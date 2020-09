Zašto se tako lako rasplačete?

Primijetili ste da ste u zadnje vrijeme puno osjetljiviji i više plačete? Moguće je da vam se samo puno emocija s vremenom 'nakupilo'. No, uzroci mogu biti i depresija, anksioznost te hormoni

<p>Ako ste se ikad zapitali: 'Zašto toliko plačem?' definitivno niste sami. Bilo da je riječ o prekidu veze, razočaravajućem danu na poslu ili gubitku voljene osobe, puštanje suze ili dvije normalan je aspekt života.</p><p>- Plač je izvrstan način oslobađanja emocija i obrade teških situacija - kaže dr. <strong>Gail Saltz</strong>, izvanredna profesorica psihijatrije u Medicinskoj školi Weill-Cornell iz Presbyterian Hospital u New Yorku. Iako vam plakanje pomaže u obradi osjećaja, ne podnose svi plakanje na isti način i možda se ponekad pitate zašto neki ljudi tako lako plaču, a drugi ne.</p><p>Tijekom ovih neviđenih vremena možda ćete zaplakati više nego ikad prije, a to ne odražava nužno promjenu osobnosti ili neuroznanosti, već samo okolnosti.</p><p>- Stres od COVID-a se odražava na razne načine: socijalna izolacija, strah od izloženosti, gubitak najmilijih, teret brige o djeci/školovanju kod kuće kao i financijski pritisci. Stres uzrokuje umor, što umanjuje našu sposobnost samoregulacije. To nas čini ranjivijima što dovodi do emocionalne iscrpljenosti koja nas također može brže zaplakati - kaže dr. <strong>Pamela Rutledge</strong>, psihologinja i direktorica Istraživačkog centra za medijsku psihologiju.</p><p>Ako počnete osjećati kao da nemate kontrolu nad svojim osjećajima, to može značiti da se nešto više događa s vašim tijelom i/ili umom. Stručnjaci su objasnili koji su to razlozi zbog kojih biste mogli češće zaplakati.</p><h2>1. Nakupljanje emocija</h2><p>Ponekad, kada se puno toga događa u isto vrijeme, može biti teško pravilno obraditi svoje osjećaje prema određenim stvarima koje su vam emocionalno uzele danak, zbog čega se u vašoj podsvijesti podsvjesno nakupljaju razne emocije.</p><p>- Ako otkrijete da spontano zaplačete, odvojite neko vrijeme i pobrinite se o sebi, budite pažljivi prema sebi, opuštajte se ili pripremite vruću kupku. Možete se i obratiti psihologu ili terapeutu da biste dobili profesionalnu podršku ako takvo stanje potraje -savjetuje dr. Rutledge.</p><h2>2. Emocionalna empatija</h2><p>Ako ste nedavno počeli provoditi puno vremena s ljudima koji su emotivni i plaču češće nego što vi to obično činite, možda ste podsvjesno postali suosjećajni.</p><p>- Zahvaljujući zrcalnim neuronima, aktiviraju se ista područja mozga kada vidimo da netko emocionalno reagira, isto kao i kada smo emocionalno uzbuđeni - kaže dr. Rutledge. Također možete biti samo emocionalno empatičniji prema osjećajima drugih, što može rezultirati češćim plakanjem.</p><h2>3. Naučene asocijacije</h2><p>Kroz život naučena iskustva postaju naučene asocijacije, kaže licencirani klinički psiholog dr. <strong>Kevin Chapman</strong>. Ako određene trenutke, pjesme, filmove povezujete s tugom ili plačem, vaše tijelo to registrira, što znači da je vjerojatnije da ćete zaplakati tijekom tih stvari.</p><h2>4. Neuroticizam</h2><p>Neuroticizam je faktor temperamenta koji je povezan s emocionalnim poremećajima i u osnovi znači da netko osnovne emocije doživljava češće i intenzivnije od drugih, objašnjava dr. Chapman.</p><p>- Mnogi pojedinci s visokim neurotizmom postaju preosjetljivi na situacije koje izazivaju snažne emocije, poput tuge. Drugim riječima, oni koji imaju visoku neurotičnost vrlo duboko osjećaju osjećaje, što rezultira češćim plakanjem - dodaje.</p><h2>5. Depresija</h2><p>Depresija je poremećaj raspoloženja obilježen trajnim osjećajima tuge ili otupjelosti koji mogu dovesti do neobičnog i čestog plakanja.</p><p>- Ako ste se promijenili učestalost plakanja i to je u skladu s vašim raspoloženjem, onda biste trebali razmisliti o depresiji - kaže dr. Saltz. Dodaje da znakovi depresije uključuju osjećaj tuge, beznađa ili praznine, gubitak interesa, poremećaj spavanja i umor.</p><h2>6. Tjeskoba</h2><p>Uz anksiozni poremećaj dolazi pretjerana zabrinutost, razdražljivost, poteškoće u koncentraciji i - suze. Prema Američkom udruženju za anksioznost i depresiju, anksiozni poremećaji su najčešća bolest mentalnog zdravlja u SAD-u, a pogađaju preko 18 posto stanovništva. Ako sumnjate da imate pretjerani osjećaj tjeskobe, posavjetujte se sa stručnjakom koji vam može preporučiti terapiju, lijekove, komplementarne lijekove ili promjenu načina života.</p><h2>7. Rana trauma</h2><p>Prema psihologinji dr. <strong>Kate Cummins</strong>, žene koje su imale traumatično djetinjstvo ili su doživjele ekstremne traumatične događaje često će plakati više od onoga što se smatra 'normalnim': 'To je zato što njihov simpatički živčani sustav doživljava traumu ili tjeskobu na isti somatsko-reagirajući način, bez obzira na to koliko je događaj zapravo traumatičan', kaže dr. Cummins.</p><h2>8. Stres</h2><p>Prema dr.<strong> Sharon Saline</strong>, napor koji će vam biti potreban da otklonite tugu, tjeskobu, loše vijesti ili nešto što vas uznemirava može biti ugrožen kad ste pod stresom.</p><p>- Kada se tijelo nosi s tim snažnim osjećajima, 'osjećajni' mozak preuzima 'razumni' mozak koji razmišlja i vlada danom, te dopušta suzama da lakše teku - kaže dr. Saline. Stres također povećava razinu kortizola, za što dr. Saltz kaže da može povećati preosjetljivost i reaktivnost na izazovnu ili stresnu situaciju.</p><h2>9. Osobnost</h2><p>Svatko ima svoju jedinstvenu osobnost, koja je zbirka ponašanja, osobina i spoznaja. Biološke razlike u strukturi i fiziologiji mozga mogu utjecati na vašu osobnost i emocionalnu osjetljivost, što može dovesti do više suza. Prema dr. <strong>Forrest Talley</strong>, doktoru znanosti, neuroznanstvenici nisu baš sigurni da neuroanatomija stoji iza plača, ali znaju da to uključuje limbički sustav: 'Kao što ljudi koji su tjeskobniji imaju razlike u osjetljivosti amigdale, tako su i razlike u plakanju povezane s genetskim razlikama u osjetljivosti limbičkog sustava'.</p><p>Neki ljudi jednostavno imaju osjetljivije osobnosti od drugih. Prema dr. <strong>Elaine Aron</strong>, doktorici znanosti, oko 15 do 20 posto populacije ima ovu osobinu ličnosti.</p><p>- Visoko osjetljiva osoba znači da su oni osjetljiviji na svoju okolinu, na tuđe osjećaje, kao i na dobro i loše - kaže dr. Saltz. Na njih više utječu stavovi i komentari drugih.</p><h2>10. Hormoni</h2><p>Hormoni su kemijski glasnici koji kontroliraju tjelesne funkcije poput gladi, razmnožavanja, osjećaja i raspoloženja.</p><p>- Sve što uzrokuje promjenu hormona, poput predmenstrualnog perioda, postporođaja ili menopauze, može uzrokovati lakši plač kod žena - kaže dr. Saltz.</p><h2>11. Socijalizacija</h2><p>Prema dr. Cummins, žene svoje osjećaje uglavnom doživljavaju u većem rasponu od muškaraca: 'Žene su socijalizirane tako da istražuju, razgovaraju i pokazuju svoje osjećaje od malih nogu više od muškaraca. To znači da im je plač, tipičan izraz tuge poznatiji.</p><p>- Kulturne norme muškarcima otežavaju izražavanje svojih osjećaja. Vidim mnoge dječake u srednjoj školi i na fakultetu koji se bore protiv suza, dok će djevojčice istih godina otvoreno plakati - dodaje Cummins.</p><h2>12. PseudoBulbar afekt (Emocionalna inkontinencija)</h2><p>PseudoBulbar afekt (PBA) ili emocionalna inkontinencija je neurološko stanje koje utječe na vaše osjećaje nakon traumatične ozljede mozga ili poremećaja u dijelu mozga koji kontrolira emocije.</p><p>- Ako prije niste često plakali, ali imate napadaje plača, nekontrolirani smijeh ili bijes koji nisu u skladu s vašim raspoloženjem, onda bi to mogla biti emocionalna inkontinencija - kaže dr. Saltz. To može biti zbog bilo kojeg broja ozljeda mozga, poput moždanog udara, organske ozljede, demencije i još mnogo toga. Ona tvrdi da to izuzetno rijetko, ali važno je pripaziti na znakove, što uključuje i napadaje plača, piše <a href="https://www.womansday.com/health-fitness/wellness/a52665/why-some-people-cry-so-easily/" target="_blank">Woman's Day</a>.</p>