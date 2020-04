Zašto se vrećice pod očima i podočnjaci zapravo stvaraju?

Kreme koje njeguju kožu oko očiju dobar su izbor za početak njege jer sadrže retinol koji će izgladiti bore, smanjiti napuhnutost i osvijetlili sjene. No one neće pomoći kod podočnjaka. Razlog leži u činjenici da se mnogi reklamiraju kao rješenje problema, no zapravo ga tek jedva prikrivaju koristeći pigmente koji posvjetljuju kožu, piše Glamourmagazine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zašto nastaju podočnjaci?

Najbolji način za borbu protiv nečega jest razumjeti uzroke.

- Tamni krugovi oko očiju mogu nastati iz brojnih razloga. Ponekad su jednostavno dio procesa starenja i nastaju zbog pigmentacije koju onda nazivamo hiperpigmentacijom. Postoji i genetska predispozicija za pojavu tamnih kolutova, pa tako ljudi s područja Azije imaju genetsku sklonost pojavi hiperpigmentacije oko očiju, dok drugi već generacijama obiteljski nose sklonost napuhanim donjim vjeđama koje nastaju zbog prolapsa masnoća - objašnjava estetska i okuloplastična kirurginja dr. Maryam Zamani.

Foto: Dreamstime

Ističe kako osim kozmetičkih teškoća tamni kolutovi oko očiju mogu ukazivati i na zdravstvene tegobe. Oni su među prvim pokazateljima da ne dobivamo dovoljno osnovnih stvari koje nam trebaju, poput dovoljno sna, vode ili nutrijenata. Uz taktičko nanošenje šminke i promjenu životnih navika, to se brzo može promijeniti.

Pazite na dobar san

Za početak, pripazite na rutinu spavanja. Možda će vam odgovarati raniji počinak i redovitiji odlazak u krevet. Izbjegavajte kofeinske napitke i ekrane mobitela, računala ili TV-a tijekom večernjih sati.

Foto: Dreamstime

Pijte vodu

Ako jabuka na dan pomaže da rjeđe posjećujete liječnika, onda puno vode koje popijete ima isto blagotvorni učinak na podočnjake. Voda će iz tijela izbaciti toksine, uključujući i sol zbog koje nastaju nezgodne vrećice pod očima, a dodatno će povećati protok krvi i na taj način oplemeniti dehidriranu tanku kožu.

Pokušajte s retinolom

Retinol ima velike mogućnosti kad je riječ o zaustavljanju starenja, a liječnica Kate Kerr dodaje kako je to čudotvorni sastojak kad je riječ o liječenju tamnih kolobara oko očiju.

- Serum na bazi retinola neophodan je kako bi stabilizirao melanocite, tamni pigment koji se formira u stanicama kože i stvara tamne podočnjake. Također prevenira hiperpigmentaciju te stanjuje kožu, poboljšava teksturu, zaglađuje bore i prikriva ljubičasti ton kože - kazala je Zamani.

Dodajte kofein

Kofein nije samo sastojak omiljenog pića, nego ga koriste i u kozmetici. Kofein potiče vazokonstrikciju tj. suženje krvnih žila oko očiju, a to vodi do smanjenja otečenog izgleda.

- Na kožu utječe i hidracija, a hidrirana koža djeluje voluminoznije i na taj način su podočnjaci manje primjetni - kaže dr. Zamani.

Foto: Dreamstime



Ključni su vitamini

Briga o koži koja uključuje proizvode bogate vitaminima je dobra ideja, a posebno kad znate da postoje vitamini koji specifično pomažu koži oko očiju.

- Klijentima s problemom podočnjaka uvijek preporučujem serum bogat vitaminom C. On ima snažno antioksidativno djelovanje koje se bori protiv štete prouzročene slobodnim radikalima nastalima zbog stresa ili kao rezultat hiperpigmentacije - kaže Kerr. Preporučuje i proizvode koji sadrže vitamin K jer će on smanjiti vidljivost podočnjaka prouzročenih kolapsom krvnih žila.

Razmislite o fillerima

Filleri su posljednjih godina postali vrlo popularni, a ako ih rade kvalificirani medicinski stručnjaci, onda mogu pomoći svakome.

- Masne naslage pod očima se tijekom vremena stanjuju, a to vodi do šupljeg izgleda i stvaranja sjena pod očima. Ako je to uzrok vaših podočnjaka, jedini način liječenja je injektiranje fillera u to područje - savjetuje Kerr.

Kaže kako će filleri podići kožu i na taj način umanjiti sjenu te sakriti ljubičaste tonove kože uzrokovane problemima s krvnim žilama.

Foto: Fotolia

Koristite highlightere

Što svjetlije, to bolje. Ako imate diskoloraciju ili podočnjake, treba vam malo svjetliji highlighter od tona vaše kože. Rasporedite ga kroz nekoliko točkica počevši od unutrašnje strane oka. To je najčešće najdublje područje i zahtijeva najviše šminke. Lagano prstom ili kistom razmažite highlighter na način da gotovo nestaje kako se bližite krajevima očiju - savjetuje Debbie Finnegan, stručnjakinja za šminku.

Koristite korektore

Za ljude koji su genetski skloni plavim vrećicama pod očima, skrivanje i ispravljanje boje kože je pravilan pristup. Žuti tonovi će biti protuteža plavičastim nijansama podočnjaka, pa potražite takve proizvode.

- Birajte palete sa toplim i hladnim nijansama korektora kako biste učinkovito mogli utjecati na sve probleme s kožom. Najprije ispravite sjene, a zatim ih sakrijte - savjetovala je make up stručnjakinja.

Šminkajte se prstima

Iako kist za šminku omogućuje preciznost, kad je riječ o podočnjacima pomoći će i prsti.

- Toplina s jagodica će omogućiti da se korektori i drugi proizvodi lagano tope i bolje upijaju u kožu. Na taj način će se stopiti i biti će manje uočljivi - kaže Finnegan.

Foto: Borna Filić/Pixsell

Ne zaboravite na puder

Kad ste nanijeli korektor, ne zaboravite na puder koji će tijekom čitavog dana prikriti vaš problem podočnjaka, bez potrebe da ga popravljate i dorađujete šminku. Odaberite nijansu koja se slaže s vašom kožom, a obavezno birajte kvalitetnije proizvode koji će izdržati na vašoj koži tijekom čitavog dana.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: