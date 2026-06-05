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NEIZBJEŽAN DIO SVAKE VEZE

Zašto se parovi svađaju? Ovo je 20 najčešćih okidača sukoba

Prema istraživanju koje je analizirao Visual Capitalist, postoje jasne razlike u razlozima svađa među mlađim i starijim parovima u SAD-u. Istraživanje je obuhvatilo 20 potencijalnih tema sukoba...
Home, fight and couple with divorce, angry and communication with argument. Apartment, man and woman with toxic relationship, disagreement and frustrated with conflict, shouting and marriage fail
1. RELIGIJA Samo 5 posto mlađih parova (18-44) navodi religiju kao čest razlog svađa, dok je taj postotak kod starijih parova još niži, svega 2 posto. U prosjeku, religija izaziva sukobe kod 3 posto parova. | Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
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1. RELIGIJA Samo 5 posto mlađih parova (18-44) navodi religiju kao čest razlog svađa, dok je taj postotak kod starijih parova još niži, svega 2 posto. U prosjeku, religija izaziva sukobe kod 3 posto parova. | Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
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