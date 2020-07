Zašto raskid s prijateljem može biti bolniji nego s ljubavnikom?

Bliska prijateljstva podrazumijevaju emocionalnu vezanost, razmjenu vrlo intimnih informacija, povjerenje, uzajamnost, podršku i svakako otvorenu, jasnu komunikaciju, rekla nam je Senka Božić, prof. psiholog

<p>Prijateljstva često završe naglo i bez upozorenja. Ponekad jedna strana drugoj niti ne objasni zašto je prekinula svaki kontakt, a takve nedorečene situacije čovjeka mogu jako pogoditi. To je samo jedan od mogućih razloga zašto je prekid prijateljstva ponekad bolniji od raspada veze sa ljubavnim partnerom. Naime, u ljubavnim odnosima obično je jasnije zašto je došlo do razilaženja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zašto je važno čuvati dobre, prave prijatelje:</p><p>Također, kada je netko povrijeđen i pati, najprije će o tome porazgovarati s najboljim prijateljem. Ali, ako prazninu i bol osjeća zato što je takvog prijatelja izgubio - sa kime će sad pričati o tome? Koga će upitati za savjet? Tko će ga razumjeti tako kao osoba s kojom je prijateljevao godinama, a možda i desetljećima, prenosi <a href="https://brightside.me/inspiration-relationships/why-a-friendship-can-be-harder-to-get-over-than-a-breakup-797451/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank">Bright Side</a>.</p><p>Gubitak prijatelja u ljudima zna stvoriti osjećaj srama, kao da su oni sami krivi što je taj odnos nestao. Pojedinci često tada znaju sami sebe preispitivati, vrtjeti film unazad i pokušavati dokučiti gdje su to pogriješili.</p><h2>Put do stvaranja pravog prijateljstva je dug</h2><p>I to je jedan od razloga zašto raspad takvog odnosa ostavlja prazninu i tugu. Radi se o čovjeku kojega ste nekada u prošlosti upoznali kao potpunog stranca. Malo pomalo ste gradili odnos i postali nerazdvojni. Sada je to odjednom nestalo. U takvim situacijama ljudi znaju razmišljati o tome kako će teško opet naći nekoga sa kime će se toliko dobro slagati pa ih ta činjenica gura u još dublju tugu i tjeskobu.</p><p>Profesor <strong>Jeffrey Hall</strong> sa Sveučilišta Kansas u SAD-u zapitao se koliko je vremena potrebno da bo čovjek stvorio novo prijateljstvo pa je na tu temu napravio studiju i objavio je u časopisu Social and Personal Relationships. U njoj se detaljnije pozabavio činjenicom koliko vremena prođe od upoznavanja, preko poznanstva, povremenog prijatelja pa sve do najboljeg prijatelja.</p><p>Rezultate istraživanja je temeljio na dvije zasebne ankete. Po njemu neformalni odnos započinje nakon oko 50 sati druženja, a neformalni prijatelj nakon 80 do 100 sati provedenih zajedno. Snažna, prava prijateljstva nastaju nakon otprilike 200 sati druženja, prenosi portal<a href="https://www.iflscience.com/brain/psychology-study-calculates-how-long-it-takes-to-make-new-friends/" target="_blank"> iflscience.com</a>.</p><p>Postoji još nešto što čini pravo prijateljstvo tako važnim i teškim kada se prekine. Naime, uz pravog prijatelja ljudi su vrlo opušteni, mogu biti ono što zaista jesu, bez pretvaranja i osjećaja nelagode. Neki takav stupanj bliskosti ne uspostave niti u ljubavnim vezama.</p><p>Također, s dobrim prijateljem ljudi dijele mnoge svoje tajne, a kada to prijateljstvo naglo završi, tada se u mnogima javlja osjećaj nesigurnosti i straha - hoće li njihove tajne i dalje biti tajne ili će sada za njih znati više ljudi?</p><p>Tu je i sam društveni život, jer prijatelji se obično kreću u određenom krugu ljudi. Ako tog prijateljstva više nema, postaje nelagodno viđati se na istim mjestima i u istom društvu kao prije. A i ljudima iz tog društva postaje neugodno, jer se u njima može stvoriti osjećaj kao da sad moraju izabrati nečiju stranu, a to rezultira negativnim okruženjem u kojemu nitko ne želi boraviti.</p><h2>'Ljudi s dva, tri bliska prijatelja su pravi sretnici'</h2><p>- Bliska prijateljstva su iznimno važna, radi se o specifičnom odnosu koji isključuje seksualnu privlačnost, a podrazumijeva emocionalnu vezanost, razmjenu vrlo intimnih informacija, povjerenje, uzajamnost, podršku i svakako otvorenu, jasnu komunikaciju - rekla nam je jednom prilikom <strong>Senka Božić</strong>, prof. psiholog iz Privatne psihološke prakse Una.</p><p>Dodala je kako su naši kapaciteti za bliska prijateljstva su otuda donekle i limitirani.</p><p>- Ljudi koji imaju jednog, dva, maksimalno tri bliska prijatelja su pravi sretnici. Naime, površna druženja sa suradnicima, kolegama, osobama s kojima nas vezuju slični, zajednički interesi, primjerice hobiji, nisu razina bliskog prijateljstva - kazala nam ova psihologica.</p><p>- Razvojno gledajući, djecu je poželjno poučavati o važnosti i njegovanju prijateljstva, jasno im slati poruku što je prijateljstvo i koliko je važno za psihološku dobrobit. Prijateljstvo isključuje bilo koji oblik koristoljublja. I dakako, iskrena i bliska prijateljstva neovisna su o rodnoj pripadnosti. Muškarci i žene, mladići i djevojke itekako mogu biti zaista prijatelji - naglasila je Senka Božić, prof. psiholog.</p><p>I za kraj, važno je imati na umu jednu stvar - ljudi ulaze i izlaze iz naših života s nekim razlogom. Ako je prijatelj otišao i napustio vas, to možda baš tako treba i biti kako bi vam se u životu otvorila neka nova vrata i kako biste krenuli drugačijim, boljim i ispunjenijim putem.</p>