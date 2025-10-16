Obavijesti

Ovo su najplaćenija zanimanja u Hrvatskoj! Možda vas iznenade

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Canva

Dok IT-evci i stručnjaci za telekomunikacije uživaju u najvišim plaćama u zemlji, radnici u tekstilnoj industriji i dalje su na samom dnu ljestvice primanja, pokazuju podaci

U trećem kvartalu prosječna mjesečna plaća porasla je za 1 posto u odnosu na prethodni kvartal te sada iznosi 1.539 eura, otkrivaju podaci servisa MojaPlaća. Medijalna plaća, koja bolje prikazuje stvarnu sliku primanja, nešto je niža i iznosi 1.430 eura. Drugim riječima, više od polovice zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje od prosjeka. I medijalna je plaća, kao i prosječna, u odnosu na prethodni kvartal porasla za 1 posto, dok je na godišnjoj razini veća za 14 posto.

Foto: mojposao

Dok IT-evci i stručnjaci za telekomunikacije uživaju u najvišim plaćama u zemlji, radnici u tekstilnoj industriji i dalje su na samom dnu ljestvice primanja, pokazuju podaci. Zaposlenici u IT sektoru zarađuju 22 posto više od hrvatskog prosjeka (1.870 eura), dok su plaće u telekomunikacijama i informacijskim zanimanjima oko 13 posto iznad prosjeka (1.745 eura).

S druge strane, u tekstilnoj i kožnoj industriji primanja su čak 36 posto niža od prosjeka (992 eura). Nešto bolje, ali i dalje skromno, stoje pomoćna zanimanja, s plaćama 33 posto ispod prosjeka (1.034 eura), te uslužne djelatnosti, gdje su primanja niža za 27 posto (1.126 eura).

Najplaćeniji IT-evci, najpotplaćeniji frizeri i spremačice

IT arhitekti, liječnici i DevOps inženjeri predvode ljestvicu najplaćenijih zanimanja u Hrvatskoj te su njihova su primanja daleko iznad državnog prosjeka. Konkretnije, IT arhitekti zarađuju oko 2.879 eura mjesečno, liječnici 2.698 eura, a DevOps inženjeri svaki mjesec u džep stavljaju 2.520 eura. Među onima s najvišim plaćama su i savjetnici u IT sektoru te stručnjaci za IT sigurnost, s prosječnim zaradama od 2.358 eura i 2.303 eura.

Foto: mojposao

Na drugom kraju spektra, najpotplaćeniji radnici u Hrvatskoj su oni u uslužnim i pomoćnim zanimanjima. Frizeri u prosjeku zarađuju 953 eura, čistači oko 985 eura, a zaštitari tek 996 eura mjesečno. Nešto bolje, ali i dalje ispod prosjeka, stoje odvjetnički vježbenici s prosječnom plaćom od 1.050 eura te spremačice, koji primaju oko 1.054 eura.

Državne tvrtke ispod prosjeka

Najviše plaće i dalje nude privatne tvrtke u stranom vlasništvu, zaposlenici tamo zarađuju prosječno 1.650 eura neto, što je 7% iznad državnog prosjeka. S druge strane, radnici u pretežno domaćim tvrtkama primaju 1.502 eura, ili 2 posto ispod prosjeka. Slična situacija je i u tvrtkama u državnom vlasništvu, gdje prosjek iznosi 1.509 eura, odnosno 2 posto manje od prosjeka. Zaposleni u javnoj i lokalnoj samoupravi zarađuju u prosjeku 1.498 eura, što je 3 posto ispod prosjeka.

Foto: mojposao

Na visinu plaće snažno utječe i veličina tvrtke. U najmanjim tvrtkama, s manje od 10 zaposlenih, prosječna plaća iznosi 1.383 eura, odnosno 10 posto ispod državnog prosjeka.

Tvrtke s 10–19 zaposlenika nude nešto bolje primanje, 1.510 eura, što je 2 posto ispod prosjeka. Najviše plaće bilježe velike tvrtke, gdje zaposlenici u prosjeku zarađuju 1.611 eura neto (5 posto iznad prosjeka), a na godišnjoj razini to predstavlja rast od 22 posto.

Plaće su najviše u Zagrebu, a najniže na istoku Hrvatske

Najniže plaće i dalje su na istoku zemlje: u Vukovarsko-srijemskoj (-16 posto, s plaćom 1.292 eura), Požeško - slavonskoj (-16 posto ispod prosjeka, odnosno 1.285 eura) te Virovitičko-podravskoj županiji (-17 posto ispod prosjeka, odnosno 1.278 eura).

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (8 posto iznad prosjeka) te iznosi 1.668 euro (medijan 1.533 eura).

Foto: mojposao

U odnosu na isti kvartal prošle godine plaće su najviše 'skočile' u županijama s nižim prosječnim plaćama: Ličko-senjskoj (+24 posto, sada iznosi 1.396 eura) te Brodsko-posavskoj županiji (+23 posto, odnosno 1.393 eura).

Obrazovanje i iskustvo nose veću zaradu

Zaposlenici s postdiplomskim studijem ili MBA diplomom u prosjeku zarađuju 2.402 eura, što je 56 posto više od prosjeka. Osobe s visokom stručnom spremom imaju plaću od 1.738 eura (+13 posto), dok radnici sa srednjom stručnom spremom primaju 1.337 eura (-13 posto).

Iskustvo također igra ključnu ulogu. Radnici na početku karijere, bez iskustva, zarađuju 1.246 eura (-19 posto), dok oni s 1–2 godine iskustva imaju 1.333 eura (-13 posto). S tri do pet godina radnog staža plaća doseže prosjek, a zaposlenici s više od 10 godina iskustva u prosjeku primaju 1.720 eura, što je 12 posto iznad prosjeka.

Međutim, kamen spoticanja je i dalje spol zaposlenika. U trećem kvartalu 2025. muškarci su zarađivali 15 posto više od žena, prosječna neto plaća muškaraca iznosila je 1.655 eura, dok su žene, u prosjeku, svaki mjesec zarađivale 1.444 eura.

Medijan je statistička vrijednost koja bolje odražava stvarno stanje. Matematički, to je broj koji razdvaja sortiranu listu brojeva točno na pola, čime se u praksi sprječava da na njegov iznos pretjerano utječu jako mali ili jako veliki iznosi plaća. Servisom MojaPlaća, kao i portalom MojPosao upravlja Alma Career Croatia. MojaPlaća.hr je servis koji prati iznose plaće za pojedina radna mjesta u Hrvatskoj. Istraživanje o visini plaća MojaPlaća.hr trenutno obuhvaća gotovo 600 radnih mjesta iz 36 djelatnosti. Prikupljanje ispitanika provodi se kontinuirano putem interneta, a trenutno je u istraživanju aktivno više od 35.000 ispitanika. Nakon godinu dana podaci ispitanika se brišu kako se u daljnjim analizama ne bi uzimali u obzir zastarjeli podaci.

