni predmet možete položiti na suhi ručnik, čvrsto ga zarolati i lagano pritisnuti. Ručnik će upiti višak vode i znatno skratiti vrijeme sušenja.

*uz korištenje AI-ja

