Zašto obožavamo slavne? Stručnjaci otkrivaju pravu istinu

Priroda parasocijalnih odnosa omogućava pojedincima da se osjećaju stvarno povezano sa slavnom osobom koju svakodnevno vide ili čuju putem ekrana. Uz prisutnost društvenih mreža, te interakcije ne djeluju više tako jednostrano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći' | Video: 24sata/lucyklaric/TikTok/Pixsell

- Prije dvadeset godina nismo znali gotovo ništa o osobnim životima slavnih. Mogli bismo vidjeti povremeni intervju, ali to je bilo sve - kaže Brooks. - Danas mnogi javni likovi otvoreno dijele svoj osobni život, misli, osjećaje, stavove, svakodnevicu na Instagramu, Twitteru, TikToku. Oni su puno ‘pristupačniji’. Takve osobe mogu se činiti bližima i povezanijima, ali su u mnogim aspektima života i dalje daleke i aspirativne za publiku - dodaje.

Obožavanje slavnih također može biti oblik bijega. Opsesija nekim tko ima glamurozan, lak život može nas odvesti od vlastitih svakodnevnih problema.

- Osjećaj intimne povezanosti s tom osobom također može „popuniti prazninu u životu“. Možda se identificiramo s nekim tko posjeduje osobine koje osjećamo da nam nedostaju, ili formiranje veze sa slavnom osobom, čak i parasocijalne, jednostrane, može nadomjestiti nedostatak stvarnih odnosa, stvarne intimnosti i pravih veza u životu - objašnjava.

Foto: 123RF

To može biti korisno do određene mjere. Povezanost sa slavnim može mladima pomoći u razvijanju osjećaja identiteta i autonomije, pomoći im da shvate kakva osoba žele biti. Istraživanja pokazuju da također može pomoći u stvaranju osjećaja zajednice, što je korisno u borbi protiv usamljenosti.

Obožavanje slavnih može postati problematično kada divljenje prijeđe u opsesiju.

-To može biti opasno ako veza sa slavnom osobom postane previše važna, do te mjere da stvarni odnosi i prijateljstva pate, ili ako pojedinac postane pretjerano opsjednut slavnom osobom - kaže Brooks. Ekstremni primjeri uključuju proganjanje slavnih ili opsesivno praćenje slavne osobe i drugih na društvenim mrežama.

Opsesija može dovesti do osjećaja tjeskobe i potaknuti ovisničko ponašanje. - Trošenje vremena ili novca kojeg nemate, ili zaduživanje zbog proizvoda ili preporuka slavne osobe, primjer je nezdravog ponašanja - kaže terapeutkinja Nicholette Leanza za Shondaland.

Ipak, ozbiljna opsesija slavnim može također ukazivati na postojanje određenih psiholoških poteškoća kod osobe, prema rastućim istraživanjima. McCutcheonova najnovija istraživanja čak sugeriraju povezanost visokih razina obožavanja slavnih s nižim kognitivnim sposobnostima.

Foto: RossandHelen

- Opsesija slavnim može ometati kognitivne sposobnosti zbog intenzivne razine fokusiranosti potrebne za održavanje ove jednostrane emocionalne veze - izvještava IFLScience.

- Ljudi s višom inteligencijom manje su skloni obožavanju slavnih jer lakše prepoznaju marketinške strategije koje stoje iza poznate osobe - zaključuju.

Pokušajte novi kviz riješiti bez greške: Samo rijetki će uspjeti i osvojiti besplatnu pretplatu!

Samo za čitatelje 24sata donosimo zabavan i izazovan kviz od 25 pitanja u kojem se testira vaše znanje iz filma, zemljopisa, povijesti, glazbe... Na kraju kviza možete i osvojiti besplatnu mjesečnu pretplatu!

Ako imate problema s prikazom kviza, kliknite OVDJE.