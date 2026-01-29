Česta greška u sušenju rublja zbog koje peglanje ne pomaže

Stručnjaci za tekstil upozoravaju da određene navike mogu stvoriti nabore koji se doslovno 'zapeku' u strukturu vlakana, čineći ih gotovo nemogućima za uklanjanje.



POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 04:48

Kada se mokra odjeća osuši zgužvana, molekularne veze unutar vlakana tkanine ponovno se formiraju u tom novom, nepravilnom obliku. Rezultat su duboki nabori koje ni para ni visoka temperatura glačala ne mogu u potpunosti ispraviti. Ključ leži u razumijevanju procesa sušenja, od centrifuge u perilici do načina na koji odjeću stavljate na sušilo.

Kako nastaju 'vječni' nabori

Glavni krivci za nabore koji se opiru glačanju su prejaka centrifuga, previsoka temperatura i najvažnije, ostavljanje odjeće da se ohladi u zgužvanom stanju. Toplina, bilo ona u sušilici ili od sunca, razbija veze u vlaknima i čini ih savitljivima. Ako se vruća odjeća odmah ne izvadi, protrese i izravna, ona će se ohladiti i stvrdnuti u obliku u kojem se zatekla. Taj proces je posebno izražen kod pretjeranog sušenja, kada iz tkanine izvučete svu vlagu, čineći vlakna krutima i lomljivima.



Foto: 123RF

Posebnu ulogu igra centrifuga. Pri velikim brzinama, iznad 1200 okretaja u minuti, vaša perilica stvara silu koja mokru odjeću snažno pritišće uz stijenke bubnja. Iako se time uklanja više vode, istovremeno se u tkaninu utiskuju duboki nabori koje je kasnije iznimno teško ispraviti. Za osjetljive tkanine poput košulja, bluza od viskoze ili lanenih hlača, visoka brzina centrifuge može značiti da će odjevni predmet izaći iz perilice s već 'zacementiranim' naborima.

Stručnjaci stoga savjetuju prilagodbu brzine. Za osjetljive tkanine, poput svile i vune, koristite od 400 do 600 okretaja, dok je za većinu svakodnevne odjeće idealan raspon između 800 i 1000 okretaja. To je, kako objašnjavaju, savršen kompromis koji uklanja dovoljno vlage za razumno vrijeme sušenja, ali bez pretjeranog gužvanja. Najviše brzine, one iznad 1200 okretaja, čuvajte samo za teške materijale poput ručnika, trapera i posteljine.

Zašto teške džempere nikada ne smijete vješati

Jedna od najgorih pogrešaka koja uzrokuje trajnu štetu na odjeći jest vješanje teških, mokrih pletenih komada. Vuneni džemperi, veste od kašmira i druga teška pletenina upijaju veliku količinu vode, zbog čega postaju znatno teži. Ako takav komad objesite na vješalicu ili uže za sušenje, njegova vlastita težina počet će ga rastezati prema dolje. To dovodi do nepopravljivih deformacija: ramena dobivaju ružne "uši" od vješalice, rukavi se izdužuju, a cijeli odjevni predmet gubi svoj izvorni oblik.

Miguel Villalobos, stručnjak za rublje, podijelio je osobno iskustvo.

​- Prvi put kad sam na sušilo objesio džemper od merino vune, primijetio sam kako su oblik i cjelokupni pad odjevnog predmeta narušeni. Ista stvar dogodila se kada sam kardigan od kašmira nakon pranja objesio na vješalicu - ramena su se objesila, što je uzrokovalo značajno rastezanje izreza oko vrata.

Ovakva šteta nije običan nabor koji se može ispeglati. Jedini ispravan način sušenja teškog pletiva jest da ga položite vodoravno na ravnu površinu, primjerice na čisti ručnik postavljen na stol ili na stalak za sušenje. Kako biste ubrzali proces, stručnjak za rublje Patric Richardson savjetuje trik s ručnikom: položite džemper na suhi ručnik, a zatim ih zajedno zarolajte poput palačinke. Time ćete istisnuti višak vode bez istezanja vlakana.

Ključ je u pravom trenutku i pokretu

Najvažnije pravilo za izbjegavanje nabora je brzina. Odjeću morate izvaditi iz perilice ili sušilice čim ciklus završi. Svaka minuta koju mokro ili vruće rublje provede zgužvano u bubnju dodaje minute teškog glačanja kasnije.

Prije nego što odjeću stavite sušiti, bilo na zraku ili u sušilicu, svaki komad snažno protresite. Taj jednostavan pokret pomaže vlaknima da se opuste i vrate u svoj prirodni položaj prije nego što se osuše. Također, izbjegavajte pretrpavanje perilice i sušilice. Odjeća treba prostor kako bi se slobodno kretala. Ako je bubanj pretrpan, voda i deterdžent ne mogu pravilno cirkulirati, a odjeća se gužva pod pritiskom drugih komada.

Za materijale poput pamuka i lana, koji su najskloniji gužvanju, idealno je izvaditi ih iz sušilice dok su još blago vlažni. Potpuno isušivanje čini vlakna krutima i sklonijima lomljenju, dok ih lagana vlažnost ostavlja fleksibilnima i lakšima za glačanje. Košulje i bluze uvijek sušite na širokim, kvalitetnim vješalicama umjesto da ih pričvršćujete kvačicama koje ostavljaju trajne tragove. Malim promjenama u rutini sušenja možete drastično smanjiti vrijeme provedeno uz dasku za glačanje i osigurati da vaša odjeća duže izgleda kao nova.