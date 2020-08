Zašto ne mogu naći ljubav? Lav zbog ega, Vodenjak iz komocije

Kaže se kako za svakog postoji netko, no u praksi to nije uvijek tako. Otkrijte koji su najčešći razlozi zbog kojih pripadnici Zodijaka pogrešno biraju partnera ili naprosto jesu slobodnog statusa

<p>Bilo da smatraju kako nemaju sreće u ljubavi, razočarani su nakon ljubavnog brodoloma, žele nekoga tko za njih ne mari ili su naprosto uzeli pauzu od "potrage za srodnom dušom", činjenica je kako danas ima sve više ljudi koji se izjašnjavaju kao samci. Neki od razloga za solo status mogu se skrivati i u horoskopskom znaku.</p><h2>Ovan</h2><p>Djeluju glasno, arogantno, agresivno i zastrašujuće, zbog čega se potencijalni partneri i udvarači mogu osjećati nelagodno kraj njih. </p><h2>Bik</h2><p>Teško je ući u život Bikova, koji kao da je posložen od temelja do krova, a njihova ljubav i odanost kao da je unaprijed raspoređena pa nema mjesta za nikog novog. </p><h2>Blizanci</h2><p>Nekako je iznimno teško ljudima koji su u njihovom okruženju Blizance doživjeti ozbiljno, kroz perspektivu odanog i trajnog partnera, pa su češće tu za flert.</p><h2>Rak</h2><p>Toliko vješto dižu zidove oko sebe te se izoliraju od drugih, da oni koji im žele prići često nemaju nikakav način za to i sve im izgleda prekomplicirano.</p><h2>Lav</h2><p>Pripadnici ovog znaka u ljubavi traže nekoga tko će ih voljeti više nego što sami sebe vole, pa ne čudi što im je tako nekog teško i pronaći.</p><h2>Djevica</h2><p>Osim što djeluju iznimno stidljivo, nedostupno i s istim namještenim smiješkom za sve, često odaju posve pogrešan dojam o sebi te djeluju dosadno i naporno.</p><h2>Vaga</h2><p>Pripadnici ovog znaka imaju suprotan problem - oni pokušavaju šarmirati i zavesti sve oko sebe, pa potencijalni partneri odustaju od svega.</p><h2>Škorpion</h2><p>Nastup pripadnika ovog znaka djeluje zastrašujuće i uvrnuto, pa koliko god seksi i privlačno izgledali, neka čudna mračna vibra odbit će udvarače.</p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelac u tolikoj mjeri djeluje opušteno, spontano i zaigrano, da naprosto ostavlja dojam serijskog zavodnika, a ljudi se najčešće ne žele opeći s njima.</p><h2>Jarac</h2><p>Njihovi obrambeni mehanizmi su toliko jaki da ljudi kojima se svide imaju dojam da bi došli do kave se prvo moraju sedam godina udvarati, zavoditi i dokazivati ozbiljne namjere.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Koliko god prijateljski nastupali, na ljubavnom planu djeluju vrlo nepristupačno, zaneseno u svoj svijet i kao da nemaju dovoljno koncentracije za trud oko samo jednog odnosa.</p><h2>Ribe</h2><p>U nekakvim situacijama zavođenja, pripadnike ovog znaka obuzet će tolika neugoda da će se samo smijati, a potencijalni partner nikako neće moći razlučiti je li on taj kome se Riba smije, ili što zapravo Riba misli.</p>