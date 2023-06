Nakon 50. godine žene najčešće rade ove greške u kombiniranju odjeće pa izgledaju još starije

Modna savjetnica Heather, savjetnica YouTube kanala 'Awesome Over 50', kaže da žene bilo koje dobi mogu izgledati elegantno, ali mnoge često rade neke pogreške koje ih jako postaraju, prenosi The Sun.

U video prilogu je podijelila nekoliko savjeta. Tako kao jednu od čestih grešaka navodi kombinaciju koju sredovječne žene često biraju: Svijetle kapri hlače i košulju sa cvjetnim uzorkom odvažnih boja i uzoraka te ravne smeđe sportske cipele ispod kojih proviruju bijele čarape. Nešto slično kombinaciji u kojoj biste sjedili u čekaonici na aerodromu, jer vam je druga odjeća prljava u torbi, kaže.

Foto: YouTube/Screenshoot

- Ovaj stil ima niz nedostataka. Bluza, na primjer, može biti dobra kao dio outfita za posao, ili razgovore oko posla, ali za druge situacije je previše konzervativna i ne preporučuje se. Također, žene srednjih godina trebale bi izbjegavati veliki cvjetni print jako izraženih boja. Znam da ima puno mladih ljudi koji vole taj look, ali kad ga stavi na sebe žena srednjih godina, on progovara samo jedno: 'stara dama!' – kaže Heather.

Još jedna česta pogreška kod ovog outfita je kožni remen koji mnoge žene nose, uz bluzu uvučenu u hlače.

Foto: YouTube/Screenshoot

- Taj remen neće 'podići' odjevnu kombinaciju, ali će naglasiti vaš trbuh – upozorava stručnjakinja za modu. Dodaje da bluza ugurana u hlače, kao i sve vrste pojaseva koji nas stežu, djeluju vrlo zastarjelo i – postarat će vas.

Greška broj četiri je donje rublje niskog struka u bojama jako različitim od boja hlača. Dakle, ako nosite bijelo donje rublje, onda bi i hlače trebale biti svjetlije i obrnuto – ako nosite crno donje rublje, tad i hlače moraju biti tamnije boje.

- No, možda najveća pogreška koju možete napraviti je dužina hlača. Za 'capri' hlače se stalno pitam zašto ih uopće još uvijek rade?! – pita se Heather. Kaže kako te hlače 'odsijeku' listove na najdebljem dijelu, pa tako vizualno skraćuju noge. Umjesto toga, bolje je izabrati duže hlače, kratke hlačice, ili suknju.

Bijele čarape u tamnim cipelama – to je uobičajeni promašaj koji su vjerojatno svi barem jednom odjenuli. To djeluje grozno, pa također treba imati na umu pravilo: Ako nosite bijele čarape, cipele trebaju biti svjetlije boje, i obrnuto.

Foto: YouTube/Screenshoot

Zapravo, bilo bi dobro da čarape ne izviruju iz obuće, pa je najbolje izabrati stopalice koje će zaštititi stopala, te ostati nevidljive.

U konačnici, puno bolji izbor od ovog iz 'čekaonice na aerodromu' bila bi neka manje smjela bluza, opuštena preko hlača i svjetlije hlače uz bijele tenisice, savjetuje Heather.

Dodaje kako postoje još dvije greške koje žene često rade: Odijelo u kojem su hlače i sako iste boje, kao i košulja ili majica ispod sakoa.

Foto: YouTube/Screenshoot

- Umjesto toga, odjenite neke tamnije hlače, poput traperica, a ispod blejzera bluzu svjetlije boje, jer ćete tako izgledati puno mlađe. I pazite na izbor sunčanih naočala, to je posljednja greška o kojoj treba voditi računa: Isprobajte one trendovskog stila, poput naočala za pilote, jer to može pomladiti vaš izgled – zaključuje.

