Zašto zatvorenici nose prugasto - povijest svakodnevnog motiva

Priča o zatvorskim uniformama kakve poznajemo danas počinje u 20-tim godinama 19. stoljeća, kad se u New Yorku pojavljuje zatvorski sistem Auburn. Uveo je metodu da zatvorenici rade danju, a noću su u samici te da čitavo vrijeme prisilno šute. Ujedno su hodali u redu, jedan iza drugoga, odjeveni u prugaste košulje, kape i hlače.

Naime, motiv je zapravo bio simbol rešetaka iza kojih su se uglavnom nalazili. Ima još jedna zanimljivost iz tog doba - zatvorenici su se bavili svilom, odnosno uzgajali su svilene bube te proizvodili tu skupu tkaninu za potrebe visokog društva, piše Handwovenmagazine. Dok su nosili prugasti pamuk, bavili su se raznim poslovima koji bi im ispunili dan te time bili korisni.

Obično je zatvorska uniforma vizualno različita kako bi se uočila razlika između zatočenika i civila. S vremenom su mnogi zatvori postali vrlo kreativni u pristupu praćenju zatvorenika, provodeći šifru boja i mijenjajući uniforme radi što manje pokušaja bijega.

Zbog uniformi su zatvorenici odmah bili prepoznatljivi kao kriminalci, pa bi ih javnost, ako bi zatvorenik pobjegao, lako mogla razlikovati od ostale populacije.

Država New York ukinula je prugaste uniforme 1904. godine, prešavši na jakne i kape od sive tkanine. Sjeverna Karolina zadržala je pruge do 1958., kada ih je zamijenila sustavom boja koji se temeljio na razinama pritvora: sive uniforme za zatvorenike visoke sigurnosti, smeđe za srednje i zelene za one niže rangirane.

Tek tijekom sedamdesetih zatvori su uveli narančaste uniforme, a na mnogim mjestima zatvorenici nose tu boju kad ih prevoze.

Država Kalifornija odijeva zatvorenike u traperice, plave košulje i traper jakne. Savezni zatvor s najvećom sigurnošću u Florenceu, Colorado, odijeva ih u kaki hlače i košulje.

Država New York s vremenom je ukinula narančastu boju među zatvorenicima te izdala maslinasto zelene uniforme. Imaju i određenu slobodu - nose vlastite majice, no samo da nisu plave, crne ili sive jer ih nose čuvari i dužnosnici u tom sistemu.

Zatvorenici okruga Cleveland nose ružičaste košulje i žuto-bijele prugaste hlače, za koje službenici šerifa kažu da otežavaju bijeg, piše Slate.

Pruge su ipak ostale simbol zatvorske uniforme, kroz razne filmove, serije i dokumentarce, a ovjekovječene su i u raznim animiranim hitovima.