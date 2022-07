Zašto psi obožavaju trčati za mačkama? Neke pasmine tome su sklonije, ne mogu odoljeti

Neki od njih bi zapravo potrčali za bilo kojom malom, brzom životinjom, za vjevericom ili zecom.

- Radi se o instinktu. Neki psi imaju tendenciju natjeravati mačke kao dio instinktivnog ponašanja - objasnio je veterinar dr. Jesus Aramendi.

Mnogi psi imaju urođene instinkte za lov, koji su u njima ostali od njihovih vučjih predaka, dodao je stručnjak. To je se najčešće vidi kod pasa koji trče za malim i brzim životinjama.

- Kod nekih pasmina je to izraženije nego kod drugih - ističe.

Ovčarske ili lovačke pasmine sklonije su ovakvom ponašanju. Međutim, prema riječima veterinara, to ne znači da psi ne vole mačke. Iz slične sklonosti, koja leži u njihovom instinktu, oni vole trčati i za igračkom, odnosno lopticom ili štapom.

Za macama najčešće trče jer se s njima najčešće i susretnu.

Suprotstavljanje njihovom instinktivnom ponašanju je moguće, ali nije jednostavno.

- To što pas nema puno kontrole nad porivom i uzbuđenjem koji osjeća dok trči za mačkom ili nekom drugom životinjom, to ne znači da je on loš pas. No, to isto ne znači da ga trebate pustiti da se tako ponaša, kao ni dignuti ruke od njega - kaže veterinar.

Ako ljubimac često lovi manje životinje, i to vam predstavlja problem, trebali biste razmotriti angažiranje stručnjaka za ponašanje životinja jer taj problem teško možda možete sami riješiti.

- Možete pokušavati preusmjeriti pažnju psa na igračke za kojima može trčati umjesto za macama i drugim stvorenjima, no ako vidite da problem i dalje postoji, razmislite o pomoći stručnjaka - dodao je.

Ako ste odlučili u domu imati mačku i psa, a oni se nikako ne slažu, to ne smijete ignorirati.

- Toplo preporučujem da ne čekate s kretanjem u akciju. Imate li i psa i mačku, a pas ju napada, to bi potencijalno moglo rezultirati opasnom borbom u kojoj bi jedan ili oba ljubimca mogla nastradati. Budite oprezni i ako vidite naznake sukoba, držite ih odvojenima najviše što možete - savjetovao je i preporučio trening.

Taktika nagrađivanja bi mogla pomoći. Nagradite psa poslasticom kada posluša zapovijed da ostane ili sjedne u prisustvu mačke. No, ako metoda ne djeluje, razmislite o angažiranju nekog stručnog, prenosi Reader's Digest.

