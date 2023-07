Zastrašujuća beauty rutina Jean Harlow: Skupo ju je stajala želja za platinasto plavom kosom

Prije Jayne Mansfield, Kim Novak, Debbie Harry ili Gwen Stefani, bila je predivna Marilyn. No, prva glumica koja je postala poznata upravo po platinasto plavim pramenovima bila je seks simbol iz 1930-ih - Jean Harlow.

Bila je to u to vrijeme pomalo šokantna nijansa kose, za koju je 'kriv' Howard Hughes. Naime, producent milijarder potpisao je s Harlean Carpenter (glumičino pravo ime) ugovor od 100 dolara tjedno i angažirao ju je u svom filmu iz 1930., 'Anđeli pakla', gdje je imala ulogu vampirice.

Kako bi reklamirao film, ali i svoje najnovije otkriće, Hughes je želio dati Jean neki nezaboravan nadimak koji će privući pažnju poput onog tadašnje zvijezde Clare Bow, koja je bila poznata kao 'The 'It' Girl'.

Odluka je pala na platinastu plavušu - tako je Jean dobila nadimak, a povijest frizura jednu od najvećih zvijezda.

Uz novi nadimak, glumičina pepeljasto plava kosa pobojana je u bijelo-plavu nijansu – pretvarajući slatku, dražesnu Harlow u seks-bombu koja izgleda kao sirena.

Dodatak su bile obrijane obrve, nacrtane u ekstremni luk i usne našminkane s naglaskom na Kupidov - gornji dio usana.

A za potrebe reklame, tim filma nudio je 10.000 dolara (oo 9200 eura) svakom frizeru koji bi mogao napraviti sličnu boju kose.

No, u to vrijeme to je bilo gotovo nemoguće - Jeanin frizer Alfred Pagano, otkrio je tajnu tek desetljećima kasnije.

- Koristili smo peroksid, amonijak, Clorox i Lux pahuljice. Možete li to vjerovati? - izjavio je Pagano u jednom od intervjua, piše The vintage news.

Da bi stvari bile još gore, Harlow je išla na tretman svaki tjedan. Iako su zapravo pritom mučili kosu, sve je to bilo dio njezina imidža, baš kao i zaobljeno tijelo te prepoznatljiv glas.

Međutim, uskoro joj je kosa počela ispadati. Zato ju je morala prestati bojati te je krenula nositi perike. Umjetnu je kosu nosila i u kasnijim filmovima Libeled Lady i China Seas.

Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Unatoč tome, to nije spriječilo obožavateljice da pokušaju učiniti kosu platinastom, no uglavnom s katastrofalnim rezultatima.

Kasnije je nešto blaže prošla Marilyn Monroe, no mnogi su tvrdili, koji su je vidjeli uživo, da joj kosa izgleda poput šećerne vune.

Godine 1937., u dobi od 26 godina i na vrhuncu svoje karijere, Harlow je umrla od zatajenja bubrega i uremičnog trovanja.

Kasnije se nagađalo da je upravo udisanje tih plinova bilo krivo za njezinu smrt - naime, amonijak i Clorox, kada se pomiješaju, stvaraju klorovodičnu kiselinu, štetni plin koji može dovesti do oštećenja bubrega kada se udiše.

Najvjerojatnije su Harlowini bubrezi bili oštećeni kada je dobila šarlah u dobi od 14 godina. Oštećenje bubrega zapravo je bolest koja polako napreduje i može ostati neotkrivena godinama.

Harlow je također imala niz bolesti za svog kratkog života - uključujući dječju paralizu, meningitis, upalu pluća, višestruke napade gripe i alkoholizam.

I odjećom je ostavila dojam, ne samo kosom. Njezine slavne bijele svilene haljine - skrojene na koso i ušivene na tijelo - bile su toliko pripijene da nije mogla sjesti ili duboko disati, a da šavovi ne popucaju. Kako bi je lakše pomicali, a da haljina ne pukne, na snimanjima su koristili daske za podupiranje.

Ova fotografija redatelja Jacka Conwaya, Harlowa i Clarka Gablea na setu filma "Saratoga" snimljena je samo nekoliko minuta prije Harlowina kolapsa i objavljena je u vrijeme kada je objavljena njezina smrt.

U knjizi Ronalda L. Davisa, The Glamour Factory: Inside Hollywood’s Big Studio System, Davis je zaključio da je za ekran bitna samo fotogeničnost odjeće, za razliku od udobnosti i praktičnosti koji nisu važni.