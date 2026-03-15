Zašto žene varaju: Pet razloga koje muškarci često ne razumiju

Kulturološki stereotipi desetljećima su nas učili da su muškarci skloniji nevjeri. No, najnovija istraživanja pokazuju da se taj jaz dramatično smanjio, a u nekim dobnim skupinama žene čak i prednjače. Ključna razlika, ipak, nije u brojkama, već u motivima

Dok se muška nevjera često svodi na potragu za seksualnom raznolikošću ili pruženu priliku, razlozi zbog kojih žene postaju nevjerne mnogo su složeniji i dublje ukorijenjeni u emocionalnom stanju veze. Psiholozi i terapeuti slažu se: ženska nevjera rijetko je samo priča o seksu; ona je gotovo uvijek simptom nečeg dubljeg.

Osjećaj usamljenosti u vezi: emocionalno gladovanje kao glavni okidač

Najdominantniji razlog koji žene navode za nevjeru nije strastvena avantura, već duboko emocionalno nezadovoljstvo. Prema jednoj opsežnoj studiji čak 64,66 posto žena kao primarni motiv navodi nesreću u postojećoj vezi. Riječ je o fenomenu poznatom kao "emocionalno gladovanje" ili "usamljenost u dvoje". Mnoge žene s vremenom se počnu osjećati kao da su svedene na ulogu domaćice, majke ili financijske potpore, a ne voljene partnerice. Kada izostanu duboki razgovori, empatija, podrška i osjećaj da ih partner doista "vidi" i cijeni, stvara se praznina. Afera tada ne dolazi kao potraga za boljim seksom, već kao pokušaj ispunjavanja te emocionalne praznine i ponovnog osjećaja povezanosti s drugom osobom.

DRŽANJE EMOCIJA U SEBI Emocionalna inteligencija u vezama 30+: Evo zašto su prekidi danas 'tiši', ali teži
Emocionalna inteligencija u vezama 30+: Evo zašto su prekidi danas 'tiši', ali teži

Potreba za potvrdom: kad afera postane lijek za samopouzdanje

U dugogodišnjim vezama, pažnja i komplimenti s početka odnosa prirodno slabe, no za mnoge žene osjećaj da su i dalje poželjne i privlačne ključan je za samopouzdanje. Kada taj osjećaj potpuno izostane unutar partnerstva, neke ga potraže izvan njega. Oko sedam posto žena izravno navodi potrebu za validacijom kao razlog svoje afere. Ne radi se nužno o manjku ljubavi prema partneru, već o osjećaju da su nevidljive i uzete zdravo za gotovo. Pažnja koju dobiju od treće osobe, osjećaj da ih netko ponovno primjećuje i sluša, djeluju kao snažan, iako privremen, lijek za poljuljano samopouzdanje. Afera postaje dokaz samoj sebi: "Još uvijek sam vrijedna i nekome privlačna."

Partnerova pasivnost i kronična neangažiranost

Jedan od ključnih faktora koji gura žene prema nevjeri jest percepcija da je njihov partner potpuno nezainteresiran i emocionalno odsutan. Istraživanja pokazuju da čak 22,41 posto žena objašnjava svoju nevjeru partnerovom neangažiranošću. To se očituje kroz manjak inicijative za zajedničkim vremenom, izbjegavanje rješavanja problema i prebacivanje cjelokupnog emocionalnog i organizacijskog tereta veze na ženu. Kada se osjećaju kao da same vuku cijeli odnos dok partner pasivno stoji sa strane, rađa se duboka ogorčenost. U takvom okruženju, pojava nekoga tko nudi razumijevanje, sluša i pokazuje iskren interes djeluje poput daška svježeg zraka, stvarajući opasnu pukotinu u primarnoj vezi.

RAZGOVARAJTE S PARTNERICOM Ova seksualna fantazija najčešća je kod žena: Čak 78 posto njih sanja o tome!
Ova seksualna fantazija najčešća je kod žena: Čak 78 posto njih sanja o tome!

Osveta kao motiv: pet puta češći razlog nego kod muškaraca

Iako se često percipira kao djetinjast ili destruktivan, motiv osvete iznenađujuće je čest pokretač ženske nevjere. Statistike su neumoljive: žene su čak pet puta sklonije upustiti se u aferu iz osvete nego muškarci. Najčešće je to izravna reakcija na partnerovu prethodnu nevjeru ili neku drugu duboku povredu. U tom kontekstu, afera nije potraga za ljubavlju ili utjehom, već čin kojim žena pokušava "izjednačiti račune" i vratiti osjećaj moći i kontrole u odnosu u kojem se osjećala poniženo i nemoćno. To je bolan i često kontraproduktivan mehanizam, no za mnoge prevarene žene on predstavlja jedini način da partneru pokažu koliku im je bol nanio.

IZNENAĐENI OSUDAMA Goran (69) iz Pule oženio je 49 godina mlađu Kambodžanku: Svi nas prihvaćaju, mi se volimo
Goran (69) iz Pule oženio je 49 godina mlađu Kambodžanku: Svi nas prihvaćaju, mi se volimo

Nevjera kao "izlazna strategija"

Postoji fundamentalna razlika u načinu na koji muškarci i žene često koriste afere. Dok muškarci nerijetko varaju kako bi "nadopunili" ono što im nedostaje u braku i tako zapravo ostali u njemu, žene nevjeru češće koriste kao "izlaznu strategiju". U trenutku kada se žena odluči na preljub, ona je često već donijela odluku o prekidu veze, barem na podsvjesnoj razini. Prošla je fazu tugovanja za odnosom i afera joj služi kao emocionalni "most" ili katalizator koji će joj dati snagu za konačan prekid. Umjesto da bude uzrok raspada, nevjera je u ovim slučajevima posljedica veze koja je za nju već odavno gotova.

Evo zašto se ovakve crvene točkice pojavljuju na koži i u kojem slučaju treba ići liječniku
MOGU BITI BILO GDJE

Evo zašto se ovakve crvene točkice pojavljuju na koži i u kojem slučaju treba ići liječniku

Radi o malim točkicama koje se najčešće nalaze na trupu, rukama i ramenima, a žene ih znaju imati na grudima. Ponekad se iz njih na sve strane granaju krvne žilice
Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju
RADITE LI I VI ISTO?

Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju

Emocionalna udaljenost u braku ne događa se preko noći. To je često kumulativni učinak ponavljajućih ponašanja ili neriješenih problema koji postepeno grade zid između partnera
Veliki tjedni horoskop: Djevica je svadljiva, Vaga je vitalna i energična, Škorpion odvažan...
OD 15.3. DO 21.3.

Veliki tjedni horoskop: Djevica je svadljiva, Vaga je vitalna i energična, Škorpion odvažan...

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana

