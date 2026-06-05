Zašto se parovi svađaju? Ovo je 20 najčešćih okidača sukoba

Prema istraživanju koje je analizirao Visual Capitalist, postoje jasne razlike u razlozima svađa među mlađim i starijim parovima u SAD-u. Istraživanje je obuhvatilo 20 potencijalnih tema sukoba...
1. RELIGIJA Samo 5 posto mlađih parova (18-44) navodi religiju kao čest razlog svađa, dok je taj postotak kod starijih parova još niži, svega 2 posto. U prosjeku, religija izaziva sukobe kod 3 posto parova.
| Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
1. RELIGIJA Samo 5 posto mlađih parova (18-44) navodi religiju kao čest razlog svađa, dok je taj postotak kod starijih parova još niži, svega 2 posto. U prosjeku, religija izaziva sukobe kod 3 posto parova. |
Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
1. RELIGIJA Samo 5 posto mlađih parova (18-44) navodi religiju kao čest razlog svađa, dok je taj postotak kod starijih parova još niži, svega 2 posto. U prosjeku, religija izaziva sukobe kod 3 posto parova.
| Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
2. PREVARA Iako se često smatra jednim od najvećih problema u vezama, prevara je relativno rijedak uzrok svakodnevnih svađa. Među mlađim parovima iznosi 7 posto, dok kod starijih pada na 2 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. KONZUMACIJA ALKOHOLA I DROGA Ovo je tema koja se pojavljuje u svim dobnim skupinama. Sukobe izaziva kod 8 posto mlađih parova i 5 posto starijih, s prosjekom od 7 posto.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
4. ODLUKE VEZANE UZ KARIJERU Razlike u profesionalnim ambicijama češće su izvor sukoba kod mlađih parova (8 posto). Kod parova starijih od 45 godina taj problem gotovo nestaje.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
5. POLITIKA Za razliku od nekih drugih tema, politička neslaganja podjednako pogađaju obje dobne skupine. Oko 7 posto parova, bez obzira na dob, navodi politiku kao čest uzrok svađa.
| Foto: VORONA
6. LJUBOMORA Jedan od izraženijih problema kod mlađih parova, čak 14 posto njih navodi ljubomoru kao razlog svađa. Kod starijih parova taj se postotak spušta na svega 3 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. PREHRAMBENE NAVIKE Razlike u izboru hrane, dijetama i navikama za stolom iznenađujuće su čest razlog sukoba. Kod mlađih parova iznose 14 posto, dok su kod starijih 7 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. RODITELJSTVO Nesuglasice oko odgoja djece prisutne su u svim dobnim skupinama. Kod mlađih parova one iznose 14 posto, a kod starijih 9 posto.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
9. Pokazivanje nježnosti.
Jedan od najčešćih razloga svađa. Gotovo svaki peti mlađi par (19 posto) navodi nedostatak ili razlike u iskazivanju pažnje i nježnosti kao izvor sukoba.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
10. PRIJATELJI I DRUŠTVENI ŽIVOT Druženje, izlasci i količina vremena provedena s prijateljima također su čest uzrok nesuglasica. Kod mlađih parova iznose 19 posto, dok su kod starijih nešto rjeđi, 7 posto.
| Foto: Vadym Drobot
11. NAČIN NA KOJI SE SVAĐATE Ne svađaju se svi parovi zbog istih stvari, ali način na koji vode sukobe često postaje problem sam po sebi. Oko 15 posto mlađih parova i 11 posto starijih navodi da upravo stil rasprave, ton, riječi i pristup, dovodi do novih sukoba.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
12. NOVAC Financije ostaju jedan od glavnih uzroka sukoba u svim dobnim skupinama. Iako se mlađi parovi češće svađaju zbog novca, ovaj problem ostaje izražen i među starijima.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
13. FIZIČKA INTIMNOST Razlike u željama, učestalosti i očekivanjima vezanima uz fizičku bliskost čest su izvor napetosti, osobito među mlađim parovima. Čak 17 posto osoba u dobi od 18 do 44 godine navodi ovu temu kao razlog svađa, dok je kod starijih parova taj udio upola manji.
| Foto: ANDOR BUJDOSO
14. ZDRAVSTVENE I ŽIVOTNE ODLUKE Odluke vezane uz prehranu, tjelovježbu, lijekove ili opći stil života češće izazivaju nesuglasice kod starijih parova nego kod mlađih. U skupini starijih od 45 godina čak 14 posto ispitanika navodi ovu temu kao razlog svađa.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
15. VAŽNE ŽIVOTNE ODLUKE Selidba, promjena posla ili odluka o djeci nalaze se visoko na listi razloga za svađe. Kod mlađih parova ova tema izaziva sukobe kod čak 20 posto ispitanika, dok je kod starijih parova znatno rjeđa.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
16. KOLIČINA KVALITETNO PROVEDENOG VREMENA Nedostatak zajedničkog vremena ili različita očekivanja o tome kako ga provoditi čest su problem u vezama. Petina mlađih parova navodi ovu temu kao izvor svađa, dok je kod starijih parova nešto manje izražena.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
17. ODNOSI S OBITELJI Odnos s roditeljima, tazbinom i širom obitelji često izaziva napetosti, bez obzira na dob. Ipak, mlađi parovi (22 posto) nešto češće navode ovu temu kao problem u odnosu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. KUĆANSKI POSLOVI Podjela kućanskih obveza jedan je od najčešćih izvora sukoba u vezama. Gotovo četvrtina mlađih parova priznaje da se svađa zbog kućanskih poslova, dok je taj postotak kod starijih parova nešto niži.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
19. STIL KOMUNIKACIJE Različiti načini izražavanja emocija i rješavanja problema sve su češći izvor nesuglasica s godinama. Zanimljivo je da upravo stariji parovi najčešće navode stil komunikacije kao razlog svađa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
20. TON GLASA I STAV Na samom vrhu liste nalazi se način na koji partneri razgovaraju jedno s drugim. Čak 45 posto parova starijih od 45 godina navodi ton glasa i stav kao glavni razlog svađa, što pokazuje da način komunikacije s vremenom postaje važniji od same teme.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija