Obavijesti

Lifestyle

Komentari 3
KOJI JE RAZLOG?

Zašto žene žive puno dulje od muškaraca: Znanstvenici su napokon pronašli odgovor?

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Zašto žene žive puno dulje od muškaraca: Znanstvenici su napokon pronašli odgovor?
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Žene obično žive dulje od muškaraca zbog genetskih razlika i evolucijskih strategija preživljavanja. U nekim vrstama situacija zna biti obrnuta. Iako okoliš utječe na životni vijek, razlike među spolovima i dalje ostaju

Kroz povijest i gotovo u svim dijelovima svijeta jedna je biološka zagonetka ostala nepromijenjena. Žene obično žive dulje od muškaraca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mnogi koji dožive 100 godina dijele 'superljudsku' sposobnost 01:04
Mnogi koji dožive 100 godina dijele 'superljudsku' sposobnost | Video: 24sata Video

Iako su medicinska dostignuća u nekim zemljama smanjila tu razliku između spolova, prema novom istraživanju, potpuno nestajanje tog jaza nije vjerojatno, jer su uzroci duboko ukorijenjeni u evolucijskoj povijesti.

Odgovor u genetici?

Međunarodni tim znanstvenika s Max Planck Instituta za evolucijsku antropologiju u Leipzigu, Njemačka, proveo je dosad najopsežniju analizu razlika u životnom vijeku među spolovima kod sisavaca i ptica.

BRIGA O SEBI Vodič za zdravu starost: Možete biti stari, ali ne morate ostarjeti
Vodič za zdravu starost: Možete biti stari, ali ne morate ostarjeti

Istraživanjem podataka iz ukupno 1.176 vrsta, znanstvenici su otkrili da kod sisavaca 72 % ženki u prosjeku živi 13 % dulje od mužjaka, dok kod ptica 68 % mužjaka nadmašuje ženke u trajanju života za oko 5 %.

Jedno genetsko objašnjenje, tzv. -hipoteza heterogametnog spola', temelji se na razlikama u spolnim kromosomima. Kod sisavaca ženke imaju dva X kromosoma, dok mužjaci imaju po jedan X i jedan Y kromosom (što ih čini heterogametnim spolom).

Foto: dreamstime/ilustracija

Neka istraživanja sugeriraju da dva X kromosoma mogu štititi ženke od štetnih mutacija, pružajući im prednost u preživljavanju. Zanimljivo je da je kod ptica taj sustav obrnut – ženke su heterogametne.

EVO KOJU! Mnogi koji dožive 100 godina dijele 'superljudsku' sposobnost
Mnogi koji dožive 100 godina dijele 'superljudsku' sposobnost

Glavna autorica studije, Johanna Stärk, napominje da postoje i iznimke. 

- Neke vrste pokazuju suprotan obrazac od očekivanog - rekla je Stärk.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Na primjer, kod mnogih ptica grabljivica ženke su i veće i žive dulje od mužjaka. Dakle, spolni kromosomi objašnjavaju samo dio priče, nastavlja.

Ulogu igraju i reproduktivne strategije. Prema studiji, kod poligamnih sisavaca s jakom međuspolnom konkurencijom mužjaci obično umiru ranije od ženki. S druge strane, kod ptica, koje su uglavnom monogamne, taj pritisak je manji i mužjaci često žive dulje.

ZDRAVO STARENJE 7 znakova koji pokazuju da starite na najbolji mogući način
7 znakova koji pokazuju da starite na najbolji mogući način

Važan je i utjecaj roditeljske skrbi. U prirodi spol koji više ulaže u podizanje potomstva – kod sisavaca to su često ženke – obično ima dulji životni vijek. Kod dugovječnih vrsta, poput primata, to je evolucijska prednost: ženke prežive dovoljno dugo da njihovo potomstvo postane neovisno ili spolno zrelo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako bi procijenili utjecaj okoliša, istraživači su proučavali i populacije životinja u zoološkim vrtovima, gdje su zaštićene od predatora i nepovoljnih uvjeta. Utvrdili su da iako se jaz u životnom vijeku smanjio, nije potpuno nestao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Rakovi se zaljubljuju, Ribe će otići na poslovni put, Vage skidaju kile
od 12. do 18. listopada

Veliki tjedni horoskop: Rakovi se zaljubljuju, Ribe će otići na poslovni put, Vage skidaju kile

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda
Stalno su zaključani doma i ne vole nigdje izlaziti: Ovo su najdosadniji znakovi Zodijaka
PRAVI PARTIBREJKERI

Stalno su zaključani doma i ne vole nigdje izlaziti: Ovo su najdosadniji znakovi Zodijaka

Dok jedni ne propuštaju ni jedan izlazak, drugi se osjećaju najbolje kad ostanu u svom miru doma. Astrologija može puno otkriti o tome koliko tko voli društvo, buku i noćni život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025