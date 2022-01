Horoskop vam može pomoći da shvatite zašto ostajete u nezdravom odnosu s partnerom. Bikovi ostaju u otrovnoj vezi jer se boje promjena. Rakovi misle da nije lako pronaći nekoga tko će ga cijeniti i voljeti. Djevice se zadržavaju jer nisu sklone donositi nagle odluke, piše Atma.

Evo zbog kojih razloga svaki znak Zodijaka ostaje u vezi, iako podsvjesno zna da joj se nazire kraj:

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovnovi se boje gubitka

Kada je riječ o emotivnoj vezi, Ovnovi vole juriti za plijenom. Jedino kada nađu nekog stvarno posebnog, imaju tendenciju da se potpuno posvete izgradnji te veze i žele da sve funkcionira kako treba. Također, Ovnovi uvijek vole biti u pravu, čak i onda kada znaju da možda i nisu i zato im je teško priznati da im je odnos na kraju ili već propao. Od veze teško odustaju zbog svoje tvrdoglavosti, nije im lako pomiriti se sa činjenicom da im veza nije više ono što je nekada bila. Mogu biti pokraj partnera iako nisu sretni, a sve to jer nisu spremni priznati osobni poraz.

Bik ne voli promjene

Promjena je nešto najstrašnije što se Bika tiče. Neki horoskopski znakovi s velikim samopouzdanjem kreću u nepoznato, ali Bik nije taj tip. On želi znati što ga čeka s druge strane. On voli unaprijed sve znati. A, to važi i za njegov osobni, profesionalni i ljubavni život. Bikovi tako neće otići s posla, ako nemaju drugu poslovnu opciju; oni neće raskinuti s nekim, dok nemaju plan za život nakon raskida.

Bikovi ostaju u otrovnim vezama jer se boje promjena. Radije će ostati u neugodnoj ili tužnoj vezi, nego je prekinuti i suočiti se s nečim nepoznatim. Iako je njihovom odnosu došao kraj, za njih će sve biti isto dok ne budu spremni priznati sebi da je vrijeme da se to nazove pravim imenom i definira onako kako zaista jest.

Blizanci vole povezanost

Blizanci jako cijene svoju slobodu pa i u ozbiljnim vezama. Čvrsto se povezuju s onima do koga im je zaista stalo. Sretni su dok god se njihov odnos ne temelji na svakodnevnoj rutini. Kada im veza postane monotona i počne ih gušiti, tada požele iz nje izaći što prije. Teško im je prihvatiti da ljubavni odnos s partnerom nije više toliko zabavan i uzbudljiv kao što je bio i neće moći tek tako pustiti partnera da ode. Čak i ako im povređuje osjećaje, neće se htjeti odreći povezanosti. Za njih može biti komplicirano kada i kako riješiti takav odnos, ali Bikovi moraju sami shvatiti što ih čini sretnim.

Rak je odan

Rak je osjetljiv. Rakovi imaju emocionalne potrebe koje moraju zadovoljiti. Stoga pažljivo biraju ljubavnog partnera. Svjesni su da nije lako pronaći nekoga tko će učiniti da se osjećaju cijenjeno i voljeno što im otežava da zamisle život bez partnera, bez obzira u što se njihov odnos na kraju pretvorio. Iako se možda u toj vezi osjećaju povrijeđeno,oni ostaju, jer ne žele da taj odnos ima nesretan kraj.

Lav zna duboko voljeti

Lavovi vole biti u vezi jer imaju veliko srce i mnogo ljubavi za pružiti. Ljubavne partnere mudro biraju. Oni žele znati da je to osoba s kojom će moći provesti i podijeliti svoj život i koja će im pružiti isto toliko ljubavi koliko će im oni dati. Nemaju problem sa zauzimanjem za sebe kada se osjete povrijeđeno, ali napustiti partnera, to im je već malo teže. Lav će ostati sa svojim partnerom, iako nije sretan u tom odnosu. Čak i ako nisu tehnički zajedno, teško im je nastaviti dalje, prije nego što su spremni pustiti vezu da umre. Prekid veze i nastavak života bez partnera mora biti odluka Lava.

Djevica ne želi donositi ishitrene odluke

Djevica nije tip osobe koja donosi brze i nagle odluke, posebno u pitanju ljubavi. Ali, nerijetko se može odnositi prema emotivnoj vezi kao da je poslovna, ako se na taj način osjeća sigurnije. Ako primijete da je došao kraj odnosu, Djevice mogu započeti poslovni način komunikacije kako bi spasile vezu. One ne vole neuspjehe i zato im se dogodi da ostaju u toksičnoj vezi. Kada nešto krene po zlu, Djevica je ta koja pokušava spasiti stvari i vratiti ih na pravi put. Djevica će pokušati uvijek ispraviti stvari, čak i ako je možda bolje prekinuti odnos. I ako će konačno doći do te odluke, na Djevicama je da istraže sve mogućnosti prije nego što prihvate da je vrijeme da sve puste i da krenu dalje.

Vaga želi završetak kao u bajci

Jedan od glavnih ciljeva u životu Vaga je pronalazak ljubavi iz bajke. Ako Vage nisu u vezi s nekim tko ih čini kompletnim, voljenim i posebnim, onda život za njih nije ostvaren. Upoznavanje im je uvijek uzbudljivo, ali kada je veza ušla u rutinu, manje je vjerojatno da će ustati i otići, pa čak i ako stvari postanu loše. Vage mogu trpjeti emotivno povređivanje jer se osjećaju komforno u blizini partnera i nije u njihovoj prirodi da se svađaju ili suprotstavljaju.

One ostaju i zbog toga jer se i dalje nadaju da će ipak pronaći sreću na kraju bajke. Vage su svjesne da veze imaju svoje uspone i padove, i ostaje im nada kako je sve samo prolazni trenutak i da će se sve opet popraviti, ako ostanu u vezi.

Škorpion vjeruje u posvećenost

Škorpionima je teško izraziti osjećaje i otvoriti se prema drugima, jer im biti izložen i ranjiv predstavlja nelagodu. Kada pronađu nekog tko im pruža osjećaj sigurnosti i ljubav, žele se čvrsto držati za tu osobu i tada ne mogu ni zamisliti život bez nje; toj osobi će ispričati i sve svoje tajne. Škorpion može biti u vezi, iako je povrijeđen jer smatra da neće naći nekog poput te osobe. Dugo mu trebalo da se otvori i da osobu pusti u život, a razbijanje te veze bi značilo da svoje srce ponovo moraju zaključati. Također, Škorpion može biti vrlo posesivan, a pustiti partnera da ode znači da će ga imati netko drugi, a on nije osoba koja tako lako prepušta stvari.

Strijelac ostaje u otrovnoj vezi jer daljina čini da zaboravi loša vremena

Samo zato što Strijelac voli imati slobodu u vezi, to ne znači da nema srce puno ljubavi i naklonosti. Strijelac ostaje u vezi i kada je emotivno povrijeđen jer odlazak za njega znači da će stalno razmišljati o svom partneru. Svaki put kada ode u kupovinu namirnica ili doručkuje u omiljenom kafiću ili je na putu, neizbježno je vraćanje partnera u vlastite misli. Ovako Strijelac dovodi sebe do toga da njegov um iskrivljuje istinu o tome kakav je odnos zapravo bio, i on ide sve do toga da čak uvjeri sam sebe da je veza bolja, nego što zaista jest.

Jarac se drži nade

Samo zato što su pametni, ne znači da ne prave iste greške kao i svi. Kada Jarac pronađe nekoga tko se divi njegovoj motivaciji i odlučnosti da uspije, kao i njegovom stavu o životu i uspjehu, on će takvu osobu čvrsto zgrabiti. Za njega je lijepo znati da se ne mora mijenjati da bio nečiji izbor. Jarac će ostati u lošoj vezi jer se boji da više neće ostvariti sličan odnos. Zato se toj vezi okreće iznova i iznova, nadajući se da će svaki put biti bolje i drugačije.

Vodenjak je pravi prijatelj

Da bi odnos po njemu zaista uspio, Vodenjak gradi prijateljski temelj. I to radi prije nego što se može dogoditi bilo što romantično. Ali je za njega važno zapamtiti kako mozak ne može biti jedini kome će se obratiti kada mu je potrebna pomoć, jer i srce ima važnu ulogu. Vodenjak će ostati u emotivnom odnosu, i kad stvari postanu loše, samo zato što njihovo prijateljstvo nikada nije dovedeno u pitanje. Istina, prijatelj nikada ne treba povrijediti osobu do koje mu je stalo, ali je Vodenjaku neophodno da sam otkrije da mora u glavi razdvojiti vezu i prijateljstvo. Za Vodenjaka je emotivna veza možda i završena, ali prijateljstvo nije.

Ribe vjeruju u ljubav

Veza s emotivnim partnerom Ribama je nužna. One vjeruju i osjećaju da su sve njihove tajne, ranjivost, strahovi i snovi sigurni s tom osobom. Pa se tako Ribe pitaju zašto bi ikada tražili nekog drugog kada su našli u toj jednoj osobi sve što su ikada tražili i željeli.

Ribe ostaju u toksičnoj vezi jer njihov znak, predstavlja dvije ribe koje plivaju u suprotnim smjerovima, što znači da su istovremeno i vrući i hladni. Ribama se jednog trenutka čini kao da je riječ o vezi s početka, kada su se tek počeli zabavljati, a već sljedećeg trenutka će se osjećati povrijeđeno i željet će izaći iz te veze. Um i osjećaji stalno igraju trikove s Ribama i teško im je znati kojem dijelu povjerovati.