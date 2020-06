Proveo 75 dana u samostanu, iznenadila ga korona

'Jesam li što propustio?' zapitao se na Twitteru Daniel (33), nakon više od dva mjeseca provedenih u samostanu, gdje je još od ožujka meditirao. Šokiran je promjenama koje su ga dočekale

<p>- Vraćam se nakon 75 dana provedenih u tišini. Jesam li nešto propustio - objavio je Daniel Thorson (33), iz američke države Vermont, na Twitteru 23. svibnja, ni ne sluteći koliko novosti ga čeka. Ubrzo je ostao potpuno šokiran drastičnim promjenama oko sebe, koje su posljedica pandemije korona virusa, za koju nije ni znao. </p><p>Naime, Daniel se polovicom ožujka povukao u hram budističke akademije u zabačenom dijelu države te posvetio meditaciji u tišini. kad je izašao, nije imao pojma o tome da smo imali 6,29 milijuna potvrđenih slučajeva zaraze širom svijeta te više od 100.000 smrti samo u SAD-u, koje se povezuju sa korona virusom. </p><p>Prvi znak promjena zbog događaja koje je propustio vidio je kad je posjetio supermarket, nesvjestan da postoje nove smjernice o socijalnom distanciranju, kaže.</p><p>- Ljudi u trgovinama izgledali su zabrinutiji nego što ih se sjećam - tvitnuo je Daniel 25. svibnja te dodao: </p><p>- Kad bih skrenuo u jedan kut trgovine, oni koji su bili tamo odmah bi se povukli. Kako tad još nisam instalirao operativni sustav s informacijama o Covidu-19, u početku sam se pitao: 'Pa, što sam učinio?!'. </p><p>No, kako se vratio online, Thorson je saznao koliko je pandemija korona virusa postala ozbiljan problem te koliko je zasjenila sve drugo i u vijestima i u svakodnevne razgovore, prenosi <a href="https://www.independent.co.uk/life-style/silent-retreat-2020-meditation-buddhist-daniel-thorson-coronavirus-george-floyd-a9549871.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1591340741">Independent.</a></p><p>- Nema ništa o izborima. Ne znamo više ništa o posljedicama požara u Australiji.Nije li se dogodio Brexit? Osim toga, svi imaju vrlo čvrsto mišljenja o svemu: Od toga koliko je korona opasna, kako na nju treba odgovoriti, kako se širi, trebamo li se izolirati te kako se ponašati ako ju dobijete - kaže. Dodaje kako se samo oko jedne stvari svi bezuvjetno slažu: Oko toga da je sve što se dogodilo u posljednja tri mjeseca jedan od najznačajnijih događaja u modernoj povijesti.</p><p>Dva dana nakon što se Thorson vratio, bijeli policajci ubili su crnca Georga Floyda, u Minnesoti, što je izazvalo proteste protiv policijske brutalnosti i rasizma diljem SAD-a, ali i svijeta. Kako nije bio dio tih događanja, danas se pita do koje mjere se treba informirati i uključivati u to. Dodaje kako su ljudi vrlo znatiželjni i raspituju se o njegovom iskustvu. </p><p>A većina onih koji su mu odgovorili na tweet od 23. svibnja s pitanjem što je propustio se šalila, pa su ga dočekali komentari od onog 'skoro ništa', pa do jednog koji kaže: 'osjećam da bismo mi vama trebali postaviti to pitanje'. </p><p>- Ja se osjećam jako neobično. Osjećam se pomalo radoznalo i ne znam što ljudi očekuju da na neke od tih događaja i promjena kažem - odgovara, pak, Daniel Thorson. </p>